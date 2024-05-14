все эти "посмотрел, молча вышел и вернулся с золотыми слитками" - вы в сериале живете?
19 историй о людях с большим сердцем, которым министерство добра должно выписать премию
К сожалению, с разными людьми нередко с происходят плохие ситуации. Кто-то теряет телефон с важными контактами, а некоторые случайно садятся не на тот поезд и уезжают в незнакомую местность. Но все это уравновешивается добром со стороны других людей. Наши герои знают об этом не понаслышке.
- Шла на работу. Вижу, у дороги щенок лежит: живой, но лапы перебиты. Сердце сжалось — я вызвала такси, на последние деньги свозила песеля в клинику и домой забрала. Мастерю лежанку, как вдруг открывается дверь и заходит хозяин, у которого я квартиру снимала. Он категорически против животных был, и я уже приготовилась вещи собирать. Тот посмотрел на собаку, молча развернулся и вышел. Потом вернулся с кучей корма и сказал, чтобы за этот месяц я не платила: животному уход нужен.
- Я не люблю цветы. Вчера мне исполнился 31 год, а сегодня коллеги стереотипно подарили цветы в качестве поздравления. Спустилась с букетом в метро и подарила его женщине-полицейскому. Год назад она вызывала мне скорую, когда я упала в обморок. Вот такой круговорот добра длиной в год получился. © Палата № 6 / VK
- В июне увидел в подъезде объявление, написанное красивым, ровным почерком. Мол, дорогие соседи, если у вас есть ненужные банки, оставьте их, пожалуйста, на подоконнике. И подпись: «Бабушка Зоя». В ближайшие дни на указанном месте постоянно появлялись новые банки. Развязка наступила в начале сентября. Подоконник был уставлен банками с соленьями, компотами и прочей консервацией. А над ними новое объявление: «Дорогие соседи, забирайте, пожалуйста, ваши банки». © Slepoyastronaft / Pikabu
- Давным-давно нашла телефон, позвонила на номер «Мама» и вернула владельцам. Деньги брать отказалась. Муж тогда еще сказал, что только я так делаю, а я ответила, что добро возвращается. Через несколько лет муж забыл телефон на скамейке в парке, а добрые люди вернули и денег не взяли. Тогда супруг признал, что был неправ. © Катя / ADME
- Прошлой зимой нашла хорошую, теплую перчатку и повесила на дерево, чтобы не затоптали. Позавчера бежала с коляской в поликлинику и шапка из кармана выпала. На обратном пути увидела ее на том же дереве. Бумеранг работает! © Olashka / Pikabu
- Мой дедушка жил в глухом горном селе, и как-то к нему зашли туристы. Уставшие и промокшие, они попросились поставить палатки во дворе под навесом. Дед их в дом взял, накормил и баньку растопил. Утром разбудил, чтобы успели к автобусу спуститься, и быстро ушел дрова колоть. Не хотел, чтобы деньги совали. Приходит домой, а там целый мешок с консервами, макаронами, вкусняшками и записка «Спасибо за доброту!». Той суровой зимой деду продукты очень пригодились.
