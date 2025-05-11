12 историй о людях и их питомцах, которые живут душа в душу

Народное творчество
1 час назад

Суть человека проявляется в том, как он относится к слабым. И это особенно верно, когда речь идет о животных. Кто-то спасает бездомных котят, кто-то делится последним кусочком еды с собакой, а кто-то — просто проходит мимо. Эти истории ярко показывают, что отношение к животным говорит о человеке больше, чем любые слова.

Обязательно загляните в бонус, если вы любите котиков и «Гарри Поттера».

  • Парень сделал предложение с кольцом, стоя на одном колене. Только заявил: «Но Миста ты отдашь или усыпишь. Не дело жить с такой тварью». Мист — мой пес. Он со мной 10 лет, отец подарил. Дрессировала с кинологом. В общем, тогда я впервые взбесилась. И да, с женишком жить передумала. © Подслушано / Ideer
  • Знакомый переехал и увидел в подъезде девушку с собакой. Решил подкатить к ней и придумал самую тупую вещь во вселенной: взял в приюте песика и утром на прогулке познакомился с девушкой. Она — замужем, парень хотел сдать песика обратно, но я случайно об этом узнала и не дала этого сделать. Собака суперская, взяла себе. А с ним я уже давно не общаюсь! © Карамель / VK
  • Ребенок вчера залетает домой, что-то начинает искать в шкафах и в холодильнике. Я ничего не спрашиваю, просто наблюдаю. Нашел какое-то старое покрывало, взял бутылку, налил туда молока и собрался бежать на улицу. «Куда собрался?» «Ну блин, мам, не задерживай. Мы там... Ну... Короче, там котята... Ты же не разрешишь взять... Может, хотя бы молока им дам...» Честно, еле слезы сдержала. Мне чего-то казалось, что он хулиганом растет, а тут такое отношение к животным. Вечером уже вернулся, показывает мне фотки котят с мамой-кошкой — они с ребятами какой-то шалаш им соорудили, еды принесли. Хорошие дети у нас растут. © Палата № 6 / VK
  • У меня живет чистоплотный породистый кот Клед. Если он не спит, то вылизывается. Вечно чистит себя, облизывает, обожает купаться. Даже погладить его просто так нельзя. Он обязательно проверит твои руки, понюхает их, поймет, что они чистыe, и только тогда разрешит погладить себя. Не так давно мы Кледа отдали бабушке в деревню, ибо нам нужно было уезжать на месяц из дома. Приехали на днях забирать, а кота не узнать! Бегает во дворе по лужам, весь грязный, в траве катается. А все почему? Потому что встретил новую подругу — соседскую кошку Мурку. Вот, что вы, девушки, делаете с нами, мужчинами! У чистоплотного кота крыша поехала, влюбился по уши! © Палата № 6 / VK
Julia Nazarova
17 часов назад

Отличная мама. Поумилялась и не взяла котенка. Отличный сын у нее растет, в отличие от мамы.

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  • Три с половиной года назад заболела моя любимая кошка. У нее начали отказывать задние лапки. Через некоторое время она не смогла ни прыгать, ни бегать, ни ходить нормально. Но в любое время и при любых обстоятельствах она встречала меня у двери. Я часами плакала с ней на полу в обнимку после того, как она ползла встречать меня.
    Были у ветеринара, он сказал, что там какая-то сложная болезнь, лучше усыпить. Я не сдалась, накупила лекарств, ухаживала, помогала кошке, на операции возила. И она смогла встать на лапки! Уже отметила свое 16-летие! С силой любви и до 20-ти сможет дожить, я уверена в этом! © Палата № 6 / VK
  • Мои бабушка с дедушкой живут в деревне недалеко от города. У них есть замечательный кот, который все время приводит других бездомных животных. Бабуля с дедулей уже четверых котов вылечили и отдали знакомым, а он все приводит и приводит новых. То облезлого котенка, то кошку беременную. А недавно кот вообще решил разнообразить их жизнь и притащил щенка! Еще и породистого: похож на лайку. Дедушка сразу сказал, что они его оставят. Охрана участка хорошая, да и интересно, не волчонок ли это. © Палата № 6 / VK
  • Нашу кошку Кассиопею мы забрали со стройки в ноябре прошлого года, ей всего 3 месяца было. Пережили всей семьей панические атаки, мяуканье по ночам, лишай. Теперь она полноценный член семьи. Со своим характером, странностями и мнением. Любит играть и сидеть на плечах у мужа. © Алена Ревунова / ADME
  • Купили теленка, думали, что вырастим, и мясо будет. Ага! Маленький был такой хорошенький, ласковый, тискали его, в нос целовали. Дотискались. Такая дура вымахала! Неуправляемый и наглый бычара, а мы его даже живым весом на бойню сдать не можем. Жалко. Вот такой питомец теперь у нас. © Подслушано / Ideer
  • Кормила на даче кота. Котик всегда приходил к месту кормления и ждал. Поев, сразу уходил. Так долго продолжалось. А потом мы встретили котика не в саду, а на улице. И повели его кормить. Сосед это дело увидел и поинтересовался, зачем мы уводим его кота! Хитрая морда столовалась в двух местах! © Хильдур / ADME
  • Несколько лет назад я потерял своего кота и думал, что больше себе никого не возьму. Но как-то моя подруга попросила меня сходить с ней в приют. Там был один рыжий дурашка, который зацепился за мою толстовку когтями. Пока я пытался его снять, то другой кот, брат рыжего, стал его защищать и бить меня по руке. В итоге я влюбился в эту парочку и в тот же день вышел из приюта с двумя переносками. © Pyrocantha / Reddit
  • У нас в институте живет обалденный рыжий кот, приютили его вахтер и завхоз, даже организовали сбор средств на корм. В общем, раскормили его до состояния «бочонок». Так классно, когда в огромной аудитории на лекции это чудо лежит на коленях и мурчит. Сразу появилось желание сидеть на нудных лекциях. © Подслушано / Ideer

Бонус

  • В детстве я увлекалась «Гарри Поттером», хотела стать волшебницей. Дети во дворе смеялись надо мной. Они сделали палочки и махали ими, выкрикивая заклинания. Было обидно, но сделать я ничего не могла. За меня внезапно вступилась моя кошка. Она набросилась на них, начала шипеть и пыталась поцарапать. Ребята так испугались, что побросали свои палочки и убежали. После этого случая они лет до 17 верили, что я настоящая волшебница, которая умеет управлять кошками! © Палата № 6 / VK

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