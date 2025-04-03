12 человек, которые нашли чужой телефон и обалдели от того, что было дальше

Тоже как-то находила телефон. Слава богу, обошлось без скандалов. Позвонила н.а номер "мама", сказала, что владелец потерял телефон, а я нашла. "Мама" сказала мне: "Хватит прикалываться!" и положила трубку. Позвонила я снова и сразу предупредила: "Не бросайте трубку, а то выброшу телефон". Договорились, что оставлю телефон в магазинчике, где работает родственница.

Читая вот такие истории, радуюсь, что все обошлось.