12 историй о людях и их питомцах, которые живут душа в душу

Отличная мама. Поумилялась и не взяла котенка. Отличный сын у нее растет, в отличие от мамы.
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Суть человека проявляется в том, как он относится к слабым. И это особенно верно, когда речь идет о животных. Кто-то спасает бездомных котят, кто-то делится последним кусочком еды с собакой, а кто-то — просто проходит мимо. Эти истории ярко показывают, что отношение к животным говорит о человеке больше, чем любые слова.
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Отличная мама. Поумилялась и не взяла котенка. Отличный сын у нее растет, в отличие от мамы.
В последней истории надо было сказать, что это профессор МакГонагалл