- Внезапный ливень. Забегаю под ближайший козырек. Через минут 10 выходит охранник, видит меня, дождь, и уходит. Возвращается уже с зонтом, не говоря ни слова, протягивает мне. Я благодарю и, пообещав вернуть, убегаю домой. Он только рукой махнул, мол, не надо. Вечером дождь закончился, и я снова поехала к тому месту, но уже с конфетами. Суровый дядя улыбнулся. © Подслушано / VK
- В старшей школе почти у всех была гитара, а у меня не было. На Рождество сестра отдала мне свою старенькую дешевую гитарку, которую очень любила. Через полгода она шла по улице и случайно наткнулась на парня, который загружал вещи в машину. Он переезжал и брал только то, что влезало в его маленький спорткар. Чехол с гитарой не поместился, и парень просто отдал его моей мимо проходившей сестре. Уже дома она увидела, что это шикарный Martin Classical за $ 4 тыс. © Ann Patrick / Quora
- У моего приятеля был бизнес. Нехорошие люди хотели кинуть на деньги какого-то иностранца, и он ему тогда очень помог. Сейчас приятель живет в Германии и занимается машинами. Нашел недавно авто за 400 км от дома, созвонился с владельцем и вместе с сыном поехал пригонять тачку. Из-за пробок они прибыли аж под вечер, на дворе зима, но, благо, продавец их дождался. Зашли они в гараж, а владелец посмотрел на моего приятеля и говорит, мол, помню тебя. Это был тот самый иностранец! Он до неприличия опустил цену на авто, накрыл стол и никуда гостей на ночь глядя не отпустил. © PivBear / Pikabu
- Перепутали электричку. Контролер высадил нас в маленькой деревушке, вокруг лес. Интернета не было, такси тоже. В коляске дочка (1,5 года). И начинается дождь, вечереет. Жесть, а не ситуация. Постучались в первый дом, и приятная бабушка нас приютила до первой электрички обратно. Рада, что есть такие добрые и отзывчивые люди. © Подслушано / VK
- Стою в супермаркете, рядом двое парнишек. Младший просит купить мороженое, старший отвечает: «Не могу, Ваня, ты уже шоколадку взял, у меня денег больше нет». Мальчики бедно одетые, худенькие. Не выдерживаю и говорю: «Ваня, бери мороженое себе и брату, и идем на кассу». По дороге еще какую-то модную водичку взяли. Ваня счастлив, старшенький, не поднимая глаз, говорит: «Спасибо вам». Выхожу довольная и вдруг вижу на асфальте большую золотую сережку с аметистом. В жизни ничего не находила, а тут на тебе. © Ирина Маденова
Добрая такая! Помогла двум бедным мальчикам, но не собиралась помогать бедной владелице золотой серёжки с аметистом!)))
- В 21 у меня не было денег и я жил у подруги. Устроился в захудалое кафе, но вскоре уволился и остался с $ 100 в кармане. Тогда же сильно заболел парень подруги. Мы все дружили, и все были бедными, я накупил ему лекарств на $ 80. На остаток заправил машину и взял зачем-то 2 лотерейных билетика. Через 15 минут после того, как отдал последнее другу, я стал богаче на $ 500. © Kyle Burton / Quora
- Мы с подругой зашли в цветочный магазин, чтобы купить для ее мамы цветы. Долго выбирали, какие лучше. Зашел мужчина, он явно торопился. Выбрал огромный букет, а потом повернулся к нам и говорит: «Ну что, девчонки, цветы нужны? Давайте выбирайте скорее, я заплачу», — и оплатил наш букет. Потом спросил, как нас зовут, чтобы назвать так своих дочек, и с радостным лицом убежал. © Подслушано / Ideer
- Строили с мужем дом за городом и иногда оставались там ночевать. Рядом жила старая тощая собака, которую никогда не отпускали с цепи. Ну я и подкармливала ее. Через полгода собака вернула долг. Как-то ночью она умудрилась сорвать цепь, выбить калитку и ворваться в наш двор. Она лаяла как ненормальная, мы выскочили на улицу и увидели двух мужиков, которые убегали через забор. Потом уже заметили взломанное окно и поняли, что нас едва не ограбили.
Кидайте тапками, господа, но я не понимаю этого "отдал другу последнее". Не понимаю. У друга, наверняка, есть родители, и родственники, и та же самая подруга. А если бы лотерейки не сработали?
История про цветы - вот жена-то будет рада, что муж назвал её дочерей именами каких-то неизвестных девчонок
- Поздний зимний вечер. Мы с подругой Светой ждем маршрутку. Вдруг видим: какие-то пацаны обижают котенка. Слова не подействовали, пришлось буквально отбивать кота у малолеток. Так у Светы появился домашний любимец. Но самое интересное случилось через 2 дня: мы шли на ту же остановку и увидели на тротуаре под фонарем купюру $ 50. Как будто кто-то специально положил и подсветил. Мы тогда были бедными студентами, и деньги пришлись весьма кстати.
