11 фактов про гигиену и красоту в прошлые века, о которых не пишут даже в исторических романах
Благодаря развитию современной науки мы знаем о многих плюсах и минусах гигиенических и косметических процедур. Женщины прошлых веков тоже желали сохранить здоровье, а заодно выглядеть привлекательно. Правда, для достижения этих целей они порой использовали совершенно обескураживающие средства.
В Средневековье туалет мог стать причиной вражды между соседями
Считается, что в Средневековье на улицах царила чудовищная антисанитария, и люди справляли нужду там, где им вздумается. Однако на самом деле закон предписывал жителям и приезжим пользоваться общественными туалетами или собственными помещениями. Нарушители же могли нарваться на серьезную взбучку. Зачастую туалетную комнату обустраивали на втором или третьем этаже, подключая ее с помощью дренажной трубы к выгребной яме.
Некоторые хитрецы пытались сэкономить и не устанавливали трубы, из-за чего все отходы выливались прямо во двор и скапливались у стен соседних зданий. Другие домовладельцы слишком редко чистили выгребные ямы, что приводило к их переполнению. Все это вызывало серьезные конфликты между владельцами домов, поэтому в XIII веке в Лондоне ввели законодательство, регулирующее размещение выгребных ям и отхожих мест.
Многие многоквартирные дома, расположенные в бедных кварталах, часто строились без туалетов. Однако это не означало, что жители оказывались в безвыходной ситуации. В большинстве крупных городов обязательно имелось несколько общественных туалетов. Обычно их строили на берегу реки или на мосту, чтобы отходы сразу смывались водой. Многие такие заведения возводились на деньги благотворителей и были бесплатными.
Другие же сдавались в аренду предпринимателям на длительный срок, и последние должны были поддерживать туалеты в чистоте и порядке. Поэтому арендаторы, скорее всего, брали небольшую плату с посетителей. Самый большой общественный туалет в Лондоне был построен в 1420-х годах. Здание было разделено на две половины: женскую и мужскую. В каждой обустроили 64 посадочных места, так что туалет мог вместить одновременно 128 человек.
Дамы шли на различные ухищрения, чтобы уменьшить грудь
В эпоху Средневековья пышная дамская грудь не была в почете. Знатные женщины обычно нанимали кормилиц для своих отпрысков, поэтому внушительные формы казались вульгарными. Исправить ситуацию могло плотное полотенце, поэтому барышням рекомендовали бинтовать грудь, чтобы не выглядеть как простолюдинки. Другие женщины носили нижнее белье, напоминающее современные бюстгальтеры.
К нижней рубашке пришивали два мешочка, которые можно было регулировать с помощью лямок. Барышни надевали такую рубашку поутру, затем укладывали грудь в мешочки и затягивали лямки. Некоторые дамы умудрялись приподнять бюст, чтобы привлечь к нему внимание противоположного пола, что считалось совершеннейшей непристойностью. Обладательницы пышного бюста, напротив, кроили слишком тесные мешочки, чтобы скрыть большую грудь.
Настоящая красавица эпохи Возрождения должна была обладать небольшой, идеально округлой грудью, напоминающей по форме яблоки. Если девушка не могла похвастаться такими формами, ей предлагали натирать бюст пастой из перемолотой зиры и воды, затем перетягивать грудь тряпочкой, вымоченной в уксусе, и ходить так три дня. Чуть позже в моду вошли корсеты, которые избавили дам от многих подобных проблем.
Зубы натирали металлической пилкой
К концу XVI века сахар начал дешеветь, и его покупку могли позволить себе даже представители среднего класса. После этого все больше людей в Европе стали страдать от различных стоматологических проблем. Однако доктора того времени не связывали употребление сахара с порчей зубов. Более того, они предлагали лечить зубные заболевания именно с его помощью.
Один из самых популярных ополаскивателей для рта готовили из измельченного камня, древесной смолы, сахарной пудры и розовой воды. Это средство ненадолго освежало дыхание, но при регулярном использовании только ухудшало состояние зубов. Чтобы добиться белоснежной улыбки, люди натирали зубы порошком из измельченного квасцового камня или толченого жемчуга. Это действительно помогало избавиться от налета, но заодно разрушало эмаль.
В XVII веке цирюльники использовали металлические пилки, чтобы вернуть зубам белизну. К сожалению, эти инструменты действовали так же, как и жемчужная паста. В результате пациент лишался зубной эмали, а впоследствии — и самих зубов.
