Интересно,а песню одну и ту же исполняли? А если разные,то кто подбирал репертуар? А тех,у кого нет слуха/голоса-отлучали от ужинов?))
15 человек, которые как-то пришли в гости, а лучше бы дома посидели
Если вас пригласили в гости — это еще не повод радоваться. Ведь иногда у приглашающих бывают чересчур большие запросы. Или наоборот, сами гости ведут себя как-то странновато. Вот такими ситуациями и поделились герои нашей статьи.
- Мы с мужем торт принесли к его друзьям, так жена друга торт убрала и положила на стол какие-то печеньки недельной давности к чаю. Я ничего не сказала, подумала, может этот финт либо для детей, либо для других гостей. И все бы ничего, но через два дня она мне пишет и благодарит за вкусный торт. © Милла Прима
- Меня когда-то давно уговорили поехать в баню в частный дом к сестре свекрови. В первый раз там была. В баню сходили с мужем, сидим, отдыхаем. Тут приходит из бани сестра свекрови и с порога мне предъявляет: «А что это ты чайник не поставила, печенье не достала? Анечка к экзаменам готовится, ей некогда тут чайники ставить». Я офигела, быстренько собралась и к ним больше не приезжала лет 8, наверное. Недавно пришлось приехать, там разговор уже другой был. Видимо, физиономия у меня злая стала, не наедешь. © Lenux / ADME
- Самым странным правилом в доме друзей было обязательное исполнение песни перед ужином. Все принимали участие, и перед едой устраивалось целое семейное представление. © SuperBaby_Emma / Reddit
- Шесть лет не общаюсь с тещей после нашей ссоры. И вдруг она звонит: «Не могли бы вы подъехать к моему дому на пять минут?» Мы заехали к ней, и она вышла с банкой моего любимого малинового варенья. Я был тронут ее желанием помириться и опустил окно, чтобы взять банку. Но вместо этого услышал: «Открой, пожалуйста, а то я уже два дня не могу насладиться чаем с вареньем». Я открыл крышку, она забрала банку и исчезла в подъезде. © Палата № 6 / VK
- Моя мама очень хорошо и вкусно готовит. Повадились друзья моего младшего брата (12-13 лет) приходить к нам в гости и все съедать. Мол, брат сам их приводит. Говорит, что гордится тем, что у нас такая классная мама, и хочет, чтобы как можно больше его друзей попробовали мамину еду. Пару раз мама спокойно кормила, но потом уже стала открыто просить брата не приводить друзей «на ужин». Так как дорого, время затратно и в целом ей не хочется готовить чужим. На что брат очень обиделся. © Подслушано / Ideer
- Так как мой муж уехал в долгую командировку, решила позвать пожить к себе подругу. Она только закончила учебу и жить с родителями не особо хотела. Все было обговорено: денег с нее никаких, только помощь. Так вот, после недели ничегонеделания у меня дома, я попросила ее остаться с ребенком на час, пока бегаю по магазинам. Получила отказ. Убраться за собой — отказ, приготовить — отказ. Итог: хочу, чтобы съехала, а выгнать не могу, превратила дом в свинарник, и к тому же работать не хочет. © Подслушано / Ideer
- Мне было 11 лет, и я проводила выходные в доме подруги. Ее мама подняла нас очень рано. После завтрака она сказала, что мы должны выйти на улицу, и, что бы ни случилось, не возвращаться домой до 6 вечера. Я спросила, что нам делать 12 часов. Она ответила: «Развлекаться!» Она оставила кувшин воды и 3 стаканчика на крыльце и заперла дом. Я пошла к соседке и позвонила маме, чтобы она меня забрала. © caffinated-anxious / Reddit
- Подруга прилетела, собираюсь идти к ней в гости. Внезапно получила список продуктов, которые должна принести с собой: 3 бутылки газировки, 1,5 килограмма креветок, кунжутные семечки и масло, соус терияки и что-нибудь детям. Я маленько офигела.
