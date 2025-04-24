15+ мохнатых дизайнеров, которые преобразили вещи до неузнаваемости
Животные
1 час назад
Кажется, если бы эти собаки и кошки были людьми, они явно бы посвятили свою жизнь профессии дизайнера. Но и сейчас они трудятся без устали, преображая жилье и находящиеся в нем вещи по своему усмотрению. Жаль только, что хозяева не всегда ценят их усилия и то ругаются, то хватают телефон, фотографируют работу пушистого мастера и начинают писать в интернете: «Наш-то опять учудил».
"Возвращаюсь домой, а собака почему-то не встречает. Слышу какие-то звуки, захожу в комнату и вижу это"
«Посмотрите-ка на эту хулиганку!»
- А я бы вообще-то на вас в суд подала. Если бы у вас была прочная стена, не было бы этой вмятины. Держу пари, что собачке было неприятно врезаться в такую некачественную стену. © CrazyForHistory / Reddit
«Кот в круговороте шторы»
«Упаковываете подарки? А давайте я вам помогу!»
"Вообще непонятно, что случилось и кто виноват"
Что значит, непонятно кто виноват и что случилось? Всё понятно. Ванну вымыли, вычистили, теперь вот шторки вешают. Умнички.
-
-
Ответить
«Шестимесячный Хьюго обнаружил туалетную бумагу»
«Изжеванная ручка и чернила на лбу этого маленького преступника»
«Еще и совести хватило приворяться, что ничего не произошло!»
«Отправили кота на лоджию, пока клеили обои. Котинька опрокинул контейнер с семечками для синичек и смотрит: «Что? Отправила меня в ссылку? Получи заслуженное!»
«Я же хочу помочь»
«Преступление и виновник»
«Прихожу домой, а там испорченный диван за $5000. Но я не могу злиться на этого хулигана больше 2 минут. Только посмотрите на его мордаху»
«Кот сегодня сожрал блин и разбил вазу»
«Дизайн и дизайнер»
Когда кот идеально вписывается в интерьер кухни
- Оказалось, она стащила свитер и застряла в нем. Как освободили, бегала без остановки. © Makstum / Pikabu
«Вставай, тут цветок кто-то уронил»
Что бы еще почитать? Вот как раз 17 историй о любителях скидок и честное мнение продавцов об этих ребятах.
Фото на превью ZaelDaemon / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Женщина вышла замуж за вдовца с ребенком. И влипла в историю, от которой мороз по коже
16 историй, развязка которых оказалась неожиданностью
Истории
4 месяца назад
12 историй, о людях, которые не прошли мимо и совершили маленькое чудо
Добро
19 часов назад
16 женщин, которые справляются с трудностями, даже если судьба ставит им подножку
Истории
10 месяцев назад
20+ человек, у которых историй с дачи больше, чем кабачков по осени
Истории
5 месяцев назад
История о том, как свекровь пыталась разрушить брак сына
17 жизнелюбивых бабушек, глядя на которых и цифра 60+ в паспорте не пугает
Народное творчество
2 месяца назад
Люди рассказали 19 ярких историй о своей первой работе, которую они вряд ли забудут
Истории
2 месяца назад
Мужчина по нелепой причине наехал на незнакомку в самолете. Ответочка не заставила себя ждать
20+ доказательств того, что у каждого порядочного семьянина найдутся истории про странных бывших
Народное творчество
3 года назад
14 ситуаций, которые похожи на зарисовки к фразе «смех сквозь слезы»
Истории
11 месяцев назад
20 девушек рассказали, как выбрали свадебный наряд своей мечты
Дизайн
9 месяцев назад