Интересная штука. В темном варианте интереснее смотрится) на отдыхе в такой гонять отлично)
16 умничек, которые так круто что-то отчистили, что мистер Пропер рвал бы на себе волосы, не будь он лысым
Некоторых товарищей хлебом не корми, дай навести дома идеальный порядок. Есть люди, которые спать спокойно не могут, зная, что в раковине лежит грязная тарелка. Мы собрали фотографии от людей, которые могут отмыть и привести в божеский вид буквально что угодно.
«Урвала в секонд-хенде за $ 2. Хорошенько почистила, теперь выглядит совсем по-другому»
- Вау, а вы в курсе, что это вообще-то калининградский янтарь и серебро? У антикваров можно купить за $ 200. © idder444 / Reddit
«Помыла шкафчик»
«Собралась наконец-то с силами и отмыла ванную. Прикол в том, что взяла этого дела самое простое средство из магазина «Все по $ 1»
Эдми, только не показывайте, что у этой грязнули в других комнатах. Ума не приложу, как людям не противно жить в такой грязи
«Хорошенько почистили диванные подушки»
Эммм, не тут просто свет другой на подушки падает. Ничего ж не поменялось!
Трансформация духовки
«Отполировала колечко зубной щеткой и пастой»
И опять разницы не вижу. Разве что с камнем, но опять же в другом ракурсе и под другим освещением его может фоткали.
- Это все, конечно, благородно, но я ювелир и хочу сказать: вообще-то не стоит использовать для чистки украшений зубную пасту. Абразивы царапают металл". © CommonGroundJewelry / Reddit
«Потратила 2 часа»
А если бы не доводила ванную комнату до состояния бомжатника, то 2 часа не понадобилось бы
Душ до и после
А вы давно мыли пол под холодильником?
Муж моет периодически. А для кого секрет, что если где-то не мыть, то будет грязно?
«Очистила духовку!»
Клавиатура после чистки
«Отмыла вот сегодня»
Как такое место вообще может быть в своей родной квартире? Даже если не мыться. Даже если это какая-то кладовка. А это ведь душевая. Бррр!!!
- Вы волшебница, что ли? © SgtSmithy / Reddit
«Сегодня убрался за домом»
«Поколдовал над компом друга»
«Отмыла бабушкину печку. Бабуле 96 лет, так что не судите строго»
10 минут разницы
В другой нашей подборке люди делают такие вещи, до которых магазинные дизайнеры в жизни не додумаются.
Комментарии
Просто поразительно, как люди любят похвастаться тем, что они поросята и страшные лентяи
Начaла кoмментить oтдельные фoтки, но сталo лeнь. Автop, у тeбя ceрьезно умнички это cвиньи, кoторые жили в хлeву, но oднажды рeшили навeсти порядoк? Серьезнo? Нoрмальные люди простo не зacирaют тaк своe жильe