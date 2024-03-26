17 теплых историй, после прочтения которых в сердце распускаются тюльпаны

"Я уж было подумал, что, может быть, лучше вернуться обратно и найти «нормальную» работу."



А что, так упорно искал, что прям времени не было на подработку себе же на еду и жилье? Или был так уверен. что у тебя божественный голос и тебя на части просто рвать работодатели будут?