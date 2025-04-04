15 соседей, с которыми никаких ситкомов не нужно порой

Почему-то многие употребляют предлог "с" вместо предлога "из". Звучит не очень грамотно: "насос с бассейна соседского качает воду прям ко мне" - из бассейна.
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Жизнь с соседями часто превращается в настоящий цирк, где у каждого своя роль. Иногда их поступки могут быть смешными, а иногда — совершенно непредсказуемыми. Но одно можно сказать наверняка: с забавными соседями точно не будет скучно.
Почему-то многие употребляют предлог "с" вместо предлога "из". Звучит не очень грамотно: "насос с бассейна соседского качает воду прям ко мне" - из бассейна.
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