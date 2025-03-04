14 детей, которых шоколадом не корми, дай только что-нибудь отчебучить

Истории
1 час назад

Нам стоит поучиться у детей не только их непосредственности, но и тому, что они говорят только то, что думают. Порой это бывает несколько комично, но это понимаем только мы, взрослые, а дети лишь стараются быть искренними.

  • Пошла в больницу удалять зуб. Со мной был мой 9-летний сын. Пришли в поликлинику. Сидим, ждем, когда нас вызовут. И тут мой сынишка спрашивает: «Мама, ты боишься?» Ответила честно, что боюсь. Тогда он выдал: «Когда тебе будут удалять зуб, пожалуйста, не кричи. А то мне за тебя будет стыдно». © Палата №6 / VK
  • Дала сыну в школу пирожков со сгущенкой, сказала, чтобы угостил ребят. Он пришел, заявил, что дети слопали и просят еще. Начинали с 15 пирожков, а недавно дошли до 40, так как, по словам сына, одноклассники уж больно прожорливые. На днях позвонила учительница, попросила, чтобы я серьезно поговорила с сыном. Оказалось, он организовал на переменке продажу моих пирожков. Сына пожурила за то, что со мной процентом не поделился, ведь так бизнес не ведут. © Мамдаринка / VK
  • Когда мне было лет 4-5, мы поехали с семьей на озеро. Мама была за рулем, а папа сидел на переднем сиденье. А отец за несколько лет успел втемяшить мою голову, что женщины плохо водят. В общем, когда мама случайно проезжала нужные повороты, я вздыхал, поднимал глаза кверху и говорил: "Все, прошли 30 секунд моей жизни, которые я уже никогда не верну". Папа чуть ли не задыхался от смеха. © Beowuwlf / Reddit
  • Наш 6-летний сын гоняет по квартире машинки, вечно устраивает гонки. А 5-летняя дочь просто валяется на диване, довольная жизнью. Подошла к ней, говорю, что твой брат наверное будет гонщиком, а кем ты хочешь стать? Она лениво повернула ко мне голову, посмотрела и отмочила: «Мам, я буду богатой, а брат у меня будет работать личным водителем. Я просто буду сидеть сзади и красиво смотреть в окно». Да, амбиции у ребенка явно на высоте. © Мамдаринка / VK
  • Собираемся с утра. Как всегда опаздываем. Сын спросил, почему я всегда просыпаю. Я ответила, что не просыпаю, а делаю зарядку, мол, смотри, какая у тебя мама! Сын ответил, что худая. Я спросила, а еще какая? Сын ответил, что круглая. Я не поняла и сказала, что худая и круглая - это два разных понятия. На что сын выдал: «Ну, мам, у тебя же попа круглая!» © Палата №6 / VK
  • Мой 5-летний сын как-то увидел рекламу Tampax. Там на замедленной съемке девушка делала сальто с трамплина. Он пришел к выводу, что отсутствие у него этих тампонов - причина его неудач в выполнении сальто. Только представьте, как мы ходим по магазину и он умоляет меня купить Tampax, чтобы наконец-таки он уже смог сделать сальто. © helmitkid / Reddit
  • У меня есть сестры-близняшки. Им по 7 лет и она любят подшучивать друг над другом. Однажды одна из них сидела и смотрела мультфильм без звука. Вторая подошла и спрашивает, мол, почему звук выключен. Первая начала беззвучно шевелить губами, давая понять, что звук есть, а сестра просто оглохла. © короче, истории / VK
  • У соседей появилась кошка. Теперь все наши коты ходят к ней в гости, дома почти не бывают. Как-то дочь отмочила: "Бедная кошка! Она хочет спокойно полежать на травке, а коты вечно окружают ее со всех сторон и говорят: "Давай жениться!"" Такая маленькая, а уже все понимает. © Мамдаринка / VK
  • Мой 6-летний сын спросил, правда ли, что когда мальчик вырастает и целует девочке живот, то у нее появляется ребенок? Ответила, что да. Сын тяжело вздохнул, посмотрел обреченно куда-то вдаль и сказал, что не хочет целовать девочке живот, но придется. Повисла пауза, он продолжил: «Ну ты же будешь потом все время говорить: «Где мои внуки? Где мои внуки?»" И ведь не поспоришь. © Мамдаринка / VK
  • У друзей моих родителей есть дочь. Когда ей было 4 года она постоянно забиралась к ним в кровать посреди ночи. Они решили, наконец, пресечь это. Придя туда в очередной раз, родители сказали ей вернуться в свою кровать. Она потопала к двери, открыла ее, обернулась и произнесла: "У нас не настоящая семья! Ведь что это за семейство, когда его члены не могут спать вместе! Я переезжаю!" © kipopadoo / Reddit
  • Когда мне было 4-5 лет, к нас пришли папины сестры. Я рассматривала журналы и на обложке одного из них была фотография морды лошади. Я подбежала с журналом к маме и радостно прокричала: "Мама, эта лошадка так похожа на тебя!" Повисла гробовая тишина, тети начали громко смеяться. Мама покраснела и сказала, что не видит сходства и сказала мне идти играть. Я ничего не поняла, ведь глаза у этой лошади были такие огромные, добрые и очень красивые, как у моей мамы. © Подслушано / Ideer
Juliett
1 день назад

Да ребенку просто нужно задавать вопрос "почему". Много нового узнаешь и подивиться незамутненной детской логике

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  • Сын молчал до 2 лет. Ни «мама», ни «папа», ни «ага». Я бегала по врачам, говорили, что патологии нет, заговорит, не переживайте. Ну ладно, жду. Однажды укладывала сына спать. Как всегда гладила его по голове и пела колыбельную. Голоса у меня нет, но, что делать, как-то надо убаюкать ребенка. И тут он вдруг как завопит: «Фатит!» Я застыла от неожиданности, аж гладить перестала, но почему-то продолжила петь. Сын снова: «Фатит у-у-у!» Так я узнала, что мои вокальные способности сильнее любых методик логопедов. Ведь после этого он заговорил. Видимо решил, что терпеть это больше нельзя. © Мамдаринка / VK
  • На днях решила сделать себе маску из авокадо. Намазала все это дело на лицо и прилегла. Через пару минут в комнату вбежал сын, остановился как вкопанный и произнес: «Мама, ты что теперь Халк? Только в женском варианте?» Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Как-то шла с мамой на ДР бабушки. Зашли в магазин, где помимо продуктов был и цветочный отдел. Мама сказала: «Я куплю конфеты, а ты иди закажи розы, какие понравятся. 3-5 штук». Я выбрала. Когда цветы запаковывали, пришла мама и чуть не упала в обморок. Ведь когда продавщица вручала маме букет, она выразила соболезнования. Дело в том, что я посчитала, 3 розы - это слишком мало, а 5 - много, ну и попросила 4 цветка. © Подслушано / Ideer

Некоторым посчастливилось расти с сестрами или братьями. Так вот, у таких людей в запасе найдется много историй, связанных с братско-сестринскими отношениями.

Комментарии

Уведомления
Alex Zero
1 час назад

Колыбельная которая надоела, это видимо переделка древнего анекдота про "суп пересолен"

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