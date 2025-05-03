Мои коты знают, что я даже сквозь сон услышу, если они точат когти о мой наматрасник... раньше ещё о решётку и москитку пытались, но я их загородила.
Будят меня за час до будильника, а то и за два(((
17 питомцев, которые точно знают, как добиться своего
В мире, где люди считают себя венцом эволюции, есть те, кто давно раскрыл главный секрет управления ими. Без сложных технологий, переговоров или силы – только тонкая игра на эмоциях и хитрая мимика. Они не командуют, а мягко направляют, не требуют, а делают так, чтобы им самим всё принесли. И самое удивительное – это работает.
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- Раньше я вечно разбрасывал носки. Мама ругалась каждый раз. А потом у нас появился кот. Он стал вытаскивать мои носки из всех укромных мест. Мама обычно сразу отбирала, но однажды мы решили понаблюдать. Так этот пушистый уборщик отчудил: донес носок до туалета, а там аккуратно закопал его в лотке, как будто что-то серьезное утилизировал. Мама ржала весь вечер, а я с тех пор носки сразу в корзину кидаю. © Шкогвартс / VK
- У подруги говорящий попугай и 7 котов. Птицу выпускают погулять, когда остальные животные в другой комнате. Но однажды что-то пошло не так. Подруга выпустила попугая из клетки, а в комнату зашли коты. Они начали окружать птицу, а попугай не растерялся: замахал крыльями и как заорет: «Вы котов покормили?!» © ПОЗОР / VK
- Наш щенок подколол мою жену. Стащил ее тапок. Она бежит за ним по комнате. Пес кидает тапок, а потом внезапно бросается к оставленной женой тарелке хлопьев с молоком и начинает лопать их за обе щеки! © BoneCollector8 / Reddit
«Однажды моя дочь подружилась с белкой. Теперь животинка регулярно стучит в окно с немым вопросом: „А дочка выйдет погулять?“»
- Постоянно переставляю будильник по утрам со страдальческими стонами. Со мной каждую ночь спит кот. Он понаблюдал за мной и, видимо, сделал выводы. Когда сегодня утром зазвонил будильник, кот вскочил, пробежал через всю комнату и смахнул мой телефон с тумбочки. Да еще и нашипел на него, как на злейшего врага. Мой защитник! Правда, боюсь, такими темпами телефону скоро придет конец. © Unknown author / Reddit
«Мама работает в мясной лавке, а это ее постоянный клиент»
- Моя кошка просекла, что лучший способ вытащить меня из кровати – это изображать, что она собирается скинуть что-то с комода. Толкнет лапкой и смотрит на меня – сработало? Но это еще не все! Когда она добралась до самого края, то вдруг остановилась на секунду, поняла, что так она потеряет рычаг давления и начала двигать эту штуку вдоль края столешницы. © crayonsocialism / Reddit
«Покормил как-то черепаху в саду, и теперь каждый день она ходит за мной»
Мои коты знают, что я даже сквозь сон услышу, если они точат когти о мой наматрасник... раньше ещё о решётку и москитку пытались, но я их загородила.
- У меня ремонт в ванной, поэтому я пошла стирать белье к старшей дочери. Дома только кот. У него на морде было написано: «Что ты тут забыла, женщина?» Все три часа кот следил за мной, как будто я воришка! Я не выдержала и говорю ему: «Честное слово, ничего вашего брать не буду». А тот взял и сел у порога. Вплоть до самого моего ухода намекал, что мне пора сваливать. © Мамдаринка / VK
«Лицо собаки, которая поужинала два раза, потому что ее хозяева поссорились и не разговаривают друг с другом»
О, у нас скорее наоборот, в процессе ссоры кошки останутся некормленными с обеих сторон.
- Мы ругаем наших котов, если они лезут на кухонный стол. И тут как-то раз я слышу, как кот на кухне орет-надрывается. Иду туда – и что же я вижу? Меня просто порвало! Кот сидит на полу и буквально ябедничает на то, что второй забрался на стол! © ****sperado / Reddit
«37 градусов жары, кондиционер сломался. Коту достался весь свежий воздух, который был в доме»
- В детстве дружила с соседской девчонкой. Родители подарили ей кота. Тот ее не полюбил, зато каждый день приходил ко мне. Вырывался с криками, когда его пытались отнести обратно. Мой папа решил купить у соседей кота. Сумма внушительная. А когда сделка состоялась, оказалось, что кот потерял ко мне всякий интерес. Он вернулся к моей подружке и больше к нам не ходил. Возвращать деньги соседи отказались. © Карамель / VK
«Он понял, что его покормят пораньше, если направить солнечный свет прямо в глаза спящему кожаному»
- Не так давно мой возлюбленный переехал жить ко мне, с моим котом у них общение сразу не заладилось. Спустя 3 недели начались разборки в стиле: «Выбирай: либо кот, либо я!» И мне стало немного обидно, ведь я люблю обоих! Примирение пришло само, причем совершенно случайно. Кот оказался умнее и пошел навстречу моему молодому человеку. Перестал гадить ему в тапки и шипеть, даже начал приносить ему рыбку под ноги. Как-то так они и помирились. © Мамдаринка / VK
«Кошка самостоятельно включила свет в спальне, пока я спал, чтобы я немедленно подал ей еду»
Мода теперь молодые и не очень поживут с одним, другим, пятым, десятым. И это в порядке вещей. Фу, не противно?
- С появлением в доме собаки остро встал вопрос уборки шерсти. Купили робот-пылесос. Все были счастливы, кроме самой собаки - он ей мешал спать или играть. Собака несколько дней изучала, как работает неведомое чудо-юдо. А потом взяла и бросила свою лежанку рядом с пылесосом и все это дело прижала резиновой игрушкой. Сработало! Пылесос вопил, что не может выехать от станции, а победительница гордо пошла спать на диван. © Paiyyaaj Tekker / Quora
«Матильда - лгунья. Она издает жалобные звуки "больной" кошки, когда видит дно своей миски»
- Наш пес научился прикидываться мертвым во всех непонятных ситуациях. Ругают за что-то — упаду и закину лапы, не дают любимые вкусняшки — аналогично. Мы с мужем сильно смеялись над этим актером, пока с него не взяла пример наша трехлетняя дочь. Она теперь если в детский садик идти не хочет, то тоже ложится на пол и прикидывается бездыханной куклой. © Мамдаринка / VK
«Мы с девушкой поссорились, и вот как ее кошка теперь смотрит на меня»
- Жена зарабатывала больше меня. В комплекте с ней шел кот, который появился в ее жизни раньше меня. Он меня недолюбливал, это было взаимно, но ради жены приходилось терпеть. И вот у меня дела на работе пошли на лад, я получил повышение, стал зарабатывать больше жены. Кот теперь с меня не слезает. Жена считает, что он со мной ей изменяет. Говорит, что кот со мной только из-за денег, а у них любовь. © Карамель / VK
А вот и еще несколько наших статей, посвященных домашним любимцам:
Комментарии
Животные - актеры те ещё! И кто бы что ни говорил - человеческую речь они понимают.