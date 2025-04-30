16 конфликтов с соседями, которые закончились самым неожиданным образом

Истории
23 минуты назад

Соседские войны — это не просто ссоры из-за громкой музыки или мусора в подъезде. Порой они превращаются в настоящие эпические баталии, где побеждает не правый, а самый изобретательный. В этих историях абсурд граничит с гениальностью, а финал всегда непредсказуем.

  • Когда папе было около 10 лет, они с семьей жили в многоквартирном доме на первом этаже. У них был довольно противный сосед — всегда орал на моего отца и его сестру, когда видел их на лестнице, говорил, что они носят в дом грязь и должны убираться чаще.
    Настал тот день, когда мой отец увидел возможность немного отомстить и не колеблясь ею воспользовался. Он смотрел из открытого окно на улицу и увидел, как сосед выходит из дома прямо под ним. Так что мой отец немного высунулся из окна и от души плюнул прямо на лысину соседа. Папа быстренько спрятался обратно и не видел реакции соседа, но прекрасно слышал, как тот очень громко ругался на птиц.
    По словам папы, сосед так ничего и не понял. Родителям папа тоже ничего рассказывать не стал, просто долго и втайне гордился этой маленькой местью. © Zookja / Reddit
  • Проводил каникулы у бабушки с дедушкой в деревне. По соседству с ними жили две сварливые бабки. Одна обвинила меня в том, что я таскаю у нее огурцы, другая – клубнику. А я ни при чем! Долго лелеял месть. И вот в ночь перед отъездом, в новогодние каникулы, я выждал полчаса с момента, как у бабок погас свет. Оделся, вышел на улицу и перетаскал все дрова из их поленниц в одну большую кучу посреди улицы. С чувством выполненного долга ушел спать, а на утреннем автобусе уехал домой в город.
    Как потом рассказывал дед, скандал между соседками получился грандиозный. Они и так жили, как кошка с собакой, а тут делили буквально каждое полено, вырывая его друг у друга из рук и осыпая ругательствами. Меня же дед прикрыл, сказав, что я еще вчера утром уехал домой. © AndShar / Pikabu
  • На одном этаже с нами живут очень недоброжелательные соседи. Как-то раз заметила через окно, что у них точно такая же модель телевизора, как и в нашей квартире. Решила им немного отомстить за их поведение. В нужные моменты из своего окна включаю чужой телевизор и переключаю каналы. Таких криков я еще ни разу не слышала. © Палата № 6 / VK
  • В квартиру над моей въехали новые жильцы и сразу закатили вечеринку, которая продолжалась вплоть до двух часов ночи. Мне утром на работу. Нашу просьбу быть потише они проигнорировали. Странная особенность нашего дома в том, что все электрические счетчики и щиты находились в одном подсобном помещении, доступ к которому был через запертую дверь с внешнего переулка. А еще туда был второй вход через внутреннюю дверь из нашей квартиры.
    Поэтому я сходил туда и вырубил им свет. Шум прекратился, и сверху послышались крики. Через несколько минут мы услышали, как наружная дверь подсобки открывается. Они нашли свой щиток и включили питание. Музыка снова заиграла. Я снова отключил им питание. После трех раундов они, должно быть, решили, что их аппаратура перегружает сеть, сдались и ушли. Бинго! Больше нас никогда не беспокоили таким образом, а соседи съехали через полгода. © crumblingruin / Reddit
  • Наш сосед — ужасный человек, хам и грубиян. Обычно всячески его избегаю. Однажды он пригласил друзей посмотреть футбол, и поскольку подъездная дорога крутая, его друзья припарковались у его дома и заблокировали нам выезд. Поэтому я пошла туда с пакетом семечек и разбросала их по машинам его друзей. Живу в Австралии, и у нас водится множество крупных попугаев. До трех утра они гудели. В шесть утра я выставила колонки и включила через них высокий пронзительный свист на грани ультразвука. Тусовщики выбегают с воплями, садятся в свои разукрашенные птицами машины и разъезжаются. © Unknown author / Reddit
  • У нас новые соседи, семья с дочкой. Каждый день крики: «Аня, нельзя! Аня, зараза!» Вчера вообще застала, как мужчина говорил по телефону: «Закрыл Аню на балконе, замучила». Решила поговорить с матерью девочки, а она давай ржать. Оказывается, в семье есть шкодливая кошка, которую зовут точно так же, как и дочь, Аней. Поверила, только когда сама увидела кошку на балконе. © Палата №6 / VK
  • Затопил меня сосед, от компенсации отмазался. А потом еще я случайно подслушал, что эту хату он посуточно сдает. Нашел его жену в соцсети. Рассказал про это все. А она в полном шоке: «Как сдает? Он же сказал, что просто ремонт там делает!» Через день сосед прибежал извиняться и деньги на ремонт предлагать. А еще через неделю узнал, что они разводятся – оказывается, он уже год жене врал про квартиру и доход с аренды в заначку складывал. © piknumer / Pikabu
  • Рос с бабушкой. Однажды наши соседи позвонили и пожаловались, что из нашей квартиры постоянно доносятся крики. Приехали соцслужба, полиция, начали разбираться. А на самом деле оказалось, что с бабушкой мы жили душа в душу. Она ни разу не повышала на меня голос. Зато регулярно орала на домашние растения, которые у нее вяли без всяких на то причин. © Палата №6 / VK
  • Мы c соседями давно в натянутых отношениях. Они бросали на нашем участке мусор. Их собака оставляет кучки на нашем газоне, хотя они выгуливают ее на поводке. Им плевать. Я неоднократно просила не пускать туда щенка и даже поставила табличку «По газону не ходить». Но самое обидное – как-то раз им по ошибке доставили огромный шикарный букет, предназначенный мне. Через неделю их уборщица постучалась к нам в дверь, и хоть букет порядочно увял, ее почти не было видно за цветами! Все это время букет простоял у них дома. В нем была карточка, на которой было указано мое имя. Но справедливость существует – неделю назад мне ошибочно доставили их посылку. Что внутри? Понятия не имею. Я просто смотрю на нее и улыбаюсь. Надеюсь, там что-то, чего они очень ждут. © pugalug14 / Reddit
  • В общаге как-то сцепился с соседом по какой-то ерунде, даже не вспомню из-за чего. Вспылили, разогнались, но нас разняли. Решили на следующий день встретиться, поговорить по-мужски на стройке за общагой и там уже разобраться. Приходим с утра, а стройка кишит людьми. Все работают, кирпичи таскают, техника шумит. Мы стоим как два дурачка, не знаем, что делать. Тут подходит прораб и такой: «Чего приперлись, работать хотите?» Мы переглянулись, стало как-то глупо объяснять, что мы на разборки пришли. В итоге согласились. Так все лето и проработали вместе. Дружим теперь. © Не все поймут / VK
  • У нас с соседями была общая парковка. Если все парковались по-человечески, проблем не было. Но была одна семья (мама, папа и сын), которая всегда ставила машины так, чтобы забить место друг для друга. Однажды я приехал с работы довольно уставший и увидел, что соседская парочка оставила достаточно места, чтобы я мог втиснуть свой фургончик между двумя их машинами и заблокировать им двери. Я сам не смог бы выйти через водительскую дверь, но мог просто выскочить через заднюю. Так и сделал. Интересно, как они забирались в свои машины на следующий день? Они мне так ничего и не сказали. Но интересно, что подумал соседский сын, когда тоже подъехал на парковку и увидел эту картину вместо заготовленного для него места. © Gee-knet / Reddit
  • Однажды застала, как соседка в 5 утра поливала водой открытое окно моей спальни. В полусне я подумала, что это просто сильный дождь и надо встать и закрыть окно. Она отрицала свой поступок. Но, благо, я додумалась сделать фото. Тогда соседка быстро «переобулась» и заявила, что просто чистила водостоки. В 5 утра. Полиция ей, конечно, не поверила. © Annissa May / Quora
  • Выгуливаю собаку дважды в день. Между моим домом и парком узкая дорожка. К сожалению, к дорожке примыкает двор дома, где живет очень агрессивная собака, которая каждый раз носится и лает на нас. Хотя я и приучил свою собаку игнорировать лай, это все еще очень раздражает.
    Я пытался подружиться с этой невоспитанной собакой при помощи вкусняшек, но это тоже не помогло. Хозяин иногда вяленько делает вид, что пытается ее утихомирить, но безрезультатно. Я как-то болтал с ним, и он пожаловался, что пес притаскивает в дом кучу грязи и пыли на своей длинной шерсти.
    В последнее время я в основном избегаю ходить по той дорожке и вместо этого хожу в парк длинным обходным путем. Но только не тогда, когда идет дождь. В такие дни я намеренно гуляю с собакой по переулку. Злая собака протоптала дорожку вдоль забора, и та превращается в грязное месиво, когда идет дождь. Могу только представить, какую грязь она потом приносит в дом хозяина. © Lopsided_Attitude743 / Reddit
Svetlana Lemonlemon
17 часов назад

