2 часа назад
20 зимних историй, от которых на душе становится теплее, чем от кружечки какао

Зима — это то самое время года, когда особенно просто вновь почувствовать себя ребенком. Мы искренне радуемся первому снегу, достаем коньки и лыжи, наряжаем елку и верим в чудеса. И душевные зимние истории появляются на свет сами собой — достаточно выйти на улицу, где мороз щиплет нос, а жизнь подкидывает такие сцены, что ни одному сценаристу и не снилось.

  • Зима, иду домой, подбегает девочка: «Тетенька, там котенок на дерево залез. Помогите достать!» На улице −25. Я разбегаюсь, прыгаю, цепляюсь за ветку, лезу вверх и хватаю кота. Дети стоят с раскрытыми ртами. Слезаю, отдаю котейку и тут же получаю порцию аплодисментов от детей. Ухожу и уже перед самим подъездом эпично падаю, поскользнувшись. Волейболистка, 2 метра ростом. © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем живем в частном доме. Вечером, перед сном, я вышла на улицу просто полюбоваться снегопадом. Двор был как чистый лист, все ровно укрыто снегом, в свете фонаря тихо кружились снежинки, вокруг такая спокойная зимняя атмосфера. Муж к тому времени уже спал, он у меня жаворонок: рано встает, выходит во двор закаляться, потом варит кофе и будит меня. И вот в этот момент мне захотелось сделать ему маленький сюрприз. Я взяла и вывела на снегу большое сердце. Утром он меня разбудил, а я с улыбкой спрашиваю: «Ты заметил, что я тебе оставила?» По взгляду понимаю, что нет. Мы вышли во двор, и оказалось, что он уже все расчистил до земли. Ни следа от снега, ни следа от моего сердечка. Я, конечно, еще раз убедилась, что романтика у него не в приоритете. Зато с хозяйственностью у мужа полный порядок. © Не все поймут / VK
  • В начале зимы долго искала себе пуховик, чтобы и теплый, и стильный, и не как у всех. В магазинах одни мешки какие-то, в интернете наткнулась на идеальный вариант — элегантный, красивый, еще и по скидке. Думаю, ну все, повезло, теперь такой будет только у меня и, может, у Моники Беллуччи! Прихожу на работу, расправляю плечи, готовлюсь ловить комплименты. В офисе уже три девчонки — в точно таких же пуховиках. Стоим, смотрим друг на друга, молчим. Потом одна говорит: «Ну, хоть греет нормально?» Посмеялись, конечно, но вот ощущение своей уникальности как-то резко испарилось. Теперь шутим, что у нас корпоративная форма. © Не все поймут / VK
  • Зимой нашла щенка в сугробе. Пожалела, взяла. Мама тут же запричитала: «Да лучше б ты замуж вышла, чем собак спасать!» А я и не против замуж, но мужики в сугробах мне не встречались. А вчера вышли мы с псом гулять, и вдруг гляжу: впереди сугроб, а из него чьи-то ноги торчат. Я подбежала, а там парень лежит, ржет, руками снежного ангела делает, а ноги вверх смотрят — там насыпь повыше. Говорит, шел, в телефон смотрел, задумался, поскользнулся, упал в сугроб, а тут как в детстве — сверху огромное небо, и так хорошо просто полежать минутку. В общем, помогла ему встать, познакомились, позвал в кафе. А вдруг это судьба?
  • Что вы знаете о ревности? Вышли мы ночью с мужем в продуктовый. На улице гололед, и, конечно же, я грохнулась. Лежу, гляжу в небо, голова гудит. Муж меня хочет поднять на руки, и вдруг к нам бежит какой-то мужик с криками: «Девушка, вы как? Вам помощь нужна?» Муж меня держит одной рукой и мужику громко так: «Иди отсюда!» А я лежу, звезды считаю и думаю: «Вот это я понимаю — любовь! Когда тебя уже можно сдавать в пункт приема битой техники, а муж все равно борется, как будто я навороченный телефон на распродаже». © cozy.dina
  • Одно из самых теплых воспоминаний детства — зима, вечер, мороз. Мама забегает домой с дровами и скорее закрывает дверь, чтобы не пускать холод. Топим печь. Мы в шерстяных носках, пижамах. Смеемся, болтаем. Пьем чай перед сном на кухне. Желаем спокойной ночи друг другу. Я сплю с мамой в комнате, она укладывает меня под толстое одеяло, затыкая все дыры. Приносит кошку Муху, кладет ее мне в ноги. Перед сном секретничаю с любимой мамочкой. Я уже выросла, но многое бы отдала за еще один такой день. © Подслушано / Ideer
  • Снимаю квартиру на первом этаже. Всегда удивляло, что снег перед моим окном либо не ложится, либо быстро тает. Теперь там трава намного зеленее и кустики разрослись больше, чем вокруг. Пью чай по утрам у окна, смотрю на свое маленькое место под солнцем. Секрет моего счастья был раскрыт папой: там под землей проходит теплотрасса. Но все равно так приятно иметь чуть больше тепла. © Подслушано / Ideer
  • На новогодние каникулы всей семьей уезжали кататься на лыжах. Отлично провели время, дочь по возвращению пошла в детский сад. Приходит в первый день домой — и в рев. Оказалось, их спросили, как они провели каникулы, и выяснилось, что она единственная в начале января не смотрела какую-то «Иронию чего-то там». Муж поржал, сказал, что в следующем году не будет тратиться на отпуск.

