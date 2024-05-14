19 историй о людях с большим сердцем, которым министерство добра должно выписать премию

Я только в далекой юности в школе забывала пенал с лежавшим внутри дорогим кулоном на цепочке. Вспомнила сразу же, вернулась в кабинет на этой же перемене, там уже сидит другой класс, я спрашиваю, мне все отвечают, что никто не видел. Потом кто-то повесил объявление о находке. Вернули за вознаграждение. А возвращала девка из того класса, которую я отлично запомнила - сидела почти на моем месте и отнекивалась в глаза.

Так что с находками разные люди поступают очень по-разному.