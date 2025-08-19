Мы узнали, какие привычные нам вещи в прошлом считались признаком богатства и роскоши

Во второй половине XIX века любая уважающая себя хозяйка мечтала заполучить декоративную пальму в дом. Раньше экзотические растения встречались только в оранжереях титулованных особ, так как их транспортировка стоила целое состояние. Но после того как ботаник Натаниэль Бэгшоу Уорд изобрел специальный ящик для перевозки тропической флоры, раздобыть пальму смогли и простые смертные.

Несколько экзотических цветков в гостиной сразу говорили окружающим об утонченной натуре, изысканном вкусе и богатстве владельцев. Гостям оставалось только кусать локти от зависти. Другим идеальным местом для пальмы был подоконник. Там растение могли увидеть даже прохожие. Викторианские дамы отчаянно соревновались, стараясь вырастить в доме самый густой и пышный сад. Правда, сейчас пальма или фикус в кадке скорее ассоциируется с офисом или поликлиникой.