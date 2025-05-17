15+ родственничков, которые умеют поддать в жизнь перца

Фотоподборки
2 часа назад

Некоторые родственники — как ходячий триллер: никогда не знаешь, что они выкинут в следующий момент, но точно не соскучишься. Они не пытаются быть смешными или оригинальными — они просто существуют в своей версии реальности, где привычная логика отдыхает.

А в бонусной части вы узнаете, какие тайны порой скрывают друг от друга близкие люди.

«Мама постригла мою собаку, пока я был на учебе»

Катерина Лисичкина
20 часов назад

Я знаю только одну овчарку(не австралийскую, немецкую), которую хозяева остригли из за болезни, она благополучно обросла и выздоровела. Очень умная и красивая девочка.

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  • Ужас! Эту породу стричь вообще нельзя. У австралийских овчарок есть пуховый подшерсток, который согревает собаку зимой и защищает ее от солнца летом. Стричь аусси — это большое табу, потому что есть очень большая вероятность, что шерсть никогда не сможет отрасти как следует. Единственная стоящая причина, по которой это может быть сделано — необходимость хирургического вмешательства. © Vixen_OW / Reddit
  • Ну, теперь собака хотя бы может получить приличную офисную работу. © Alexius6th / Reddit

«Мой японский нож ручной работы, который я привез из Киото. Мама использовала его для того, чтобы порубить куриные кости»

ucTepu4ka
23 часа назад

Мама решила, зачем пылиться ножу. Нашла применение 🤣 представляю, как обидно было...

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«Вот столько мороженого оставил мой ребенок, лишь бы не выбрасывать контейнер»

ucTepu4ka
23 часа назад

Выкинуть то ладно, может мыть его не хотел? 🤣 это как последняя котлета н а сковороде или ложка салата в миске🤣

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«Моя жена засунула в тостер хлеб с маслом»

«Муж подстриг бороду и оставил мне послание»

Перевод: «Люблю тебя»

«Муж мне как-то выдал, что его бесит то, как я ем бургеры»

«Вот так мама поставила заряжаться Bluetooth-колонку»

«Прикупила себе рваные джинсы на лето, но вот что учудила мама: она зашила дырки»

«Вот как мой брат ест чизкейки»

ucTepu4ka
23 часа назад

Серединка самая вкусная. Если в одну харю, то можно🤣 а так, да, свинство это..

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«Жена оставила скороварку на горячей конфорке»

«Вернулся домой после долгой смены и тут же почувствовал ужасный запах горящего пластика. Смотрю, а жена сидит играет и даже не замечает, что на кухне практически пожар начался».

«Сестра никогда не моет посуду, а просто складывает ее в раковину»

ирина маркодеева
14 минут назад

Мы решили этот вопрос просто: у каждого свой набор посуды. С машинками, с рыбками, с феечками, с принцессами, белый.

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«Если попросить ее сделать что-нибудь по дому, то она будет неделю кормить завтраками. А когда все же возьмется за дело, бросит его на полпути»

«А мой муж вечно оставляет пустые контейнеры от контактных линз. Причем мусорка находится меньше чем в метре»

«Я тысячу раз поднимал эту тему, но жена продолжает складывать ножи лезвием вверх. Мы с детьми уже многократно царапались, но жене хоть бы хны»

ucTepu4ka
23 часа назад

Купите специальную подставку под ножи, вопрос решится мирно и без жертв

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«Оказывается, вот что мама хранит у себя в духовке»

ucTepu4ka
23 часа назад

Видели недавно результаты расплавленной посуды в духовке. Это фото, видимо, До, а там После🤣

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  • Я лично знаю человека, который спалил свой дом таким образом. Мужик спешил убраться до прихода гостей и просто сгреб пластиковые контейнеры в духовку. А через пару дней его жена включила духовку разогреваться. Через некоторое время вернулась на кухню, а там уже все полыхало. © BadEngineer_34 / Reddit

«Вот как папа использует свою мышку»

«Вот такой оставляет после себя кухню мой муж. Не понимаю, что должно быть у человека в голове, чтобы просто оставлять шкафы открытыми»

Cookie
23 часа назад

Что это за "баг" шкафной у мужчин? Я знаю несколько мужчин, которые реально так делают, но ни одной женщины... даже рилсы снимают про вот эти открытые мужьями шкафы.

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«Моя девушка утверждает, что такого ножа вполне достаточно для кухни»

Руконожка Ай-Ай
23 часа назад

Вид раковины нна фоне многое объясняет.
Похоже, она и посуду моет два раза в год, а остальное время протирает бумажкой)

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«Моему сыну 25 лет. Вот как он отрезал себе кусок пирога»

«Неужели мужу так трудно потратить на это 2 секунды?»

«Парень считает, что его кеды в нормальном состоянии. Носит их на работу и гуляет в них по городу. У него куча новой обуви, да и денежки имеются»

«Живем вместе с другом. Пару дней назад к нему приехала его девушка, и вот что я увидел на масле»

Бонус: у каждого в семье могут быть свои тайны

  • Договорились с мужем, что начнем копить на машину. Каждый откладывал деньги в шкатулку. Время шло, но сумма как-то вяло увеличивалась. Принялась считать. Оказалось, что 70 % — мои. Муж часто проводил время в гараже, отдыхал там. Решила наведаться, но его не предупредила. Зашла туда и обалдела, ведь там был диван, стол и холодильник, в котором лежала дорогая еда: шоколадки, колбасы, сыры, чипсы. © Подслушано / Ideer
Фото на превью Bitter-Coat4309 / Reddit

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