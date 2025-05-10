12+ походов в магазин, которые превратились в настоящую комедию
Истории
4 часа назад
Казалось бы, шел за хлебушком, а попал в приключение. Истории из магазина порой богаты на такие повороты событий, что не сразу веришь. Иногда смешно, иногда не очень, но уж точно есть что рассказать потом всему интернету.
- Выбирал ингредиенты для торта, как вдруг мимо прошла мама с ребенком. А у меня тогда были цветные волосы. Ребенок сказал: «Мамуль, можно мне такие же волосы?» Та посмеялась и ответила что-то вроде: «Если мы встретим этого молодого человека снова, то это судьба». Через неделю опять с ними столкнулся. Ребенок меня не заметил. Но вот лицо матери, когда мы встретились взглядами, — это было бесценно. © BadAtLife42 / Reddit
- Я консультант в магазине аудиотехники. Сегодня пришел мужик, попросил показать самый мощный сабвуфер и включить на максимум. Было слышно на весь район. Купил. На вопрос «зачем» он ответил: «Для борьбы с соседом». Сам я только что переехал и начал делать ремонт. Надеюсь, этот мужик не мой сосед. © ПОЗОР / VK
- Стоим с мужем в очереди на кассе. И тут я понимаю, что кошелек забыла в машине. Недолго думая, поглаживаю мужа по животу и говорю: «Денежку давай!» Он молчит. Я поднимаю глаза и вижу, что муженек-то мой за чем-то отошел, а незнакомый мужик рядом прифигел. Неловко вышло. © adedas / Pikabu
- Шла с работы. Устала как собака, есть хотелось жутко. Дома, как назло, ничего съедобного. Зашла в магазин. Думала, сейчас куплю пельмешек, да с майонезиком, и селедочки с хлебушком. И, как будто специально, именно в эту самую минуту, в этот вечер за мной в очереди встал мой сосед, по которому сохну уже кучу времени. Пришлось скромно купить йогурт и глазированный сырок. © Подслушано / VK
- Была в магазине. Рядом с отчаявшимся видом ходил мужик. Вдруг он спросил меня: «Не подскажете, где тампоны?» А затем стал уточнять, какие лучше купить. Я объяснила. Мужик был очень смущен. Но вконец уморило меня то, что в конце беседы он с надеждой в глазах выдал: «А есть что-нибудь подешевле?» Разочаровала, что нет. Теперь будет знать, сколько нам приходится тратить на то, что мы не можем контролировать. © MyRockySpine / Reddit
- Иду я из магазина с тяжеленными пакетами. Тут подъезжает мой бывший (ну как бывший: неделю назад поссорились). Он весь такой нарядный, с цветами. Я прохожу дальше, типа не замечаю его, с гордым взглядом. Он подбегает и извиняется, что, мол, был не прав и все такое. У меня из рук падают эти пакеты, и я обнимаю, целую его. Мы уезжаем в ресторан, гуляем, смеемся, сейчас случится долгожданный страстный поцелуй на набережной... И тут я врезаюсь в столб, и все сумки с продуктами на меня, а там же яйца. Вот принцесса мечтательная... © Палата № 6 / VK
Почему каждая "одинокая" соседка уверена, что каждый сосед мужского пола будет ей интересоваться?
Ну ладно некоторые ради красного словца пишут, чтоб самомнение потешить, но иные то совершенно серьезно бывают уверены - все кругом за ними следят! Наблюдают!
