16 умничек, которые так круто что-то отчистили, что мистер Пропер рвал бы на себе волосы, не будь он лысым

Фотоподборки
1 час назад

Некоторых товарищей хлебом не корми, дай навести дома идеальный порядок. Есть люди, которые спать спокойно не могут, зная, что в раковине лежит грязная тарелка. Мы собрали фотографии от людей, которые могут отмыть и привести в божеский вид буквально что угодно.

«Урвала в секонд-хенде за $ 2. Хорошенько почистила, теперь выглядит совсем по-другому»

Lilit1313
1 час назад

Интересная штука. В темном варианте интереснее смотрится) на отдыхе в такой гонять отлично)

-
-
Ответить
  • Вау, а вы в курсе, что это вообще-то калининградский янтарь и серебро? У антикваров можно купить за $ 200. © idder444 / Reddit

«Помыла шкафчик»

Vianna
4 дня назад

Вау! Помыла зеркало! Вот это да! Срочно на эдми!

-
-
Ответить

«Собралась наконец-то с силами и отмыла ванную. Прикол в том, что взяла этого дела самое простое средство из магазина «Все по $ 1»

Vianna
4 дня назад

Эдми, только не показывайте, что у этой грязнули в других комнатах. Ума не приложу, как людям не противно жить в такой грязи

-
-
Ответить

«Хорошенько почистили диванные подушки»

Кадеточка
1 час назад

Эммм, не тут просто свет другой на подушки падает. Ничего ж не поменялось!

-
-
Ответить

Трансформация духовки

Марта
40 минут назад

Трансформация - изменение формы. Духовка осталась прежней формы.

-
-
Ответить

«Отполировала колечко зубной щеткой и пастой»

Кадеточка
1 час назад

И опять разницы не вижу. Разве что с камнем, но опять же в другом ракурсе и под другим освещением его может фоткали.

-
-
Ответить
  • Это все, конечно, благородно, но я ювелир и хочу сказать: вообще-то не стоит использовать для чистки украшений зубную пасту. Абразивы царапают металл". © CommonGroundJewelry / Reddit

«Потратила 2 часа»

Vianna
4 дня назад

А если бы не доводила ванную комнату до состояния бомжатника, то 2 часа не понадобилось бы

-
-
Ответить

Душ до и после

А вы давно мыли пол под холодильником?

Конфуз
1 час назад

Муж моет периодически. А для кого секрет, что если где-то не мыть, то будет грязно?

-
-
Ответить

«Очистила духовку!»

Клавиатура после чистки

Lilit1313
1 час назад

Божечки,я бы не прикоснулась к этому. Даже в перчатках. Какая гадость

-
-
Ответить

«Отмыла вот сегодня»

Кадеточка
57 минут назад

Как такое место вообще может быть в своей родной квартире? Даже если не мыться. Даже если это какая-то кладовка. А это ведь душевая. Бррр!!!

-
-
Ответить

«Сегодня убрался за домом»

«Поколдовал над компом друга»

«Отмыла бабушкину печку. Бабуле 96 лет, так что не судите строго»

10 минут разницы

В другой нашей подборке люди делают такие вещи, до которых магазинные дизайнеры в жизни не додумаются.

Фото на превью Greenlittle******** / Reddit

Комментарии

Уведомления
Лилия
4 дня назад

Просто поразительно, как люди любят похвастаться тем, что они поросята и страшные лентяи

-
-
Ответить
Vianna
4 дня назад

Начaла кoмментить oтдельные фoтки, но сталo лeнь. Автop, у тeбя ceрьезно умнички это cвиньи, кoторые жили в хлeву, но oднажды рeшили навeсти порядoк? Серьезнo? Нoрмальные люди простo не зacирaют тaк своe жильe

-
-
Ответить

Похожее