Мы сравнили, как отличаются 14 вылизанных фото звезд в их соцсетях от снимков, сделанных в тот же день фотографами
Когда мы листаем социальные сети и натыкаемся на фото знаменитостей, иногда у нас возникает обманчивое ощущение, что они идеальные люди, которые будто бы спят в холодильнике, чтобы всегда выглядеть превосходно. Но если копнуть глубже, то оказывается, что и они не прочь использовать фотофильтры, немножко фотошопа и, главное, знают, как важен правильный ракурс.
Ева Лонгория
Николь Кидман
Тори Спеллинг
Памела Андерсон
Анна Де Армас
Кортни Карадшьян
Кейт Хадсон
Гвинет Пэлтроу
Пэрис Хилтон
Дженнифер Лопес
Кейт Бекинсейл
Эмма Стоун
Кристина Риччи
Дженнифер Кулидж
Не зря говорят, что идеализировать людей не стоит, особенно если ты знаешь их лишь по фото в соцсетях, фильмам, клипам и интервью. Ведь звезды — такие же люди, как и мы, со своими проблемами, изменениями внешности и желанием иногда съесть килограмм мороженого и чипсов, не задумываясь о последствиях.
Комментарии
как по мне, все фото, которые выкладывают селебки, отличаются отсутствием четкости и хорошо подобранным освещением, а фотографы снимают четче, но не всегда в удачном ракурсе.
Катя рулиттт!!!