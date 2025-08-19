Мы узнали, какие привычные нам вещи в прошлом считались признаком богатства и роскоши
Сейчас это сложно себе представить, но наши предки готовы были потратить годовое жалование на покупку тюльпановых луковиц, а обычные лампочки считались главным украшением дома. Мы решили узнать, какие предметы в прошлые века продавались по заоблачным ценам.
Кружева были признаком роскоши
В XVII и XVIII веках кружева производились вручную, и стоимость некоторых особенно искусных образцов могла быть просто астрономической. Некоторые изделия даже попадали под действие законов против излишней роскоши. Так что, примерив кружевной воротничок или плетеную ленточку, дама могла с наслаждением ловить на себе завистливые взгляды. Кружевные салфетки под телевизором и вазами теперь обретают новую ценность.
Зеркало могли обменять на дом
В течение долгого времени лучшие зеркала производились только в Венеции. Эти предметы обрамлялись в роскошные рамы и стоили неприлично дорого. Так, во второй половине XVII века одна графиня обменяла на зеркало целую ферму с землей. При этом дама была уверена, что заключила крайне выгодную сделку. Теперь понятно, почему разбитое зеркало считалось дурным знаком. Беднягу, который расколотил эту драгоценность, точно ожидало бы множество неприятностей.
Декоративные пальмы старались поставить на самое видное место
Во второй половине XIX века любая уважающая себя хозяйка мечтала заполучить декоративную пальму в дом. Раньше экзотические растения встречались только в оранжереях титулованных особ, так как их транспортировка стоила целое состояние. Но после того как ботаник Натаниэль Бэгшоу Уорд изобрел специальный ящик для перевозки тропической флоры, раздобыть пальму смогли и простые смертные.
Несколько экзотических цветков в гостиной сразу говорили окружающим об утонченной натуре, изысканном вкусе и богатстве владельцев. Гостям оставалось только кусать локти от зависти. Другим идеальным местом для пальмы был подоконник. Там растение могли увидеть даже прохожие. Викторианские дамы отчаянно соревновались, стараясь вырастить в доме самый густой и пышный сад. Правда, сейчас пальма или фикус в кадке скорее ассоциируется с офисом или поликлиникой.
Секрет изготовления очков долгое время тщательно охраняли
Первое устройство, похожее на очки, изобрели стеклодувы с острова Мурано. Владельцы мастерских настолько боялись, что рецепт изготовления линз попадет в руки конкурентов, что даже запрещали работникам выезжать с острова. Однако через какое-то время секрет все равно был раскрыт.
Оправы для первых очков делали из дерева, но с XVI века линзы начали обрамлять в черепаховый панцирь, китовый ус или серебро. По тем временам эти материалы стоили немалых денег, а потому только богатые люди могли позволить себе слабое зрение. Впрочем, и сейчас очки от некоторых марок влетают в копеечку.
Знатные дамы сами занимались покраской шкафов
Во второй половине XVII века шкафы и комоды на ножках неожиданно превратились в символ богатства. Причем особой популярностью пользовалась именно лакированная мебель. Чтобы шкафы выглядели стильно, их покрывали специальным составом, напоминающим лак, который использовался в юго-восточной Азии. Причем, лакировкой занимались не только опытные мастера, но и богатые дамы. Это считалось вполне достойным хобби. Как-то сложно сейчас представить себе герцогиню в пышных юбках с кисточкой и баночкой лака.
Люди готовы были отдать последнюю рубашку, чтобы заполучить тюльпаны
В первой половине XVII века в Нидерландах все буквально с ума посходили из-за тюльпанов. Особенно ценились «бракованные» луковицы, из которых вырастали крапчатые и полосатые цветки. Многие мечтали заработать на тюльпанах целое состояние и пробиться в высший свет, поэтому были готовы потратить свое годовое жалование на покупку луковиц. Однако «тюльпановая» лихорадка быстро отгремела, и в результате некоторые торговцы потеряли приличные суммы денег. Наверное, обидно было разориться на продаже цветов.
Душевая кабинка была украшением дома
Канализационные системы появились во многих городах на рубеже XIX и XX веков, но далеко не каждый дом мог похвастаться оборудованными удобствами. Установка раковины, туалета и ванной могла влететь в копеечку. Истинные ценители водных процедур шли еще дальше и добавляли в комнату специальную раковину для чистки зубов и биде.
Но настоящим писком неожиданно стали душевые кабины. Считалось, что струи воды чрезвычайно полезны для здоровья, поэтому наличие душа в доме было признаком высокого статуса. Так что при взгляде на душевую кабинку мы теперь можем испытывать сдержанную гордость.
Некоторые обычные продукты раньше считались деликатесами
Во времена Средневековья хлеб обязательно был на столе и у бедняков, и у богатых людей. Однако крестьяне могли себе позволить только цельнозерновые варианты из различных злаков, так как пшеница шла на уплату налогов. А вот белый хлеб ели исключительно аристократы. Забавно, что в наши времена все поменялось.
В XVI веке в Европу начали завозить экзотические фрукты, и особое положение среди них заняли ананасы. Все были просто очарованы необычным внешним видом и сладким вкусом этих плодов. Стоили ананасы приличных денег, и далеко не все могли их купить. Поэтому появилось множество предприятий, где люди брали фрукты в аренду по праздникам. Наверное, хозяйкам приходилось несладко, когда ананас оказывался на столе. Нужно было весь вечер следить за гостями орлиным взором, чтобы они случайно не испортили драгоценный реквизит. Это вам не посуду защищать от развеселившихся приятелей.
Чтобы выйти на улицу с зонтиком, требовалось сопровождение
Мода на зонтики появилась в Европе в конце XVII века. Причем изначально они защищали дам именно от солнечных лучей, а не от дождя. Прогулка с зонтиком в те времена была непростым делом, обычно женщину сопровождал слуга, который семенил сзади и громко призывал всех расступиться, чтобы освободить путь даме с зонтом.
Слава богу, существовали более компактные версии, которые встраивались прямо в шляпки. А вот бедным джентльменам пользоваться зонтом возбранялось, в те времена это был исключительно женский аксессуар. Наверное, люди в XVII веке теряли зонты значительно реже, чем мы сейчас.
Абажуры старались спрятать подальше
В конце XIX века электричество вызывало у людей одновременно трепет и восторг, поэтому многие опасались пользоваться новыми изобретениями и предпочитали освещать дома по-старинке. Но если уж отважный новатор и устанавливал лампочки в доме, то от абажуров безжалостно избавлялись.Ведь надо было показать гостям, какое невероятное богатство было вложено в освещение дома. Никто в здравом уме не прятал лампочки от посторонних взоров.
А вас какой предмет больше всего удивил в этом списке? И какие вещи сейчас вы считаете неоправданно дорогими? Делитесь в комментариях.
