15 соседей, с которыми никаких ситкомов не нужно порой

Истории
47 минут назад

Жизнь с соседями часто превращается в настоящий цирк, где у каждого своя роль. Иногда их поступки могут быть смешными, а иногда — совершенно непредсказуемыми. Но одно можно сказать наверняка: с забавными соседями точно не будет скучно.

  • Появилась у нас в подъезде на почтовых ящиках табличка с призывом "Читай!" Через два дня кто-то дописал на ней уточняющий вопрос: "Что читать?" Еще через день появился ответ: "Книги". Еще через день кто-то дописал "Я с вами, ребят" и оставил на ящиках стопочку книг — там были и детские, и фантастика, и интересная энциклопедия про пещерного человека, и из классики пару книженций. Я заметил, что люди брали книги, а со временем возвращали их на место. На табличке еще появилась надпись "Оставляйте отзывы". Люди и правда начали вкладывать листки с отзывами, написанными от руки. Потихоньку количество книг на ящиках начало увеличиваться, я и сам парочку книг Ремарка и Хемингуэя вынес для народа. Так стало классно брать в руки книгу, читать о чужих впечатлениях, да и себе ее читать. Чуть позже я узнал что эта книжная акция произошла с инициативы старшеклассника с нашего подъезда. Мальчишка молодец — такое классное движение создал. Я теперь все чаще и чаще слышу, как соседи книги обсуждают. © Палата №6 / VK
  • У меня дача заросла, не занимались ею. И вот решил взяться: возил грунт пару лет, раскидывал, в общем, исправил ситуацию. На поле сорняков нет, все ровно. Приезжаю обычно в выходные, баньку растопить, да шашлыков употребить. Выдался свободный день на неделе, погода хорошая, приехал порядки наводить, дрова поколоть. Захожу на участок, а там через забор шланг перекинут и насос с бассейна соседского воду качает прям ко мне. Успел половину выкачать. Сосед забегал, говорит, случайно так получилось, ну-ну... © Oleg955 / Pikabu
  • Наши соседи сверху начали часто мычать. Прям как коровы! А я, на минуточку, из деревни и знаю этот звук. Было непонятно, что у них вообще происходит. И вот когда соседи особенно разошлись, мы решили громко помычать в ответ. И тут вдруг они затихли, хотя бы на какое-то время. Очень странные люди. © manofruber / Reddit
Ольга Курпякова
6 часов назад

Почему-то многие употребляют предлог "с" вместо предлога "из". Звучит не очень грамотно: "насос с бассейна соседского качает воду прям ко мне" - из бассейна.