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- Покупал продукты. Было открыто только две кассы. За мной в очереди стоял парень лет 30-и. Вдруг за ним встала женщина, на вид лет 70-и. Она стала ворчать, что «недостаточно открытых касс» и «с такой скоростью мы будем здесь весь день торчать». А потом сказала парню за мной: «Я очень спешу, можно, я пройду вперед вас?» Пока женщина говорила это, она продвинула свою тележку, а его начала отодвигать, чтобы встать перед парнем. Тот молча схватился за ручку своей тележки, чтобы старушка не могла толкнуть ее дальше, и шагнул вперед так, что тележка женщины не смогла поместиться рядом с его. Тетка начала громко требовать, чтобы он пропустил ее, и жаловаться, что он неуважительно ведет себя. Парень снова не ответил. Вместо этого он всунул наушники в уши. Затем достал телефон и очень медленно и сознательно сдвинул ползунок громкости на экране до максимума. Тетка ругалась на него еще пару минут, пока наконец не заметила, что парень не слышит. Тот заплатил за свои товары и ушел, даже не взглянув на нее. © NotASmurf / Reddit
- Готовила блины и поняла, что забыла молоко. Решила купить в магазинчике в доме. Я попросила свежее молоко, неважно какого производителя. Сразу оплатила и побежала домой. Начала готовить. И когда открыла молоко, то оно оказалось кислым. По сроку годности должно было быть хорошим еще несколько дней, но по факту прокисло. Пошла в магазин, объяснила все продавщице. А она невежливо ответила, что молоко не возьмет обратно, потому что я его уже открыла. Сказала, что по датам свежее, а по факту я могла перелить в бутылку уже испорченное. Больше я в тот магазин не хожу. © Палата № 6 / VK
- Пошла как-то за продуктами. В одном из рядов стоял мужчина лет 50-и. Там было достаточно места, чтобы разойтись. Но мужик не обратил на меня внимания и чуть не врезался. Затем обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». А мне 40 лет. В общем, меня переклинило, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». Так этот человек имел наглость посмотреть на меня так, будто я нагрубила. © Mental_Detective / Reddit
"Девочка", какая-то агрессивная. Никто ведь не хамил, в чём повод злиться.
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- Стоял в очереди в гастрономе. Вдруг женщина передо мной обернулась и пристально посмотрела на меня. Затем поприветствовала, назвав мое имя, обняла и сказала, как приятно увидеть меня после стольких лет. Потом добавила: «У нас будет встреча выпускников, приходи». Я кивнул, пробормотал что-то и ушел. Затерялся в проходах, чтобы больше не столкнуться с этой женщиной. А вернувшись домой, достал выпускной фотоальбом и просмотрел все фотки. Так и не понял, кто это был. © Carol La Rubia / Quora
- На шестом месяце беременности я с мужем поперлась выбирать одежду для малыша. Ссора началась из-за цвета. Муж высказывал свое мнение, я не соглашалась, он говорил, что мой вариант лучше, а я снова не соглашалась. Так прошло три часа. Ехали домой тупо ни с чем. Только продуктов купили. По дороге я начала выяснять, почему нам не удается договориться. Скажу честно: хотела во всем обвинить мужа. Он десять раз повторил, что он соглашался на все, что я предлагала, а я все равно была недовольна. Приехали домой, сели ужинать, и я поняла, что тот комбинезон, который больше нравился мужу, реально был бы классной покупкой. © Мамдаринка / VK
Бонус: здесь еще больше неожиданных историй, которые случились в магазине
- Работаю в мебельном. Зашел к нам мужичок.
— Я у вас диван заказал. Два месяца жду, а его все нет. Хочу вернуть деньги!
— Нет проблем. Давайте договор. Сейчас вернем всю сумму и неустойку за просрочку.
Тот дал бумажки. Раскрыла их — я в шоке. Сказала мужику:
— Пардон, но вы не у нас диван заказывали. Не в нашем магазине и даже не в нашей фирме.
Ответ просто убил:
— Ну и что? Какая разница, что не у вас?! Вы же тоже диванами торгуете. © ПОЗОР / VK
- Зашел с девушкой в магазин косметики . У кассы столпотворение. Перед нами девчонка — руки ломятся от карандашей. Я не сдержался и в голос: «Это же литров тридцать бензина!» И тут из очереди раздается: «А мой сейчас дом строит и все в кирпичах считает!» Все рассмеялись — настроение сразу стало лучше. © adedas / Pikabu
Истории из магазина, это, конечно, весело, но не только там случаются казусы. Владельцы кошек охотно поделились своими приключениями в этой подборке.
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