- Ездила в другую страну будучи беременной. Как-то стою на вокзале, и тут меня резко начали шалить гормоны. Я разревелась безо всякой причины. Подходит какая-то старушка, трясет за плечо и начинает что-то говорить, а я не понимаю этот язык. А затем она посмотрела на меня и крепко обняла, широко улыбнулась. Именно это было мне нужно. © *******Oliphaunts / Reddit
- 2014 год. Ехала в рейсовом автобусе. Рядом сидел парень и до ночи печатал что-то на ноутбуке. Утром объявили его остановку, парень подорвался и выбежал. Я увидела, что он забыл ноутбук, и попросила водителя подождать, но автобус уже тронулся. На следующей остановке я пошла в офис перевозчика, заставила менеджера позвонить парню и прождала 20 минут, чтобы убедиться, что ему отдадут его вещь. Парень очень благодарил, потому что на ноуте была его дипломная.
2018 год. Шла на посадку в аэропорту, как вдруг ко мне подошел сотрудник и попросил предъявить ноутбук. Открываю рюкзак, а там пусто! Оказалось, охрана увидела по камерам, что я забыла технику на досмотре, и полтора часа искала меня по всему зданию. Вылет задержали на 20 минут, чтобы я успела сбегать к службе охраны. На том ноутбуке была моя докторская. © Aparna Vicky / Quora
- Стало плохо в автобусе. Вышла, села на остановке. Долго сидела, думала, что умру. Становилось все хуже, кружилась голова, а до дома еще час езды. Рядом сидела женщина. Она увидела, что я никакая, говорит: «Чего бледная такая?» Я ей объяснила, она у прохожих достала воды, пару таблеток, влила в меня, поймала такси, заплатила за него, посадила меня в тачку и упорхнула! Я не успела ни имя ее узнать, ни номер телефона, чтобы отблагодарить. Только бормотала: «Спасибо, спасибо, спасибо за помощь». © Подслушано / Ideer
- Сижу на вокзале. Прицепился какой-то мужик, очень настойчиво требует номер телефона. Жуткий тип какой-то. Я признаков интереса не подаю, а тот все не отлипает, интересуется, какой поезд жду. Вдруг подходит ко мне какая-то девушка, которую я в первый раз вижу, и такая: «О, Сара, мы не виделись кучу лет! Пойдем, поздороваешься с моим парнем». Я до сих пор благодарна ей, потому что, кажется, она вытащила меня из опасной ситуации. © emmareddit / Reddit
Мы обожаем истории про доброту. Поэтому у нас есть еще несколько подборок теплых историй:
Комментарии
Я только в далекой юности в школе забывала пенал с лежавшим внутри дорогим кулоном на цепочке. Вспомнила сразу же, вернулась в кабинет на этой же перемене, там уже сидит другой класс, я спрашиваю, мне все отвечают, что никто не видел. Потом кто-то повесил объявление о находке. Вернули за вознаграждение. А возвращала девка из того класса, которую я отлично запомнила - сидела почти на моем месте и отнекивалась в глаза.
Так что с находками разные люди поступают очень по-разному.
Есть альтернативная концепция из фильма "Заплати другому". Там предлагается не просто передавать добро по цепочке, а множить его.
Получаете одно доброе дело, а делаете любым трем другим людям. Пи этом масштабы дел не регламентируются, поступки могут быть и большими, и маленькими, лишь бы три штуки.
В прошлом году в АТБ бабушка попросила ей купить булочку, у меня на глаза навернулись слёзы и я отдала ей 100 гривен. Короче, буквально на следующий день подруга моей бабки сказала, что ей нужно избавиться от старых/прочитанных книг.
Я увезла чемодан и два больших пакета с книгами, которые взахлёб читаю до сих пор. Бывает же такое!
Никогда не берите из рук незнакомых вам людей таблетки! НИКОГДА! Если вам плохо, надо вызвать скорую помощь