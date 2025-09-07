18 пар, которые напоминают о том, что для настоящей любви никогда не бывает поздно

Кто сказал, что сказочные романы заканчиваются в молодости? Истории героев нашей статьи доказывают, что настоящая любовь не имеет возраста, не тускнеет с годами и порой расцветает, когда ее совсем не ждешь. Кто-то из них воссоединился со своей любовью спустя много лет, другие же встретили вторую половинку, когда уже ни на что и не надеялись.