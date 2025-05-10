12+ походов в магазин, которые превратились в настоящую комедию

Истории
4 часа назад

Казалось бы, шел за хлебушком, а попал в приключение. Истории из магазина порой богаты на такие повороты событий, что не сразу веришь. Иногда смешно, иногда не очень, но уж точно есть что рассказать потом всему интернету.

  • Выбирал ингредиенты для торта, как вдруг мимо прошла мама с ребенком. А у меня тогда были цветные волосы. Ребенок сказал: «Мамуль, можно мне такие же волосы?» Та посмеялась и ответила что-то вроде: «Если мы встретим этого молодого человека снова, то это судьба». Через неделю опять с ними столкнулся. Ребенок меня не заметил. Но вот лицо матери, когда мы встретились взглядами, — это было бесценно. © BadAtLife42 / Reddit
  • Я консультант в магазине аудиотехники. Сегодня пришел мужик, попросил показать самый мощный сабвуфер и включить на максимум. Было слышно на весь район. Купил. На вопрос «зачем» он ответил: «Для борьбы с соседом». Сам я только что переехал и начал делать ремонт. Надеюсь, этот мужик не мой сосед. © ПОЗОР / VK
  • Стоим с мужем в очереди на кассе. И тут я понимаю, что кошелек забыла в машине. Недолго думая, поглаживаю мужа по животу и говорю: «Денежку давай!» Он молчит. Я поднимаю глаза и вижу, что муженек-то мой за чем-то отошел, а незнакомый мужик рядом прифигел. Неловко вышло. © adedas / Pikabu
  • Шла с работы. Устала как собака, есть хотелось жутко. Дома, как назло, ничего съедобного. Зашла в магазин. Думала, сейчас куплю пельмешек, да с майонезиком, и селедочки с хлебушком. И, как будто специально, именно в эту самую минуту, в этот вечер за мной в очереди встал мой сосед, по которому сохну уже кучу времени. Пришлось скромно купить йогурт и глазированный сырок. © Подслушано / VK
  • Была в магазине. Рядом с отчаявшимся видом ходил мужик. Вдруг он спросил меня: «Не подскажете, где тампоны?» А затем стал уточнять, какие лучше купить. Я объяснила. Мужик был очень смущен. Но вконец уморило меня то, что в конце беседы он с надеждой в глазах выдал: «А есть что-нибудь подешевле?» Разочаровала, что нет. Теперь будет знать, сколько нам приходится тратить на то, что мы не можем контролировать. © MyRockySpine / Reddit
  • Иду я из магазина с тяжеленными пакетами. Тут подъезжает мой бывший (ну как бывший: неделю назад поссорились). Он весь такой нарядный, с цветами. Я прохожу дальше, типа не замечаю его, с гордым взглядом. Он подбегает и извиняется, что, мол, был не прав и все такое. У меня из рук падают эти пакеты, и я обнимаю, целую его. Мы уезжаем в ресторан, гуляем, смеемся, сейчас случится долгожданный страстный поцелуй на набережной... И тут я врезаюсь в столб, и все сумки с продуктами на меня, а там же яйца. Вот принцесса мечтательная... © Палата № 6 / VK
Цин_Ско
3 часа назад

Почему каждая "одинокая" соседка уверена, что каждый сосед мужского пола будет ей интересоваться?
Ну ладно некоторые ради красного словца пишут, чтоб самомнение потешить, но иные то совершенно серьезно бывают уверены - все кругом за ними следят! Наблюдают!

