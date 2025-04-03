20 фото, которые покажут изнанку разных профессий

"Вместо этого мы делаем их пребывание в больнице не таким безрадостным. Я друг и психолог, я рядом, когда тяжело, я устанавливаю долгие связи. Помогаю оставить от больницы максимально приятные воспоминания, если все закончилось хорошо. Мне очень нравится быть частью этого мира. Это не всегда розовые пони и радужные мыльные пузыри. Это иногда про боль, горечь утраты, усталость до предела. Но я получаю гораздо, гораздо больше, чем даю".