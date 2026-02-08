Проcpaли утюг. А могли бы в бизнес вложиться. Ещё утюгов поднарыть. И с % уже в отпуск ездить или вообще перестать работать 🧐 никакого финансового мышления у народа
«Учись у меня, деточка!»: 16 историй о свекровях, с которыми не соскучишься
Свекровь — это родственник, от которого можно ожидать чего угодно. Мама мужа способна превратить обычную встречу в шоу с элементами стендапа, а уж если у нее найдется повод не сдерживать свои порывы, то там и до комедии недалеко. Мы собрали истории про то, как забота вторых мам превращает серые будни в непредсказуемое кино.
- У свекрови есть запасные ключи от нашей квартиры. Она то борщ принесет, то кота покормить зайдет — мы привыкли, но вчера она отмочила чего похлеще. Я пришла домой пораньше и слышу — в спальне кто-то громко пыхтит. Глянула и похолодела: свекровь с огромными портновскими ножницами в руках методично отрезает от моих новых дизайнерских штор «лишние» декоративные кисти, которые стоили как крыло самолета. Я аж вскрикнула от неожиданности. А свекровь невозмутимо обернулась и заявила: «Они пыль собирают, Ирочка, я из них тебе такие уютные тапочки сошью — загляденье!» В итоге я получила пару лохматых шлепанцев, в которых боюсь даже ходить, а шторы теперь выглядят так, будто их покусал очень стильный бобер. Ключи от квартиры мы «случайно» потеряли и сменили замок, а свекрови подарили сертификат на курсы декупажа — пусть лучше декорирует свои банки из-под компота, чем наш интерьер.
- На годовщину свадьбы свекровь вручила мне старый чугунный утюг. Я закатила глаза, поблагодарила и поставила его в кладовку — дверь подпирать. На днях заходил в гости наш старый друг, увидел утюг и буквально лишился дара речи: оказалось, это редчайшее каслинское литье, за которым охотятся коллекционеры. Вырученных с продажи денег хватило нам с мужем на отпуск. Я позвонила свекрови, чтобы сказать спасибо, а она выдала: «Учись у меня, деточка, делать хорошие подарки! Я знала, что ты не сразу оценишь мой утюжок, но лучше поздно, чем никогда». Теперь жду дня рождения — вдруг принесет какое-нибудь «старое ведро» из чистого золота?
- Моя бывшая свекровь случайно узнала, что я сломала ногу. Звонит мне, говорит: «Это потому что ты вечно носишься, как конь, ходить не умеешь спокойно!» Отвечаю, мол, вообще-то я в ванной поскользнулась. Она не унимается: «Потому что у тебя там всегда мокро!» Я говорю: «Конечно. Вы ж знаете, что хозяйка из меня никакая». Она в ответ подобрела: «Зато юмористка хорошая. Ты дома? Я скоро приеду». Приезжает с двумя баулами. Я ей: «Только не говорите, что вас муж из дома выгнал, и вы ко мне жить переезжаете!» Смеется. В общем, эта святая женщина привезла мне две сумки еды. Такая милашка! © a__sofi
- Моя свекровь создала в приложении для знакомств анкету от моего имени с посылом «ищу легкие отношения». Потом она ее заскринила и отправила моему мужу, мол, посмотри, сыночек, что твоя женушка вытворяет! И все бы ничего, только она не учла, что кнопки «моя анкета» и «редактировать» красуются в самом верху скрина крупными буквами, то есть сразу видно, кто тут автор. В сказки мамы муж, конечно же, не поверил. © n_efimenko_
- Недавно мы с мужем ездили к его маме с папой. А у мужа имеется младший брат, которому 6 лет. Мы все вместе поужинали, сидим со свекрами и пьем чай. А муж с брательником носятся друг за другом, играют и громко кричат. Мы со свекровью смотрим на них, посмеиваемся потихоньку, и тут она говорит: «Как ты думаешь, может, их пора спать уложить? Или пусть еще побесятся?» © Убойные Истории / VK
- Когда моя будущая свекровь узнала, что я уже была замужем, начался ураган. От ее децибелов дрожали стекла, звенел хрусталь. Мой жених перебил мать одной фразой: «А ничего, что папа — это уже третий твой муж?» А она: «Вот именно, сынок, я знаю, как это бывает». Чувствую, семейная жизнь будет веселой... © Карамель / VK
- Как-то полезла я под ванну, чтобы посмотреть, откуда течет, и нашла там штук 10 банок разного варенья сроком годности до 1976-1985 годов. Почесала репу, позвонила мужу, спросила, не определить ли их на помойку? Муж ржет, говорит: «Какое неуважение к старшим, стыдись!» Откуда варенье — не знает, видимо, свекровь притащила. Наш дом был построен в 2010 году, мы так прикинули, что, когда варенье переехало к нам под ванну, ему было уже около тридцатника. Позвонили свекрови, спросили, мол, ваше? Она ответила: «Мое, не выбрасывайте, я на дачу заберу!» И ведь забрала. © Убойные Истории / VK
- Мы с парнем жили вместе. Я освободилась пораньше и решила сделать ему сюрприз. Готовлю ужин и вдруг слышу, как открывается дверь. Решаю подшутить, напугать его. Выпрыгиваю из-за угла и получаю цветами прямо в лоб. Смотрю, а там незнакомая женщина. И тут мой любимый заявляет:"Ой, дорогая, знакомься, это моя мама! Помнишь, я говорил, что скоро вас познакомлю, хотел устроить сюрприз«. Тут мы все не выдержали и стали смеяться, надо же было так умудриться. Мама его извинилась за то, что швырнула в меня букет от страха. Не так я себе представляла наше знакомство, но, может, оно и к лучшему, сразу свели на ноль все неловкости. Свекровь у меня дама с характером, но ко мне относится тепло.
