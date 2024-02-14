Мы решили посмотреть, как выглядели звезды 10 лет назад и сейчас. От некоторых изменений можно ахнуть
10 лет — это довольно большой срок для того, чтобы измениться, и звезды — не исключение. Кто-то из них предпочитает экспериментировать с цветом волос и стрижками, а кто-то на протяжении десятилетия следует своему стилю, выбранному много лет назад. Ясно одно, что время все же оставляет свой отпечаток на лицах звезд.
Деми Мур в 2013 и в 2023
Николь Кидман в 2014 и в 2024
Энн Хэтэуэй в 2014 и в 2024
Приянка Чопра в 2013 и в 2023
Блейк Лайвли в 2013 и в 2023
Сальма Хайек в 2013 и в 2023
Джулия Робертс в 2014 и в 2024
Дженнифер Лопес в 2014 и в 2024
Наталья Водянова в 2014 и в 2024
Пэрис Хилтон в 2013 и в 2023
Мишель Пфайффер в 2013 и в 2023
Кэтрин Зета-Джонс в 2013 и в 2023
Риз Уизерспун в 2014 и в 2024
Пенелопа Крус в 2014 и в 2024
Скарлетт Йоханссон в 2013 и в 2023
Ирина Шейк в 2013 и в 2023
Памела Андерсон в 2013 и в 2023
Здорово изменить внешний вид может прямой или косой пробор. Вы только посмотрите, как трансформируются лица Дженнифер Лопес или Джулии Робертс, примеривших на себя два этих вида проборов.
Комментарии
А я с интересом порассматривала) делать мне больше нечего, но разгрузила голову. Так вот, у Сальмы было дофига вмешательств, у Блейк Лавли в подбородке имплант, оказывается. И еще с десяток не нужных никому (И мне тоже) открытий при прочтении, которые тут же забуду
Зета Джонс плохо выглядит, видать старичок Майкл из нее все соки тянет(. Ее почти ровесницы, та же Сальма, Пенелопа, Джей Ло все таки намного лучше смотрятся. Да, видно, не девочки давно, но такая ухоженная возрастная красота, а Кетрин как-то на их фоне ну совсем печально
Из просмотра фотографий можно сделать вывод - популярный нынче эффект "сияющий кожи" идет далеко не всем. Лопес и Водянова намного привлекательней выглядели с матовой кожей. На правом фото они тоже выглядят нормально и в целом у них не так уж много очевидных возрастных изменений, но этот ужасный жирный блеск все портит((
Они на дизлайки и негативные комменты на такие статьи игнорируют чтоли? Ну, реально, в желтой прессе можно больше полезного теперь найти, а здесь через день подобные статьи((((