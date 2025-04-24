15+ мохнатых дизайнеров, которые преобразили вещи до неузнаваемости

Кажется, если бы эти собаки и кошки были людьми, они явно бы посвятили свою жизнь профессии дизайнера. Но и сейчас они трудятся без устали, преображая жилье и находящиеся в нем вещи по своему усмотрению. Жаль только, что хозяева не всегда ценят их усилия и то ругаются, то хватают телефон, фотографируют работу пушистого мастера и начинают писать в интернете: «Наш-то опять учудил».