- Знакомилась с мамой парня, очень волновалась. Зашли, она меня усадила в зале и унеслась на кухню. Пошла я за ней и вдруг услышала: «Ну вот же мымра, а?!» У меня ступор, а она обернулась, увидела меня и выдала гениальное: «Кошка икру с бутербродов слизала, пока я к двери ходила», — и давай смеяться. Меня тоже на ха-ха пробило. Незабываемое знакомство, короче. Но в итоге и маме, и кошке я понравилась.
- Свекровь долго не видела внучку, даже уже обижаться начала, что не приводим. Но так получалось: то малышка болела, то она сама, то дела у нас были. Наконец мы пришли к ней в гости. Она с внучкой пошла в другую комнату и тут я слышу: «Ах, ты моя маленькая, мое солнышко, ну, иди на ручки». Я забеспокоилась, не тяжело ли ей в ее возрасте уже подросшего ребенка поднимать. Тут свекровь заходит со своей кошкой на руках! Ну да, ну да, вы же так давно не виделись, так соскучились! © Не все поймут / VK
- Моя свекровь как-то на семейном празднике стала рассказывать историю из своей молодости. Начала она со слов: «Нас было пять мальчиков и пять девочек, или наоборот, я точно не помню». И долго не могла понять, почему мы всем загибаемся в диком смехе! © Убойные Истории / VK
- Дочь наша начала на горшок ходить. Я поделилась со свекровью этой новостью, а она как начнет: «А ты знаешь, у нее такой потенциал! Надо бы на спортивную гимнастику отдать, может, она будет чемпионкой! Ну или хотя бы в балет!» Ну мне смешно, дочке же всего два годика. Как-то раз рассказала, что Соня научилась пазлы складывать. А свекровь как станет: «Вот видишь, у нее аналитический склад ума! Ее в программисты! Надо курсы искать!» Я валяюсь со смеху, а она серьезна. Такое ощущение, что все свои неосуществленные мечты она через мою дочку пытается реализовать. Смеюсь, но ведь и правда заметила, что она мне теперь на ушко шепчет, как воспитать гениального ребенка. То книги почитать посоветует, то на какие-то курсы отправить. И вот думаю: может, ей как-то мягко объяснить, что я хочу, чтобы Сонечка сама выбирала, чем ей заниматься? © СИТУАЦИЯ / VK
В высоты прожитого возраста свекрови, конечно, виднее. Чем раньше начинать заниматься с ребёнком, тем лучше. Не навязывать, не заставлять, а показывать разные занятия, чтобы кругозор расширить. Матерям обычно наплевать, для них ребенок - это просто кукла, лялька для игр и сюсюканья, а старшее поколение уже знает, как ценно это время именно для обучения.
- Недавно жаловалась мужу на свекровь, мол, она нам жизни спокойной не дает. Постоянно сует свой нос в наши дела, пытаясь принимать участие во всех ситуациях. Меня это бесит, а муж говорит, что могло быть и хуже. Есть у него знакомая, у которой свекровь в 3 часа ночи ворвалась к ним с мужем в спальню и спросила: «Сынок, а ты знаешь, почем нынче чернослив на базаре?» © Палата № 6 / VK
- Живем вместе со свекровью. Сегодня она просто подошла ко мне и тихо спросила: «Эля, в чем смысл жизни?» Я в ступоре: «Эмм... не знаю». Она: «Ну, ты подумай. Знаешь, я тоже часто задаю себе этот вопрос и тоже зачастую не могу понять, в чем же смысл... Но точно знаю: в чем его нет, так это в том, чтобы мыть за тобой твои грязные кружки!» Кажется, съезжаем на съемную... © Не все поймут / VK
- Свекровь купила ребенку набор под названием «Рептилии». В набор входят трицератопс, птеродактиль, крокодил, пара кактусов, пальма, пингвин, лев и белый кот... Я что-то пропустила на уроках биологии. © Убойные Истории / VK
- У меня дома живет котенок Байт, который постоянно ест, клянчит еду и вообще ненасытный, просто замучил всех. Ложусь я поздно. Однажды ночью иду по коридору, на кухне свет горит. Из коридора видна только часть кухни, стол и холодильник. И вот у этого холодильника сидит Байт и что-то увлеченно поглощает, наверное, с плиты стащил. А так как он уже вечером ел, я громко и с раздражением спрашиваю: «Опять жрешь, негодное создание?» Через секунду из того угла кухни, что не просматривался, доносится жалобный голос свекрови: «Ну что ты, Кирочка, я же с самого утра не ела...» © Убойные Истории / VK
