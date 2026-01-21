«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели

ИМО, интуиция есть у всех. В разной степени развита, но все же

НО! Не все хотят ее слушать, когда она что-то плохое говорит про то что мы отчаянно хотим. Детское магическое мышление отчаянно хочет верить только в то, что ему нравится. Все эти ВДРУГ далеко не вдруг. До этого ВДРУГ там уже сто раз плакаты вывешивали и армии марши маршировали. но кто-то морду отворачивал.