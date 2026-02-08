«Учись у меня, деточка!»: 16 историй о свекровях, с которыми не соскучишься

В высоты прожитого возраста свекрови, конечно, виднее. Чем раньше начинать заниматься с ребёнком, тем лучше. Не навязывать, не заставлять, а показывать разные занятия, чтобы кругозор расширить. Матерям обычно наплевать, для них ребенок - это просто кукла, лялька для игр и сюсюканья, а старшее поколение уже знает, как ценно это время именно для обучения.