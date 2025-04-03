почему-то сразу включилось в голове:
"Праздник был вчера, разобраны награды. Вдруг погас экран... Прощай, Олимпиада. В небе ночном звенит скука в начальной стадии, для одиноких птиц в парке играет радио..."
20 фото, которые покажут изнанку разных профессий
Профессий в мире великое множество. И мы не всегда можем представить себе, как выглядят рабочие места тех, о чьей профессии мы только слышали. Но к счастью герои этой статьи решили их сфотографировать.
1. "Я больничный клоун, и это самая обалденная в мире работа. Мы не аниматоры и не развлекаем детишек"
"Вместо этого мы делаем их пребывание в больнице не таким безрадостным. Я друг и психолог, я рядом, когда тяжело, я устанавливаю долгие связи. Помогаю оставить от больницы максимально приятные воспоминания, если все закончилось хорошо. Мне очень нравится быть частью этого мира. Это не всегда розовые пони и радужные мыльные пузыри. Это иногда про боль, горечь утраты, усталость до предела. Но я получаю гораздо, гораздо больше, чем даю".
2. "Работаю гидом. На самом деле рабочего места как такового нет. Все тропы Алтая — моя работа"
3. "Я ассистент ветеринарного врача"
4. «Экскаваторщик я»
5. "Я театральный бутафор. Мы с коллегами создаем все то, что вы видите на сцене во время спектакля. Вот этот паук спускался на тросах в одной из сцен в балете «Дон Кихот» и смешно дрыгал паучьими ножками"
6. "Интерьер кабины моего мусоровоза"
7. "Я археолог"
8. Вид из кабины трамвая
9. «Работаю каюром»
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- Есть. Их у нас 64. © ruslanbakiev / Pikabu
10. "Я химик-эксперт медицинской организации. Это вовсе не вода после урока рисования, где отмачивались кисточки"
"Это оттитрованные пробы минеральной воды, которая продается в сетевых магазинах. Я определяла содержание ионов магния, кальция и хлоридов".
11. "Работаю в Олимпийском парке водителем-гидом"
почему-то сразу включилось в голове:
12. "Вид с рабочего места крановщика. А какой вид открывается у вас на работе?"
13. Кажется, из этой шерсти можно собрать новую собаку. Вот такая работа у грумера
14. "Я работаю в зоопарке с экзотическим контингентом. На моей голове сидит Морти — это самка лемура"
15. «Это рабочее место врача-анестезиолога в операционной»
16. "Мы команда пекарей. Сегодня я отвечала за цвет выпечки"
17. «Я биолог, работаю с вирусами, клеточными культурами и лабораторными животными. На фотографии мое основное рабочее место»
18. «Мое рабочее место»
19. «Тружусь на колесе обозрения»
20. «Работаю в зоопарке. Начальник мне сказал умную фразу: „Любить животных и ухаживать за ними — это абсолютно разные вещи!“»
"Приходя работать с животными, ты возлагаешь на себя заботы по их моральному и физическому состоянию, по сытости и условиям содержания. И это как раз занимает большую часть твоего времени. Так что на то, чтобы просто ходить из вольера в вольер и трогать пушистые хвосты и мокрые носы, зачастую банально не хватает времени".
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