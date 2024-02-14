Мы решили посмотреть, как выглядели звезды 10 лет назад и сейчас. От некоторых изменений можно ахнуть

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1 день назад

10 лет — это довольно большой срок для того, чтобы измениться, и звезды — не исключение. Кто-то из них предпочитает экспериментировать с цветом волос и стрижками, а кто-то на протяжении десятилетия следует своему стилю, выбранному много лет назад. Ясно одно, что время все же оставляет свой отпечаток на лицах звезд.

Деми Мур в 2013 и в 2023

Dee Cercone / Everett Collection / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Николь Кидман в 2014 и в 2024

AFP / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / East News

Энн Хэтэуэй в 2014 и в 2024

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Siegfried Nacion /STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Приянка Чопра в 2013 и в 2023

Michael Germana / Everett Collection / East News, Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Блейк Лайвли в 2013 и в 2023

Charles Sykes / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Сальма Хайек в 2013 и в 2023

LFI / Photoshot / REPORTER / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Джулия Робертс в 2014 и в 2024

mpi99 / MediaPunch / EAST NEWS, SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News

Дженнифер Лопес в 2014 и в 2024

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Наталья Водянова в 2014 и в 2024

Genin Nicolas / ABACA / EAST NEWS, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Пэрис Хилтон в 2013 и в 2023

Dee Cercone / Everett Collection / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Мишель Пфайффер в 2013 и в 2023

AP / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кэтрин Зета-Джонс в 2013 и в 2023

0000524 / Reporter / East News, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Риз Уизерспун в 2014 и в 2024

John Shearer / Invision / AP / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Пенелопа Крус в 2014 и в 2024

AFP / EAST NEWS, CESAR MANSO / AFP / East News

Скарлетт Йоханссон в 2013 и в 2023

Chris Pizzello / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Ирина Шейк в 2013 и в 2023

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Памела Андерсон в 2013 и в 2023

imago stock&people / EAST NEWS, JM HAEDRICH / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Здорово изменить внешний вид может прямой или косой пробор. Вы только посмотрите, как трансформируются лица Дженнифер Лопес или Джулии Робертс, примеривших на себя два этих вида проборов.

Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Комментарии

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Liin
1 день назад

Они на дизлайки и негативные комменты на такие статьи игнорируют чтоли? Ну, реально, в желтой прессе можно больше полезного теперь найти, а здесь через день подобные статьи((((

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AndreA
22 часа назад

От некоторых изменений можно ахнуть: они на 10 лет постарели!!!

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Dia_Mak
21 час назад

А я с интересом порассматривала) делать мне больше нечего, но разгрузила голову. Так вот, у Сальмы было дофига вмешательств, у Блейк Лавли в подбородке имплант, оказывается. И еще с десяток не нужных никому (И мне тоже) открытий при прочтении, которые тут же забуду

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Кот Муркот
16 часов назад

Зета Джонс плохо выглядит, видать старичок Майкл из нее все соки тянет(. Ее почти ровесницы, та же Сальма, Пенелопа, Джей Ло все таки намного лучше смотрятся. Да, видно, не девочки давно, но такая ухоженная возрастная красота, а Кетрин как-то на их фоне ну совсем печально

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Дина
15 часов назад

Из просмотра фотографий можно сделать вывод - популярный нынче эффект "сияющий кожи" идет далеко не всем. Лопес и Водянова намного привлекательней выглядели с матовой кожей. На правом фото они тоже выглядят нормально и в целом у них не так уж много очевидных возрастных изменений, но этот ужасный жирный блеск все портит((

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