В XIX веке дамские волосы были настоящим сокровищем
В XIX веке для создания шиньонов и париков требовалось просто невероятное количество волос. Обычно торговцы скрупулезно прочесывали деревни в поисках девиц с длинными косами. Причем барышни довольно охотно стриглись, ведь за роскошную копну предлагалась неплохая плата. В некоторых городках из этого действия устраивали целые шоу.
Девушек с длинными локонами приглашали на сцену, а затем среди желающих купить волосы устраивали аукцион. Власти некоторых городов запрещали публичную стрижку и разрешали торговцам покупать локоны только на ярмарках в специальных палатках. Для того чтобы шевелюра полностью отросла, требовалось порядка 3–4 лет, поэтому некоторые прозорливые купцы после стрижки оставляли барышням аванс и возвращались за новой партией волос через несколько лет.
Ситуация изменилась, когда многие барышни стали переезжать из деревни в город. Им хотелось щеголять в нарядных шляпках, а такие головные уборы требовали длинных волос. В результате девушки позволяли состричь только несколько прядей в районе затылка, а затем маскировали эту потерю с помощью замысловатой прически.
Когда в конце XIX века в моду вошли гигантские шляпы, спрос на волосы еще больше вырос. Эти головные уборы удерживались с помощью волосяных шариков, которые называли "крысами". Тогда торговцы нашли новый источник для пополнения своих запасов — монастыри. По слухам, одно из таких учреждений в 1890-х годах продало волосы на сумму 657 тысяч фунтов стерлингов.
Вместо туалетной бумаги люди использовали початки кукурузы и веревки
До второй половины XIX века туалетная бумага в некоторых странах не пользовалась большой популярностью, хотя производители старались убедить людей покупать именно это гигиеническое средство. Однако многим казалось излишней расточительностью тратить деньги на бумагу, когда под рукой был бесплатный и вполне удобный аналог. Поэтому люди ходили в туалет с кукурузными початками. Многие отмечали, что шелуха была достаточно мягкой, а форма початка идеально подходила для этих гигиенических целей.
На судах же вместо туалетной бумаги использовалась "буксирная тряпка". Потертую, мягкую веревку привязывали к той части корабля, где моряки обычно справляли естественные потребности. После использования "буксирную тряпку" выбрасывали обратно в море, чтобы волны могли ее очистить. Чаще всего туалет размещали на носу судна, рядом с основанием бушприта, чтобы волны смывали все отходы.
Обычно здесь обустраивали одно или два деревянных сиденья с металлической трубкой для смыва отходов. Однако посещение такого туалета было делом опасным, и моряки сильно рисковали, справляя нужду. Высокие волны легко проникали сквозь решетку в основании бушприта и могли запросто смыть человека за борт. Некоторые морские волки, опасаясь за свою жизнь, предпочитали поискать укромный уголок в трюме. Чтобы предотвратить антисанитарию на борту, в команде был специальный человек, который отлавливал таких нарушителей.
Самодельные тампоны существовали и в XVIII веке
До развития современной медицины исследователи не слишком хорошо понимали причину женской менструации. Многие ученые мужи предполагали, что любая съеденная пища расщеплялась в организме человека на четыре основополагающие жидкости. Мужчины, в силу своих физических особенностей, могли эти жидкости усвоить, а вот женщинам приходилось избавляться от излишков, что и приводило к наступлению месячных. Причем считалось, что барышням в этот период нельзя смотреться в зеркало, иначе оно разобьется, а также ходить по траве, так как вся растительность завянет.
Однако женщинам так или иначе приходилось выбираться из дома. Чтобы избежать конфуза, в XVIII веке они использовали самодельные тампоны. Обструганную палочку размером с мизинец обматывали льняными тряпками, которые надежно сшивали. К изделию крепили длинную веревку, и некоторые барышни на всякий случай привязывали тампоны к ноге. Такие изделия были одноразовыми. Другой вариант делали из небольшого мешочка, в который укладывали вату или губку. Эти тампоны можно было использовать несколько раз, прокипятив мешок и заменив наполнитель.
Доктора советовали мужчинам отращивать бороды
Во второй половине XIX века многие жители больших городов страдали от смога, так как большинство домов топились угольными печами. Заботясь о здоровье своих пациентов, доктора советовали мужчинам отращивать густые и пышные бороды. Предполагалось, что волоски препятствуют проникновению вредного дыма и болезнетворных бактерий в организм джентльменов. Другие исследователи считали, что наличие бороды помогает расслаблению горла, а значит, оно будет меньше болеть после публичных выступлений. Увы, современная медицина отвергает оба эти утверждения.
