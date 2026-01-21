Ну я конечно верю в интуицию, но история с букетом сестры напомнила анекдот :
Два рыбака:
- Я позавчера только удочку закинул, вдруг как начало её таскать во все стороны! И что ты думаешь? Вытащил щуку длиной два метра!
- А я вчера закинул. Никаких поклёвок. Уже собрался удочку сматывать. Тяну-тяну, а она за что-то зацепилась. Короче, вместе с тиной и водорослями вытащил из воды ажурный чугунный фонарь восемнадцатого века. И можешь себе представить - горит!
- Слушай, я со своей щуки метр сброшу, но ты фонарь-то потуши!
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Интуиция — это не магия, а способность нашего мозга замечать детали раньше, чем мы успеем их осознать. В этой статье мы собрали 18 реальных примеров того, как чуйка работает точнее детектива, помогая находить выброшенные в мусор кольца и угадывать имена еще не рожденных детей.
- Я долгое время думала, что у моего мужа есть какие-то сверхспособности, и временами думаю так до сих пор. У него очень сильно развита интуиция и наблюдательность, поэтому он заранее примерно знает, что случилось у меня на работе, что случилось у сына в школе и что еще случится в ближайшее время. Что и говорить, мы познакомились примерно так же — он подошел ко мне на улице, заговорил и сказал: «У меня такое чувство, словно недавно на свадьбе подруги или сестры вы поймали букет...» Свадьба была накануне, и я действительно поймала букет. © Мамдаринка / VK
- После дедушки остались старинные настенные часы. Они давно остановились, но мы не стали их заводить. В три часа ночи я проснулась от их тиканья. «Странно», — подумала я. Остановила маятник и легла спать. Через пару минут они снова пошли. В этот момент дымовой датчик на кухне пронзительно запищал. Я вскочила и обнаружила, что забыла выключить плиту, и полотенце на соседней полке уже начало тлеть. Часы больше не шли.
- Мой кот — чуйка. Обычно у него нюх на людей недобросовестных. Как-то к нам в гости зашла мамина знакомая, и кот на нее странно отреагировал. Начал шипеть и кусать ее обувь. Ну, мы не стали бы обращать на это внимания. Но наш любимец залез к ней в сумку. Я, конечно, с извинениями пошла его доставать и увидела, что в сумке лежали мамины серьги! Я была в шоке, ибо женщина благополучная, деньги всегда при ней. Но этого никто не ожидал. © Палата № 6 / VK
- Есть у меня привычка: класть свое кольцо с помолвки на прикроватный столик. Однажды муж ел конфеты (это были маленькие желешки, которые он может съесть одну за одной штук 20), а обертки оставлял на прикроватном столике. Потом собрал гору своих фантиков и выкинул вместе с кольцом! Хорошо, у меня интуиция вовремя включилась, и мне захотелось срочным образом найти кольцо. Не обнаружив его на своем месте, как Шерлок провела все анализы, сделала умозаключения и поняла, где лежит кольцо. Иначе бездомным был бы очень дорогой подарочек. © Палата № 6 / VK
- Перед экзаменом судорожно повторяла вопросы. Надеялась на первые билеты, потому что последние вопросы плохо помнила. В коридоре перед экзаменом повторяла вопросы, и там было одно слово сложное из одного вопроса, которое я забывала постоянно. Решила на ладонь его выписать. Это было единственное, что выписала себе. Зашла — попался первый билет и вопрос именно с этим словом. Я была в шоке. © ovakumyan
- Вот все читаю истории и поражаюсь, как некоторые пишут, мол, посторонняя девочка подошла и назвала предполагаемое имя ребенка. Все думала, вымысел, что ли... А тут на днях буквально у ребенка спросили, как бы она сестренку назвала, и она выдала то имя, которое мне совсем недавно приглянулось. Наверное, интуиция общая связана невидимой ниточкой. © Мамдаринка / VK
- Примерно каждый месяц мне несколько дней лень ходить на работу. Выбираются они моей интуицией рандомно. И каждый раз удачно. То в этот день работники не могут попасть в офис, то интернета нет, то света. Люблю свою работу и интуицию. © Палата № 6 / VK
- Многие люди говорят, что у них хорошая интуиция. Но моя мама — это какой-то особенный случай. Она может просыпаться за две минуты до смс от папы, где он сообщает о приземлении. Может в разговоре упомянуть о человеке, с которым сто лет не общались, и в этот же день ей он звонит. Но когда я попала в аварию (только села за руль), она через минуту мне позвонила и спросила, все ли у меня в порядке. Я, к сожалению, этот дар не унаследовала. © Подслушано / VK
- На новогодние праздники должна была поехать с друзьями за границу. Помешали экзамены в универе, плюс собаку не с кем было оставить, да еще и предчувствие странное было. В итоге Новый год отпраздновала с семьей, а в канун Рождества я встретила мужчину мечты! Правильно говорит моя бабуля: «Если что-то останавливает, значит, это не просто так». © Подслушано / Ideer
- Встретила парня. Свидания, долгие разговоры, переписки с утра до ночи — все хорошо. Но было какое-то ощущение обмана постоянно, недоверия. Не выдержав, я попросила знакомую развести его. И он повелся... Такой досады я давно не чувствовала. Они идут на свидание в день, когда свидание должно быть со мной. Он просто его отменил, сказав, что заболел. Приду и посмотрю в эти глаза. © Подслушано / Ideer
