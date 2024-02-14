Мы решили посмотреть, как выглядели звезды 10 лет назад и сейчас. От некоторых изменений можно ахнуть

1 день назад

1 день назад

10 лет — это довольно большой срок для того, чтобы измениться, и звезды — не исключение. Кто-то из них предпочитает экспериментировать с цветом волос и стрижками, а кто-то на протяжении десятилетия следует своему стилю, выбранному много лет назад. Ясно одно, что время все же оставляет свой отпечаток на лицах звезд.

Деми Мур в 2013 и в 2023

Dee Cercone / Everett Collection / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Николь Кидман в 2014 и в 2024

AFP / EAST NEWS , Evan Agostini / Invision / East News

Энн Хэтэуэй в 2014 и в 2024

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Siegfried Nacion /STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Приянка Чопра в 2013 и в 2023

Michael Germana / Everett Collection / East News , Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Блейк Лайвли в 2013 и в 2023

Charles Sykes / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Сальма Хайек в 2013 и в 2023

LFI / Photoshot / REPORTER / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Джулия Робертс в 2014 и в 2024

mpi99 / MediaPunch / EAST NEWS , SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News

Дженнифер Лопес в 2014 и в 2024

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Наталья Водянова в 2014 и в 2024

Genin Nicolas / ABACA / EAST NEWS , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Пэрис Хилтон в 2013 и в 2023

Dee Cercone / Everett Collection / East News , Laurent VU / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Мишель Пфайффер в 2013 и в 2023

AP / East News , NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кэтрин Зета-Джонс в 2013 и в 2023

0000524 / Reporter / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Риз Уизерспун в 2014 и в 2024

John Shearer / Invision / AP / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Пенелопа Крус в 2014 и в 2024

AFP / EAST NEWS , CESAR MANSO / AFP / East News

Скарлетт Йоханссон в 2013 и в 2023

Chris Pizzello / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Ирина Шейк в 2013 и в 2023

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS , Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Памела Андерсон в 2013 и в 2023

imago stock&people / EAST NEWS , JM HAEDRICH / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Здорово изменить внешний вид может прямой или косой пробор. Вы только посмотрите, как трансформируются лица Дженнифер Лопес или Джулии Робертс, примеривших на себя два этих вида проборов.