Хахаха, эдми выбрали ну "самую удачную" иллюстрацию злобной, агрессивной собаки. Самоеда поставили, а что не капибару сразу?

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  • В соседнюю квартиру въехала неблагополучная семья. Орали, били посуду, оставляли вонючий мусор в подъезде, собирали шумные компании. Вызов полиции не помогал. И тут друг подсказал, как их унять — надо просто купить резонаторную колонку. Колонку я купила — небольшая такая шайбочка, но за счет вибрации отлично передает звук (нужно приставить ее к соседской стене). Cкачала треки: крик петуха, плач новорожденного, застолье на 200 человек, несмолкаемый звонок телефона, шум проезжающего поезда и т.д. Беруши купила, заодно всем остальным соседям сказала, что собираюсь делать, чтобы они в курсе были. Итак, неделю та семейка слушала невообразимое звуковое шоу — оно начиналось каждый раз, когда к ним заваливалась очередная сомнительная компания. Через неделю посиделки вдруг прекратились. Потом я включала запись на каждую громкую ссору с битьем посуды — тоже потихоньку отучила. Другой сосед шутит, что нужные рефлексы тем чудикам привила. Они и дальше чудят порой, зато в доме наконец-то стало тихо!
  • У нас есть соседка, злобная карга. В прошлом году мои мальчики играли на улице с клюшками, а она выбежала на улицу и начала орать, чтобы дети убирались прочь. Жена потеряла дар речи и не смогла ей ответить. И вот что мы сделали: отправили соседке милую рождественскую открытку с рисунками и добрыми пожеланиями — как раз был конец декабря. Моя старшая дочь сама отнесла ее бабуле. Сначала она заподозрила что-то неладное, но потом сказала: «Может быть, стоит быть немного добрее друг к другу». На следующий день мы получили ответную открытку и рождественский шоколад. © kareltjeAnker / Reddit
  • Недавно переехали. На нашем открытом балконе стоит сушилка для одежды, на которой почти каждый день жена находит еду: хлеб, картошку, макароны. Сначала не верил, а потом — опа, котлеты. Решили сходить к соседям сверху. Оказывается, там живет ребенок, который очень не любит доедать до конца. Родители пацана были в шоке, сто раз извинились и пообещали, что такого больше не повторится. © Палата № 6 / VK

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