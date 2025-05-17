15+ родственничков, которые умеют поддать в жизнь перца

Некоторые родственники — как ходячий триллер: никогда не знаешь, что они выкинут в следующий момент, но точно не соскучишься. Они не пытаются быть смешными или оригинальными — они просто существуют в своей версии реальности, где привычная логика отдыхает.

А в бонусной части вы узнаете, какие тайны порой скрывают друг от друга близкие люди.

«Мама постригла мою собаку, пока я был на учебе»

Ужас! Эту породу стричь вообще нельзя. У австралийских овчарок есть пуховый подшерсток, который согревает собаку зимой и защищает ее от солнца летом. Стричь аусси — это большое табу, потому что есть очень большая вероятность, что шерсть никогда не сможет отрасти как следует. Единственная стоящая причина, по которой это может быть сделано — необходимость хирургического вмешательства. © Vixen_OW / Reddit

Ну, теперь собака хотя бы может получить приличную офисную работу. © Alexius6th / Reddit

«Мой японский нож ручной работы, который я привез из Киото. Мама использовала его для того, чтобы порубить куриные кости»

«Вот столько мороженого оставил мой ребенок, лишь бы не выбрасывать контейнер»

ucTepu4ka 23 часа назад Выкинуть то ладно, может мыть его не хотел? 🤣 это как последняя котлета н а сковороде или ложка салата в миске🤣 - - Ответить

Не покупайте новое, пока это не закончится. © Raja_Ampat / Reddit

«Моя жена засунула в тостер хлеб с маслом»

«Муж подстриг бороду и оставил мне послание»

Перевод: «Люблю тебя»

Противно и смешно одновременно. © StellaEtoile1 / Reddit

«Муж мне как-то выдал, что его бесит то, как я ем бургеры»

«Вот так мама поставила заряжаться Bluetooth-колонку»

«Прикупила себе рваные джинсы на лето, но вот что учудила мама: она зашила дырки»

«Вот как мой брат ест чизкейки»

«Жена оставила скороварку на горячей конфорке»

«Вернулся домой после долгой смены и тут же почувствовал ужасный запах горящего пластика. Смотрю, а жена сидит играет и даже не замечает, что на кухне практически пожар начался».

«Сестра никогда не моет посуду, а просто складывает ее в раковину»

«Если попросить ее сделать что-нибудь по дому, то она будет неделю кормить завтраками. А когда все же возьмется за дело, бросит его на полпути»

«А мой муж вечно оставляет пустые контейнеры от контактных линз. Причем мусорка находится меньше чем в метре»

А вас не смущает, что он хранит зубную щетку щетиной вниз? Это же ужас! © _Melody_To_Funkytown / Reddit

«Я тысячу раз поднимал эту тему, но жена продолжает складывать ножи лезвием вверх. Мы с детьми уже многократно царапались, но жене хоть бы хны»

«Оказывается, вот что мама хранит у себя в духовке»

Я лично знаю человека, который спалил свой дом таким образом. Мужик спешил убраться до прихода гостей и просто сгреб пластиковые контейнеры в духовку. А через пару дней его жена включила духовку разогреваться. Через некоторое время вернулась на кухню, а там уже все полыхало. © BadEngineer_34 / Reddit

«Вот как папа использует свою мышку»

«Вот такой оставляет после себя кухню мой муж. Не понимаю, что должно быть у человека в голове, чтобы просто оставлять шкафы открытыми»

© RedHeadRedeemed / Reddit Cookie 23 часа назад Что это за "баг" шкафной у мужчин? Я знаю несколько мужчин, которые реально так делают, но ни одной женщины... даже рилсы снимают про вот эти открытые мужьями шкафы. - - Ответить

«Моя девушка утверждает, что такого ножа вполне достаточно для кухни»

«Моему сыну 25 лет. Вот как он отрезал себе кусок пирога»

«Неужели мужу так трудно потратить на это 2 секунды?»

«Парень считает, что его кеды в нормальном состоянии. Носит их на работу и гуляет в них по городу. У него куча новой обуви, да и денежки имеются»

«Живем вместе с другом. Пару дней назад к нему приехала его девушка, и вот что я увидел на масле»

Бонус: у каждого в семье могут быть свои тайны