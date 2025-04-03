12 человек, которые нашли чужой телефон и обалдели от того, что было дальше
Нашли телефон – казалось бы, ясно, что делать дальше: либо пройти мимо, либо отдать хозяину. Но иногда попытка вернуть утерянную вещь идет совсем не по плану, и доброе дело оборачивается неожиданным поворотом событий. В этой подборке представлены истории людей, которые всего лишь хотели помочь, но вместо этого получили важный жизненный урок.
- Нашел телефон. Порылся в сообщениях и понял, что владелец крутит шуры-муры сразу с двумя дамами. Взял и поменял имена девушек в контактах, чтобы проучить. Но когда пришли за мобилкой, я сильно пожалел. Оказалось, что владельцу всего 14 лет и его семья живет очень бедно. Но даже в таком положении они принесли мне дорогую коробку конфет, которая стоит почти как сам этот телефон. © Seak_N_Destroy / Reddit
- Когда была маленькой, нашла во дворе мобильный телефон. Вскоре пришел мужик, ходит, в траве что-то ищет. Я сильно заикалась, поэтому постеснялась подойти и сказать, что нашла телефон. Стою, переминаюсь с ноги на ногу. Подходит моя подружка. Выслушав, она согласилась мне помочь и отнести мобилу. Мужик обрадовался, дал ей деньги, похвалил. А на вопрос, участвовала ли я, она ответила, что я украла мобилку. На всю жизнь запомню, как она ела мороженое, купленное на те деньги, а я плакала в кустах! © Подслушано / Ideer
- Гулял под дождем, нашел телефон. Высушил, и утром созвонился с мамой владелицы — она так злилась, будто я украл мобилу. Потом перезвонила дочурка, договорились о встрече. Приезжаю, и тут эта женщина внезапно вырывает у меня телефон. Я даже не успел поздороваться, как она бегом побежала обратно к своей машине и уехала на полной скорости. © y0y / Reddit
- Ребенок в такси нашел телефон. На мой вопрос, что с ним будем делать, резонно и по-взрослому ответил, что надо вернуть. В контактах нашли номер «мама», позвонили, рассказали как и где можно забрать, а через минут 5 перезвонил муж потеряшки и устроил разнос с воплями, что он таксист, подвозил жену, она в его машине оставила телефона, а сын мой, выходит, украл. В итоге, когда этот чудак приехал за нашей находкой, вместо «спасибо» мы выслушали кучу оскорблений. © Подслушано / Ideer
- Однажды я нашла телефон — старую раскладушку, которая тогда считалась хорошей. Позвонила по номеру «Натуля». Ответила женщина, и сразу начала кричать, даже не выслушав, утверждая, что я любовница, и если я хочу с ней встретиться, то не надо придумывать истории про телефон. Она говорила, что у них есть дети, и всякое такое. Я попыталась ей объяснить, но она не остановилась. В итоге я решила не продолжать разговор и отдала телефон своему другу. Вот такая вот история, как человек из-за неадекватной партнерши остался без телефона. © Подслушано / Ideer
- Нашел я как-то мобильник. И вот звонок — владелец. И такой, мол, вези мне немедленно телефон, иначе полицию вызову. Я сказал, чтоб сам приезжал за своей мобилой, а в ответ — наглость и хамство. Ну, тогда я решил сделать ход конем: положил телефон обратно на землю и продолжил идти куда шел. © cosmicsans / Reddit
Нашедшие телефон в такси совершенно не правы! Такси им не принадлежит, следовательно, все, что лежит в такси - тоже.