В викторианскую эпоху появилось множество интересных изобретений, которые были призваны улучшить здоровье мужчин и женщин. К сожалению, многие из них так и не прижились по разным причинам. Так, в XIX веке одной из самых распространенных и опасных болезней была холера. Доктора не знали, как справиться с этой напастью, но предполагалось, что переохлаждение способствовало заболеванию. Поэтому изобретатели создали специальный "холерный пояс", который должен был держать в тепле желудок.
Дамы носили корсеты с надувной грудью
В 70-х годах XIX века в моде была женская фигура с тонкой талией и пышной грудью. Чтобы добиться такого эффекта, дамам приходилось безжалостно затягивать себя в корсет. Это доставляло бедным барышням немало неудобств, тем более что без этого предмета туалета ни одна женщина не рисковала появиться на публике — ее бы сочли распущенной. Чтобы как-то облегчить жизнь бедным дамам, изобретатели придумали корсет с надувной грудью. В изделие были вшиты два резиновых мешочка, к которым подсоединялась трубка. Облачившись в такой корсет, женщина могла при необходимости увеличить размер бюста, надув мешочки.
Изначально слово «шампунь» означало совершенно другую вещь
До XVIII века уход за волосами в основном заключался в их расчесывании, а так же выпрямлении локонов и борьбе с залысинами. Пряди расчесывали не только чтобы избавиться от колтунов. С помощью гребней люди избавлялись от паразитов и грязи. Одну из самых старейших надписей на первом алфавите нашли на именно расческе. Изделие было создано в промежутке между 1700 и 1550 годами до н. э., и мастер вырезал на нем пожелание: "Пусть оно искоренит вшей из вашей бороды и волос".
Теми же самыми инструментами пользовались во времена Средневековья. Кроме того, они посыпали головы ароматными порошками, дабы шевелюра источала приятный запах. Дамы обязательно носили чепчики и шапочки. Причем головные уборы служили не только для украшения. Ткань впитывала излишки жира с волос, защищала их от пыли, кроме того, пряди не соприкасались с потным лицом и шеей, а значит, пачкались меньше.
Чтобы шевелюра была более густой, дамам советовали нанести на волосы смесь из сожженного ячменного хлеба, соли и медвежьего жира. Золотистый оттенок локонам должна была придать маска из измельченной капусты, смешанной с порошком из самшита или слоновой кости (полученное средство должно было иметь насыщенный желтый цвет).
Шампунь обрел популярность только в XVIII веке и пришел в Европу из Азии. Причем изначально это слово обозначало не косметическое средство, а массаж. Так, один из путешественников решил испытать эту процедуру на себе, после чего его тело и голову тщательно размяли, а уши вычистили. "Шампунинг" показался бедняге настоящим испытанием.
Для домашних косметических рецептов использовалось масса странных ингредиентов
Начиная с XII века, огромной популярностью среди дам пользовалось произведение "Тортула". В книге были собраны медицинские и косметические рецепты на все случаи жизни. Правда, некоторые из них сейчас кажутся как минимум сомнительными. Так как в эпоху Средневековья густые и темные волосы на теле женщины считались признаком дисбаланса в организме, некоторые дамы пытались избавиться от них.
Проверенным средством считался раствор из мышьяка и негашеной извести. Самой сложной задачей было вовремя смыть эту жидкость, иначе у дамы могли возникнуть серьезные проблемы. Другой рецепт более позднего времени предлагал сделать пасту из свиного сала, горчицы и можжевельника.
В XVIII века дамы тоже предпочитали изготавливать косметические средства самостоятельно. Так, чтобы избавиться от морщин, женщины делали специальную помаду из сока корней белой лилии, меда и воска, которую наносили на лицо и оставляли на ночь. Чтобы избавиться от прыщей, дамы готовили специальное средство из вареных кабаньих щечек, яблок и телятины.
Популярность пиявок чуть не привела к их уничтожению
Медицинские пиявки использовались для лечения в Древнем Египте, Греции и Риме, но именно в XIX веке спрос на этих существ достиг небывалых масштабов. Дело в том, что один французский врач уверял своих современников в том, что пиявки в состоянии вылечить любую болезнь. В результате только одна больница за период с 1830 по 1836 год использовала более двух миллионов пиявок.
Для транспортировки этих существ через океан придумывали специальные контейнеры, аптекари выставляли богато украшенные вазы с пиявками в своих заведениях, а дамы вышивали их на вечерних платьях. Из-за этого повального увлечения в некоторых регионах Европы пиявки к концу XIX века практически полностью исчезли, и правительства многих стран были вынуждены ввести ограничения на их отлов, чтобы хоть как-то спасти этих созданий.
Кстати, некоторые бьюти-процедуры прошлого сейчас вызывают у нас множество вопросов.