20 зимних историй, от которых на душе становится теплее, чем от кружечки какао

Зима — это то самое время года, когда особенно просто вновь почувствовать себя ребенком. Мы искренне радуемся первому снегу, достаем коньки и лыжи, наряжаем елку и верим в чудеса. И душевные зимние истории появляются на свет сами собой — достаточно выйти на улицу, где мороз щиплет нос, а жизнь подкидывает такие сцены, что ни одному сценаристу и не снилось.