«Собрались с друзьями и построили иглу. Вышло не по канонам, зато красиво»

  • Гуляю с детьми на набережной, навстречу идут мужчина и женщина, обоим за 50. Мужик держит у рта платок. Далее диалог:
     Витя! Ну нафига ты перила лизал?!
    — Я ж детштва помню, што там, где покрашено, яжик не прилипнет...
    — Витя, ну блин! Тебе 54 года, юбилей скоро, а ты как ребенок!
    — Вше вы немношко дети, Лена... © DobrySmolensk / Pikabu
  • Я спросонья оделся и вышел выгуливать собаку. Она скулила с 5 утра, видно, приспичило. На улице еще темень, зима, холодрыга. Стою с поводком, а глаза слипаются. Вижу вдали соседа. Странно, в такую рань выходного дня люди обычно спят. Он подошел ко мне, поздоровался и предложил познакомить со своим новым любимцем. Я ожидал увидеть собаку, кота, да кого угодно. Но за его спиной на шее оказался упитанный енот. Сосед купил его где-то в интернете и теперь предлагает нам гулять вместе. Ну, если моя собака будет не против... © Не все поймут / VK

Когда ты очень рад первому снегу

  • В столице облачно и снегопад. Я, как «умная и стильная» девушка, надела укороченные носки, кроссы, пальто с шарфом, очки нацепила. Не знаю, чем думала. Вечером, ожидая автобус домой, я ужасно замерзла. Стою, голодная и злая, и вдруг ко мне подходит молодой человек, с улыбкой протягивает кружку кофе и говорит: «Вы такая красивая! Можно мне вас угостить?» Хорошее настроение было обеспечено на протяжении двух дней. Но самое забавное в том, что тот молодой человек оказался моим соседом. Теперь часто гоняем чаек вместе и поднимаем друг другу настроение. Кажется, я влюбилась. © Палата № 6 / VK
  • Иду вчера через парк. Вижу: отец катает своих детей на санках. Они веселятся, радуются. Я тут же вспомнила свое детство, когда папа так же катал меня по снежным сугробам. Даже если на улице метель, даже если мороз, даже если папа уставал. Вчера он меня снова порадовал — не смог отказать. Девочка, 24 годика, и ее папа, 52 годика. Катались на санках и веселились. © Палата № 6 / VK

Традиции нерушимы и не забыты...

  • Иду по морозцу в теплой куртке, а мимо бежит мальчик в школьном пиджаке и с голыми щиколотками. Я не сдержался, сказал, мол, теплее надо одеваться, посмотри на людей-то. Он глянул в сторону и выдал: «Не, я так не смогу!» Я тоже посмотрел туда и обалдел, ведь увидел, как во дворе дома местный «морж» совершал утренние процедуры. Стоя в одних плавках, он искал ногой, застрявший в снегу, домашний тапочек. Рядом на пеньке стояло пустое ведро. Видимо, он уже облился водой и собирался домой. Пацан его видел, а я только сейчас обнаружил. Что тут сказать? Я тоже так не могу! © smile2 / Pikabu
  • У нас эта зима выдалась так себе: дожди, плюсовая температура, а когда хоть какой-то мороз есть, то снега нет. А я обожаю зиму, метель, холод. Позавчера пожаловалась мужу, что хочу настоящего снега, чуть ли не плакала у него на плече. Уже на следующий день проснулась и увидела за окном чудо! Намело снега! Просто вау! Выбегаю радостная из спальни на кухню, бегу к мужу обниматься, а он мне с улыбкой говорит: «Да-да. Не благодари. Я просто применил магию вне Хогвартса!» © Палата № 6 / VK

