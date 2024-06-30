16 умничек, которые так круто что-то отчистили, что мистер Пропер рвал бы на себе волосы, не будь он лысым

Некоторых товарищей хлебом не корми, дай навести дома идеальный порядок. Есть люди, которые спать спокойно не могут, зная, что в раковине лежит грязная тарелка. Мы собрали фотографии от людей, которые могут отмыть и привести в божеский вид буквально что угодно.

«Урвала в секонд-хенде за $ 2. Хорошенько почистила, теперь выглядит совсем по-другому»

Вау, а вы в курсе, что это вообще-то калининградский янтарь и серебро? У антикваров можно купить за $ 200. © idder444 / Reddit

«Помыла шкафчик»

«Собралась наконец-то с силами и отмыла ванную. Прикол в том, что взяла этого дела самое простое средство из магазина «Все по $ 1»

© tweetytweetybird / Reddit Vianna 4 дня назад Эдми, только не показывайте, что у этой грязнули в других комнатах. Ума не приложу, как людям не противно жить в такой грязи - - Ответить

«Хорошенько почистили диванные подушки»

Трансформация духовки

«Отполировала колечко зубной щеткой и пастой»

© Coffin_Nail / Reddit Кадеточка 1 час назад И опять разницы не вижу. Разве что с камнем, но опять же в другом ракурсе и под другим освещением его может фоткали. - - Ответить

Это все, конечно, благородно, но я ювелир и хочу сказать: вообще-то не стоит использовать для чистки украшений зубную пасту. Абразивы царапают металл". © CommonGroundJewelry / Reddit

«Потратила 2 часа»

Душ до и после

А вы давно мыли пол под холодильником?

«Очистила духовку!»

Клавиатура после чистки

«Отмыла вот сегодня»

© IOwnYourWallet / Reddit Кадеточка 57 минут назад Как такое место вообще может быть в своей родной квартире? Даже если не мыться. Даже если это какая-то кладовка. А это ведь душевая. Бррр!!! - - Ответить

«Сегодня убрался за домом»

«Поколдовал над компом друга»

«Отмыла бабушкину печку. Бабуле 96 лет, так что не судите строго»

10 минут разницы