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  • У нас с моим соседом, 70-летним Кириллом Ивановичем, договор. Я ему по списку продукты закупаю из дальнего магазина — наш под домом закрылся, а ему далеко ходить сложно. А он в свою очередь, так как ранняя пташка, будит меня каждое утро (сложно вставать от будильника). Стучит в дверь, пока я не проснусь и говорит что-то вроде "Лех, Лех, просыпайся давай, вставай, на работу пора! Тебе повезло - в хорошей ты компании сидишь, не мучают тебя там, собирайся на любимую работу!" Работает лучше, чем будильник — бодрит! Перед тем как выйти из дома, я захожу к нему за списком продуктов. Так и живем. Я и дед, который лучше, чем любой будильник. © Палата №6 / VK
  • Сажусь в лифт 12-этажки. Следом забегает мужик и, нажимая свой этаж, спрашивает: "Вам какой?" Я отвечаю: "14-ый". Мужик так неуверенно: "Э-э, тут всего 12". Я, тихо и проникновенно глядя ему в глаза, говорю: "Это вы так думаете". Мужик аж к стеночке прилип и от меня глаз не отводил. Доехал до своего этажа и бочком выскочил. А я нажал 12-ый и поехал к друзьям. © HorseJulius / Pikabu
  • Заказала доставку продуктов. Жду уже час, решаю проверить, что с заказом. Смотрю, а он выполнен 30 минут назад. Звоню в службу поддержки, там удивляются, говорят, что уточнят информацию по заказу и перезвонят. В итоге через 15 минут приезжает курьер с порванными пакетами и говорит, что доставил соседям, ошибся немного… Все бы ничего, но соседи ничего не заказывали, зачем было принимать пакеты? Курьер забрал у них и попросил проверить заказ: там не было молока и картошки. Постучал к соседям, попросил вернуть. © Подслушано / Ideer
  • Как-то у соседей сбежала хомячиха. В подъезде был объявлен план "Перехват". На каждом этаже развешены фото сбежавшей, и список вкусняшек чем можно приманить. Вознаграждение за помощь в поимке также предполагалось. Я, как ответственный гражданин и просто хороший сосед, также участвовал в этом нелегком деле — разложил хомячьи вкусности у вентиляций и стал ждать. В течение месяца у всех соседей пропадала оставленная пища, но поймать преступницу так и не удавалось. А спустя еще пару дней я таки поймал хомяка, но вот какой-то маленький он, ну думаю ладно, похудел может в бегах, да и я в хомяках не силен. Упаковал его в коробочку и понес соседу. Тот открыл мне двери, увидел хомяка и как давай ржать… В общем, сбежавшая оказалось беременной была, и я уже пятый, кто ему хомячка возвращает. Мама тоже была выловлена в течение недели, а малышей соседи себе разобрали в итоге. Смеемся, что мы теперь родственники все. © Палата №6 / VK
  • Я обитаю в типичном "человейнике". Разумеется, у нас просто адские проблемы с парковкой и разъездом во дворе. И разумеется, в домовом чате каждый день идут ожесточенные баталии на тему того, кто кому перекрыл проезд, кто на чье место встал и все в таком духе. Свою бричку я оставляю в поле. Благо, что есть такое в пятистах метрах от дома. И в разборках не участвую. Но наблюдать интересно. Например, одного из постоянных персонажей соседского реалити-шоу я называю вежливым злодеем. Чем он заслужил свое прозвище? У чувака занятная тактика. Он регулярно ставит машину вторым или третьим рядом и создает всем проблемы. Вот почти каждый день. И почти каждый день его поносят в чате за это. А он берет и отвечает просто ангельской вежливостью. Начинает сообщение с пожелания доброго утра, дня или ночи, обещает учесть пожелания и заканчивает тоже пожеланием: "счастья" или "всего хорошего". Всегда призывает не ссориться и не ругаться. Мол, хорошие мои, это же вредно. Но продолжает по-скотски ставить машину. И так день за днем. Но его напористая вежливость многих обезоруживает. Мол, как ругаться с таким добряком? Я тут редко пишу про манипуляции в общении, но мимо этого наглеца в шкуре ягненка пройти не смог. © CopybaraNN / Pikabu
  • Переехали в частный дом со своим котом. По утрам выходили на крыльцо и звали кота на завтрак. Сосед точно в это же время выходил из своего дома. Здоровались и расходились. А через пару месяцев он не выдержал и спросил: "Димка, а че это вы меня зовете каждое утро? У меня жена есть, она кормит меня хорошо. Не нужны мне завтраки еще и от вас, я столько не съем!" Кота, к слову, звали Сергеич. © Палата №6 / VK
  • В нашем доме произошел сбой матрицы, парадокс вселенной! Бабушки шумят, делают ремонты до двух часов ночи и устраивают громкие посиделки, а мы, молодежь, стучим им в стены со всех сторон вместе с соседями. Хотим тишины! © Подслушано / Ideer
  • Живу в старом панельном доме, почти все мои соседи — пожилые люди. Недавно мне в дверь постучала соседка и сказала, что у нее потерялся котик. Она живет на первом этаже и иногда кот выпрыгивал из окна, гулял, а потом возвращался домой, но на этот раз не вернулся. Бабушка очень переживала и просила моей помощи, и я пошла искать кота вместе с ней. Мы расклеили объявления и ходили по двору часа два. И в конце концов оказалось, что кот вернулся, просто спал, а бабушка его не увидела. © Палата №6 / VK
  • У нас обычный дом и двор. У многих есть домашние животные, в том числе и собаки, которые загадили весь двор. К нам заехал молодой парень, который убирал за своей собакой. Он никого не ругал, никого не призывал делать так же. Просто молча убирал за своим псом и уходил домой. И вот часть соседей, смотря на него, стали тоже убирать за своими собаками, а часть озлобилась на него, как на самого "правильного", и послала со всеми его уборками. Все бы, может, ничего, но первые стали ругаться на вторых, возник настоящий конфликт, вопросом которого стало "убирать или не убирать за своим псом?" Часть соседей с парнем здороваются и дружат, поддерживают его инициативу, а часть его просто ненавидит и специально выгуливают своих собак под его окнами. Даже оставляли собачьи экскременты у него на коврике. А парень, по-моему, вообще не в курсе, что положил начало ссоре между соседями, которая теперь неизвестно когда кончится. Мне самой все равно, у меня кошка, но слушать и наблюдать за этим цирком интересно. © Подслушано / Ideer
  • В моем районе баки ставили на обочину для мусоровоза. Но моя чокнутая соседка бесилась, что я не убираю свой сразу. А я с работы только вечером. И она постоянно его опрокидывала. В какой-то момент меня это реально достало. Я просто взял и обмазал ручки бака смазкой для водной техники — липкой и смываемой только керосином. Ушел на работу. Когда вернулся, бак был чуть сдвинут, а на смазке красовались следы ее рук. Больше она его не трогала. © addennis / Reddit
  • Жил с пожилой кубинской парой — безумцы настоящие. Как-то раз затянули с оплатой воды. Приехал работник, отключил воду и уже уезжал, как вдруг началось шоу: из дому вылетает кубинец с огромным ключом в руках и рвется прямо к нашему дому, по пути проклиная уезжающий фургон водоканала на испанском. Отрывает люк, включает воду обратно, а потом спокойно возвращается в дом, все еще бормоча что-то себе под нос, и захлопывает дверь. © rbkc1234 / Reddit
  • Я много работал из дома, и в том месте, где я тогда жил, моя соседка каждый будний день в одно и то же время выходила на пробежку, принимала душ и одевалась прямо у окна, которое было напротив моего. Я тоже начал открывать окно, чтобы показать, что я вообще-то здесь сижу и работаю. Но она лишь ответила тем, что тоже стала открывать свое окно. © zazzlekdazzle / Reddit

Если вам понравились эти истории, не забудьте заглянуть в наши другие материалы о забавных соседях — там тоже хватает неожиданных и курьезных ситуаций, которые подарят вам улыбку:

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