- Пол своих двоих детей я определяла еще задолго до УЗИ. По внутренним беременным ощущениям. Пять лет назад с двумя полосками на тесте во мне проснулась какая-то невероятная женственность. Накупила платьев, хотелось постоянно красоваться и выглядеть нежно. Какая-то чуйка была, что у меня там маленькая принцесса. Так и случилось. А с этой беременностью все совсем наоборот. Никакой легкости, не тянет на платьишки и рюшики. Чувствую себя идеально в лосинах и бесформенном худи. Вчера узнали, что у нас мальчик. Ну как это возможно? Детишки сами подают мне сигналы? © Мамдаринка / VK
- Готовилась к сессии (экзамен онлайн) и перед сном учила билеты, их было 22, да еще и по философии. Легла спать, и мне снится сон, где незнакомый голос говорит: «Зачем ты все учишь? Тебе же 6-й попадется». Утром подключаюсь к экзамену и начинается онлайн-жеребьевка. Называют мою фамилию, на экране крутятся цифры и выпадает цифра 6. Я тогда офигела, и мурашки пробежали по всему телу. До сих пор вспоминаю. © zh_kus
- Удивилась в очередной раз мудрости своего тела, своей интуиции. Ночь не спала и легла утром немножко поспать, потому что вечером мне на занятие с учеником (я репетитор). Будильник не ставила, потому что знаю, что точно проснусь на работу. Было, конечно, стремно, что просплю, но доверилась своему телу. И вот дремлю, смотрю, что небо темнеет, понимаю, что скоро вставать. И тут звонок — ученица бодрым голосом говорит, что хочет перенести сегодняшнее занятие на другой день. Я такая: «Это прекрасно! Конечно, переносим!» Смотрю на часы, а там 15:15 — полчаса до начала урока... Вот это интуиция! И в прошлый раз, когда занятие с этой ученицей переносилось, я еще не знала этого, но мое тело невероятно лениво собиралось на урок, хотя обычно я с большой охотой иду на работу — вот откуда мое тело все знает? © Палата № 6 / VK
- Гуляли ночью с подругами. Время было уже 4 утра, как поняли, что пора по домам. Вызвали такси, но оно так и не приехало, но деньги с нас списали. Так вот, мы сидели на остановке и ждали, пока начнет ходить транспорт. Подъехала машина, девушка открыла окно и спросила, почему мы сидим здесь. Мы объяснили ситуацию, и она предложила нас подвезти. Когда мы сели в машину, ее муж сказал: «Ну и чуйка у тебя, а я даже и не думал останавливаться. Девочки, вам повезло!» © Карамель / VK
- Утром, значит, пошла я на работу, но вся в напряге, два часа думаю только об одном: выключила утюг или нет? Коллега такая: «Да успокойся ты, все нормально!» Звоню мужу — не отвечает на звонки. Я уже в панике, бросаю все и лечу домой, а там — дверь нашей квартиры открыта! Захожу, и, матерь божья, меня встречает какая-то женщина. «Здравствуйте, а вы кто?» Я еле сдерживаюсь: «Сестра Леши, не отвечал на звонки, переживала...» — «Ой, он пошел в магазин купить что-нибудь! Присаживайтесь». Я просто киплю внутри, но сижу! И она мне сама, на голубом глазу, все рассказывает: что они уже несколько лет вместе, и она постоянно днем заходит сюда. И тут возвращается муж с пакетами, видит нас вдвоем и чуть в обморок не падает! Я на него смотрю и говорю с абсолютно невозмутимым лицом: «Думала, утюг не выключила. Смотрю, все в порядке». Молчание было гробовое! На следующий день он собрал свои манатки и свалил из дома! А я вместо утюга и многое другое проверила.
Дамочка с Лешей странная: несколько лет типа отношения, но при этом живут врозь, она в какую-то квартиру приходит только днем... Кажется, интуиция у той дамочки работает, как наконец заставить этого ждуна принять решение.
- Собиралась на важную встречу. Надела строгий костюм, но перед выходом вдруг взяла и нацепила яркий браслет — подарок бабушки. На встрече клиент, суровый мужчина, вдруг обмолвился: «У моей ушедшей жены был такой же». Контракт был подписан. А дома я обнаружила, что браслет, который я много лет считала просто милой бижутерией, на внутренней стороне имеет крошечное клеймо известной ювелирной фирмы. Бабушка никогда об этом не говорила.
- У моего парня есть брат. Ему 4, и у него какая-то чуйка на людей. Все предыдущие девушки моего парня, которые не понравились его маленькому брату, действительно оказывались не самыми хорошими людьми. Одна изменила, другая лгала, третья еще что-то. И вот парень повел меня домой знакомиться с родителями. Я боялась очень. Но как только пришла, то малой брат сразу меня обнял. Родители, увилевшие это, просто добавили: «Все, берем эту. Заверните, пожалуйста, с собой». Теперь относятся ко мне как к дочке. Так приятно. © Не все поймут / VK
- Предпосылок не было, но интуиция сработала на все 100 процентов. Зашла я на страничку к молодому человеку, и там в списках друзей случайно выпала девушка. Я машинально перешла на страницу и такая: «Это она». Вскоре мы расстались по его инициативе, но причину толком не назвал. А через некоторое время у нее на странице я увидела фото с подарком, который был куплен мне (знаю, что мне, так как он до расставания был в отъезде и кидал мне фотку подарка). Вот так вот. © digitalregina
А в какой ситуации ваш «внутренний Шерлок» сработал быстрее логики? Пишите свои истории, от которых бегут мурашки по коже, и заодно обсудим, чья чуйка круче.
ИМО, интуиция есть у всех. В разной степени развита, но все же
НО! Не все хотят ее слушать, когда она что-то плохое говорит про то что мы отчаянно хотим. Детское магическое мышление отчаянно хочет верить только в то, что ему нравится. Все эти ВДРУГ далеко не вдруг. До этого ВДРУГ там уже сто раз плакаты вывешивали и армии марши маршировали. но кто-то морду отворачивал.