- Нашла телефон. В контактах только мама и бабушка. Позвонила, договорились, что отдам на следующий день. Отдала. Теперь езжу к следователям и участковым, пишу объяснительные, по 10 раз в день по телефону выслушиваю претензии насчет царапин на экране телефона, с меня требуют вернуть 1000, якобы украденную вместе с телефоном. Вернула телефон, называется! © Подслушано / Ideer
- Однажды я нашел телефон. Туда постоянно писала какая-то Эбби, так что я ответила. Так Эбби начала угрожать, что найдет меня, если я не оставлю ее парня в покое. Я пыталась ей объяснить: "Я просто нашла этот телефон и хочу вернуть его", но она не хотела слушать. После трех звонков, полных угроз и оскорблений, до нее все-таки дошло, кто я. На следующий день мы все трое встретились и нормально пообедали вместе. © bumbleebeetuna / Reddit
- Нашла телефон в закусочной, решила вернуть. Звонила по последним номерам — ничего. Стала искать в сети, нашла, подсмотрев аккаунт в телефоне: ни имени, ни фото, даже пол не ясен. Чтобы написать, пришлось добавится в друзья через этот же телефон. Отдать до отпуска не смогла, с ним и уехала отдыхать. Решила развлечься, стала фотографировать телефон на фоне разных видов и отправлять хозяину, завязалась переписка. По возвращении встретились — красавец, 190 рост... Влюбилась! Вот только он намного младше меня. © Подслушано / Ideer
- Моя мама однажды нашла телефон, связалась с владельцем. Дама попросила привезти ей телефон на работу (в соседний город, 20 минут езды) на следующий день. Там оказалось, что у той дамы выходной, про который она и забыла. Но при этом попросила и на следующий день ей его привезти (вариант забрать самой она не рассматривала). Телефон выкинули, ее послали куда подальше. © Подслушано / Ideer
- Четыре года назад я нашел в кустах телефон. Чтобы он не разрядился, переключил в режим полета и взял домой. После зарядки включил сеть и увидел смс с просьбой вернуть телефон дочери. Я позвонил владельцам, объяснил ситуацию и назвал свой адрес. Спустя три часа пришла женщина... с полицейскими. Меня тут же скрутили, обвинили в краже, а в участке 15-летняя дочь владелицы "опознала" меня как грабителя.
Две недели длилось разбирательство. К счастью, следователь оказался разумным и, заметив путаные показания девушки, встал на мою сторону. В итоге обвинения сняли. По его же совету я подал в суд за клевету — выиграл, получил компенсацию, а родители девочки заплатили штраф. © ksenobianinSanta / Pikabu
- Я работал в магазине товаров для дома задолго до появления смартфонов, когда крутыми считались крошечные мобильники. Однажды нашел телефон, посмотрел контакты и позвонил по номеру "Дом". Объяснил мужчине, кто я, где его телефон, и сказал, что оставлю его за стойкой. Через час он пришел — и с порога начал орать, что я украл его телефон и он вызовет полицию. Я спокойно спросил: "Если бы я его украл, стал бы я тебе звонить и говорить, где его забрать?" Но он продолжал нести бред и потребовал от менеджера проверить камеры, чтобы "доказать", что я его украл. Я просто оставил его разбираться с начальством и ушел. С тех пор, если я нахожу телефон, я просто прохожу мимо. © Unknown author / Reddit
Потому что хищение имущества и утеря имущества по разному расследуются. Подозреваю, что потеряшки заяву накатали, как хищение, вот органы и привлекли. Думаю лучше всего да, проходить мимо, не трогать ничего.
Бонус: поступок, после которого так и хочется творить добро
- Сегодня, выходя из детского сада, заметил телефон на земле под дождем. Подобрал — явно женский, заблокирован. Хотел сначала попытаться позвонить, но решил дождаться звонка. Хозяйка оказалась вежливой, договорились о встрече. Через 20 минут пришла, рассыпалась в благодарностях, предложила что-то сделать взамен. Я отказался, и мы разошлись.
Прошло часов шесть. Разговариваю с шефом, звонок в домофон — та же девушка. Открыл, а она, смущаясь, протягивает пакет: "Еще раз спасибо!" и уходит. Внутри сладкое, соленое, кофе, пирожные и даже игрушка (наверно подумала: раз телефон нашел у садика, вдруг есть дети). Все довольны, без драмы и скандалов. Добра вам, и оставайтесь людьми. © PrenCraft / Pikabu
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Комментарии
Тоже как-то находила телефон. Слава богу, обошлось без скандалов. Позвонила н.а номер "мама", сказала, что владелец потерял телефон, а я нашла. "Мама" сказала мне: "Хватит прикалываться!" и положила трубку. Позвонила я снова и сразу предупредила: "Не бросайте трубку, а то выброшу телефон". Договорились, что оставлю телефон в магазинчике, где работает родственница.
Читая вот такие истории, радуюсь, что все обошлось.