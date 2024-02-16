Мы сравнили, как отличаются 14 вылизанных фото звезд в их соцсетях от снимков, сделанных в тот же день фотографами

Когда мы листаем социальные сети и натыкаемся на фото знаменитостей, иногда у нас возникает обманчивое ощущение, что они идеальные люди, которые будто бы спят в холодильнике, чтобы всегда выглядеть превосходно. Но если копнуть глубже, то оказывается, что и они не прочь использовать фотофильтры, немножко фотошопа и, главное, знают, как важен правильный ракурс.