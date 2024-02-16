Мы сравнили, как отличаются 14 вылизанных фото звезд в их соцсетях от снимков, сделанных в тот же день фотографами

Культура
28 минут назад

Когда мы листаем социальные сети и натыкаемся на фото знаменитостей, иногда у нас возникает обманчивое ощущение, что они идеальные люди, которые будто бы спят в холодильнике, чтобы всегда выглядеть превосходно. Но если копнуть глубже, то оказывается, что и они не прочь использовать фотофильтры, немножко фотошопа и, главное, знают, как важен правильный ракурс.

Ева Лонгория

Chris Pizzello/Invision/East News

Николь Кидман

Invision/Invision/East News

Тори Спеллинг

Richard Shotwell/Invision/East News

Памела Андерсон

Vianney Le Caer/Invision/East News

Анна Де Армас

ROBYN BECK/AFP/East News

Кортни Карадшьян

Jordan Strauss/Invision/East Newsv

Кейт Хадсон

Vianney Le Caer/Invision/East News

Гвинет Пэлтроу

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Пэрис Хилтон

Jordan Strauss/Invision/East News

Дженнифер Лопес

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Кейт Бекинсейл

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Эмма Стоун

Evan Agostini/Invision/East News

Кристина Риччи

ROBYN BECK/AFP/East News

Дженнифер Кулидж

John Salangsang/Invision/East News

Не зря говорят, что идеализировать людей не стоит, особенно если ты знаешь их лишь по фото в соцсетях, фильмам, клипам и интервью. Ведь звезды — такие же люди, как и мы, со своими проблемами, изменениями внешности и желанием иногда съесть килограмм мороженого и чипсов, не задумываясь о последствиях.

Фото на превью Vianney Le Caer/Invision/East News

Комментарии

Уведомления
Tina Tanton
1 час назад

как по мне, все фото, которые выкладывают селебки, отличаются отсутствием четкости и хорошо подобранным освещением, а фотографы снимают четче, но не всегда в удачном ракурсе.

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