Пойдем постоим на лавочках?⁠⁠

  • Однажды вечером мы с подругой отчаянно хотели куда-нибудь пойти, но погода была ужасная: снегопад, метель. Но это нас не остановило! Мы накрасились, сделали прически и, чтобы не испортить такую красоту, надели на головы пакеты, сделав себе прорези только для глаз. И в таком виде мы, две красотули, которым дома не сидится, протопали 2,5 км до ближайшей кафешки. Это было много лет назад, но мы до сих пор ржем над этим. © RonaTheFerret / Reddit
  • У нас сейчас все в снегу, дети на санках катаются, снеговиков лепят. Мне давно так хотелось пойти, взять санки и прокатиться с горки, но статус на работе не позволял. Было бы стыдно, если бы кто-то увидел, как я на санках рассекаю. Но вчера я не выдержал. Взял обычный пакет и пошел кататься. Это было великолепно! Я наконец-то на мгновение вернулся в детство. И ничего, что я на третий спуск чуть не сломал себе руку. Оно того стоило! © Палата № 6 / VK

«У нас живет студент по обмену из Индонезии. Сегодня он впервые увидел снег»

  • Гололед. Я иду в летних кроссах, как эквилибрист, стараясь не разбить себе голову, навстречу идет девушка. Она останавливается, наблюдая, как я пройду самый скользкий участок... Я прохожу, не упав, и она грустно: «А если бы упал, мы могли бы познакомиться. До встречи!» Не знаю, что это было, но пока не хочу менять обувь — вдруг встретимся еще, и тогда я уж точно упаду. © Палата № 6 / VK
  • Вспомнилось. Шла как-то зимой с работы уставшая, ну и решила сократить путь через арку между домами. А там ветер, как в аэродинамической трубе, и огромная замерзшая лужа, с которой этот самый ветер сдул весь снег. Звоню мужу: «Встречай, скользко, а я нa каблуках». А сама решила потихоньку пробираться вдоль стеночки, авось кaк-нибудь дойду. Но не тут-то было! Очередной порыв ветра сбивает меня с ног и гонит по льду дальше, не давая подняться! Представьте глаза моего мужа, когдa он подходит к арке, а я, лежа нa спине, плавненько тaк из нее выплываю. Со сложенными нa животе руками с зажатой в них сумочкой... © Ирина Александровна / ADME

«Пожалуй, я не буду заморачиваться с новогодними украшениями»

  • Как-то лет 10 назад застряла я очень поздним субботним зимним вечером на малолитражке в крайне неблагополучном районе. Машина крепко закопалась в снег. Телефон разрядился. Смотрю: идет по двору в мою сторону компания местных реальных таких пацанов, думаю: «Ну, все, кажется, мне каюк». Поравнявшись со мной, парни быстро оценили ситуацию и предложили помочь. Буквально руками откопали машину, вытолкали, проследили, чтоб я на магистраль выехала и больше нигде в том дворе не застряла. Не надо сразу думать о людях плохо! У меня были все шансы ночевать в холодной машине — бензина оставалось чуток. До сих пор тех ребят с теплом вспоминаю. © LupaCap / Pikabu
  • Понедельник. Тяжелый учебный день. Настроение — хуже некуда. Еще и гололед, холодно. Иду домой. И вдруг кааак поскользнусь! Ну все, думаю, день — в число самых неудачных. Но тут подбегает очень симпатичный парень, крича: «Что упало — то мое!», поднимает меня, после чего помогает мне отряхнуться и провожает до дома. Мы вместе уже 1,5 года, дело идет к свадьбе. © Палата № 6 / VK