- Блин, вот прикол. Захотели прийти к нам гости. Сказала, что ребенок спать будет с 13 часов, а с 11 до 13 — окей. В 11:30 пишут, чуть опоздают. Время 14 часов, а люди не понимали, почему им не открывают, ведь они пришли. Что с этим миром не так? © kukushonook / Twitter
- Недавно я решила сходить на свидание с парнем, с которым познакомилась на вечеринке. Весь вечер он мне рассказывал, как мечтает завести собаку, семью и переехать за город. Думаю, вот он — идеальный мужчина. После ужина он предложил пойти к нему домой, ну я согласилась. Приезжаем, заходим, а там его мамаша в халате и бигуди. Стала осматривать меня презрительно, а потом говорит: «Что, сынок, опять новую привел?» Даже не знаю, что меня удивило больше. То, что 28-летний мужик до сих пор живет с мамой в однушке. Или то, что я просто «очередная». © Карамель / VK
- Мы остались на ночь в доме лучшей подруги моей мамы. На завтрак у нас были хлопья. Дети подруги ели их с молоком, а мы с братьями и сестрами должны были есть их с водой. Я спросил, почему, и она просто сказала мне: «Вы можете использовать воду, а молоко — только для моих детей». Я рассказал об этом маме, и она набросилась на нее за эту выходку и больше никогда с ней не разговаривала. © SgtGorditaCrunch / Reddit
- Чтобы я еще раз своих родственников позвала на ужин — да ни за что! Я приготовила классные блюда, которые просто обожаю: легкие салаты, запеченный картофель, красная рыбка, жареная курица. Мои сказали, что я совсем не старалась и все по-простому было. Я с ними спорила, что сейчас уже никто не готовит голубцы и не жарит рыбу в кляре. Но они такие: «Ты очень ошибаешься!» Обожаю, блин, эти дискуссии. © Карамель / VK
У меня вопрос про молоко. "Мы с братьями и сестрами", т.е. детей было минимум 5 и они пришли без своего молока?
- У семьи друга был прекрасный дом с хорошо отделанным подвалом: там были кухня, основная зона, ванная и две спальни. Он был обставлен так, как будто это была квартира. И вся семья, включая троих детей, постоянно жила в подвале. Четыре спальни наверху были полностью обставлены мебелью, но семья пользовалась основной частью дома только когда принимали гостей. И нам бы влетело, если бы мы попытались поиграть в неиспользуемой части дома. Когда я спросил друга, почему они все живут в подвале, тот ответил, что его мама не хочет постоянно убираться. Поэтому они просто не живут в большей части своего собственного дома. Это было очень странно. © Navyblazers2000 / Reddit
- В гостях у друга мы должны были быть за столом ровно в 18:00, даже если ужин еще не готов. За ужином нельзя разговаривать, если взрослый не задал вопрос. Ты должен съесть все, что лежит на твоей тарелке, и не можешь просить добавки. Нельзя выходить из-за стола пока отец не отпустит нас. У меня в семье ужин был всегда радостным событием, где каждый рассказывал о своем дне. Так что от таких правил я был в шоке. © 4-stars / Reddit
- В детстве, когда бы я ни пришел в гости к подруге, ее бабуля всегда кормила нас. И просила сначала поесть, а потом уже все остальное. Подруга всегда это объясняла так: «Бабуля приготовила нам еду, и это лучшая еда, которую мы когда-либо ели, потому что она была сделана с любовью». © Apprehensive_Crow329 / Reddit
Комментарии
Бесит с того что ребёнок спит! Да пусть спит! Я в гости пришла к подруге, а не её ребёнку. Это первое. И второе, знаю по своим 4 детям- если они хотят спать, спят при полном доме орущих гостей и гремящей музыки. Если спать не хотят- не заснут в полной тишине. А разговор с подругой ребёнку спать уж точно не помешает.
"Или то, что я просто «очередная»"
А прямо после первого свидания уже думала стать единственной?