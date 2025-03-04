14 детей, которых шоколадом не корми, дай только что-нибудь отчебучить

Да ребенку просто нужно задавать вопрос "почему". Много нового узнаешь и подивиться незамутненной детской логике
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Нам стоит поучиться у детей не только их непосредственности, но и тому, что они говорят только то, что думают. Порой это бывает несколько комично, но это понимаем только мы, взрослые, а дети лишь стараются быть искренними.
Да ребенку просто нужно задавать вопрос "почему". Много нового узнаешь и подивиться незамутненной детской логике
Некоторым посчастливилось расти с сестрами или братьями. Так вот, у таких людей в запасе найдется много историй, связанных с братско-сестринскими отношениями.
Колыбельная которая надоела, это видимо переделка древнего анекдота про "суп пересолен"