15 человек, которые как-то пришли в гости, а лучше бы дома посидели

Бесит с того что ребёнок спит! Да пусть спит! Я в гости пришла к подруге, а не её ребёнку. Это первое. И второе, знаю по своим 4 детям- если они хотят спать, спят при полном доме орущих гостей и гремящей музыки. Если спать не хотят- не заснут в полной тишине. А разговор с подругой ребёнку спать уж точно не помешает.