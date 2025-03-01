11 фактов про гигиену и красоту в прошлые века, о которых не пишут даже в исторических романах

Считается, что в Средневековье на улицах царила чудовищная антисанитария, и люди справляли нужду там, где им вздумается. Однако на самом деле закон предписывал жителям и приезжим пользоваться общественными туалетами или собственными помещениями. Нарушители же могли нарваться на серьезную взбучку. Зачастую туалетную комнату обустраивали на втором или третьем этаже, подключая ее с помощью дренажной трубы к выгребной яме.

Некоторые хитрецы пытались сэкономить и не устанавливали трубы, из-за чего все отходы выливались прямо во двор и скапливались у стен соседних зданий. Другие домовладельцы слишком редко чистили выгребные ямы, что приводило к их переполнению. Все это вызывало серьезные конфликты между владельцами домов, поэтому в XIII веке в Лондоне ввели законодательство, регулирующее размещение выгребных ям и отхожих мест.