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  • Покупал продукты. Было открыто только две кассы. За мной в очереди стоял парень лет 30-и. Вдруг за ним встала женщина, на вид лет 70-и. Она стала ворчать, что «недостаточно открытых касс» и «с такой скоростью мы будем здесь весь день торчать». А потом сказала парню за мной: «Я очень спешу, можно, я пройду вперед вас?» Пока женщина говорила это, она продвинула свою тележку, а его начала отодвигать, чтобы встать перед парнем. Тот молча схватился за ручку своей тележки, чтобы старушка не могла толкнуть ее дальше, и шагнул вперед так, что тележка женщины не смогла поместиться рядом с его. Тетка начала громко требовать, чтобы он пропустил ее, и жаловаться, что он неуважительно ведет себя. Парень снова не ответил. Вместо этого он всунул наушники в уши. Затем достал телефон и очень медленно и сознательно сдвинул ползунок громкости на экране до максимума. Тетка ругалась на него еще пару минут, пока наконец не заметила, что парень не слышит. Тот заплатил за свои товары и ушел, даже не взглянув на нее. © NotASmurf / Reddit
  • Готовила блины и поняла, что забыла молоко. Решила купить в магазинчике в доме. Я попросила свежее молоко, неважно какого производителя. Сразу оплатила и побежала домой. Начала готовить. И когда открыла молоко, то оно оказалось кислым. По сроку годности должно было быть хорошим еще несколько дней, но по факту прокисло. Пошла в магазин, объяснила все продавщице. А она невежливо ответила, что молоко не возьмет обратно, потому что я его уже открыла. Сказала, что по датам свежее, а по факту я могла перелить в бутылку уже испорченное. Больше я в тот магазин не хожу. © Палата № 6 / VK
  • Пошла как-то за продуктами. В одном из рядов стоял мужчина лет 50-и. Там было достаточно места, чтобы разойтись. Но мужик не обратил на меня внимания и чуть не врезался. Затем обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». А мне 40 лет. В общем, меня переклинило, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». Так этот человек имел наглость посмотреть на меня так, будто я нагрубила. © Mental_Detective / Reddit
Lisenok21
11 минут назад

"Девочка", какая-то агрессивная. Никто ведь не хамил, в чём повод злиться.

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  • Стоял в очереди в гастрономе. Вдруг женщина передо мной обернулась и пристально посмотрела на меня. Затем поприветствовала, назвав мое имя, обняла и сказала, как приятно увидеть меня после стольких лет. Потом добавила: «У нас будет встреча выпускников, приходи». Я кивнул, пробормотал что-то и ушел. Затерялся в проходах, чтобы больше не столкнуться с этой женщиной. А вернувшись домой, достал выпускной фотоальбом и просмотрел все фотки. Так и не понял, кто это был. © Carol La Rubia / Quora
  • На шестом месяце беременности я с мужем поперлась выбирать одежду для малыша. Ссора началась из-за цвета. Муж высказывал свое мнение, я не соглашалась, он говорил, что мой вариант лучше, а я снова не соглашалась. Так прошло три часа. Ехали домой тупо ни с чем. Только продуктов купили. По дороге я начала выяснять, почему нам не удается договориться. Скажу честно: хотела во всем обвинить мужа. Он десять раз повторил, что он соглашался на все, что я предлагала, а я все равно была недовольна. Приехали домой, сели ужинать, и я поняла, что тот комбинезон, который больше нравился мужу, реально был бы классной покупкой. © Мамдаринка / VK

Бонус: здесь еще больше неожиданных историй, которые случились в магазине

  • Работаю в мебельном. Зашел к нам мужичок.
    — Я у вас диван заказал. Два месяца жду, а его все нет. Хочу вернуть деньги!
    — Нет проблем. Давайте договор. Сейчас вернем всю сумму и неустойку за просрочку.
    Тот дал бумажки. Раскрыла их — я в шоке. Сказала мужику:
    — Пардон, но вы не у нас диван заказывали. Не в нашем магазине и даже не в нашей фирме.
    Ответ просто убил:
    — Ну и что? Какая разница, что не у вас?! Вы же тоже диванами торгуете. © ПОЗОР / VK
  • Зашел с девушкой в магазин косметики . У кассы столпотворение. Перед нами девчонка — руки ломятся от карандашей. Я не сдержался и в голос: «Это же литров тридцать бензина!» И тут из очереди раздается: «А мой сейчас дом строит и все в кирпичах считает!» Все рассмеялись — настроение сразу стало лучше. © adedas / Pikabu

Истории из магазина, это, конечно, весело, но не только там случаются казусы. Владельцы кошек охотно поделились своими приключениями в этой подборке.

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