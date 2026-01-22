14 историй, в которых жизнь закрутила интригу так, что финал с ходу и не угадаешь

Сплю вечером, шевелю во сне рукой и нащупываю что-то мягкое, теплое и пушистое под боком. В процессе ощупывания потихоньку понимаю, что это точно не моя собака, у нее шерсть жесткая, да и не могла она зайти, дверь в комнату закрыта. Стараясь не заорать и не делать резких движений, осторожно открываю глаза, а напротив моего лица кошачья мордочка, прямо впритык. А у меня кошек нет 🤣

В итоге мы с кошкой подскакиваем одновременно, я в одну сторону, она - в другую, за шкаф )) Оттуда быстро сиганула на подоконник и в приоткрытое окно.

Оказалось, она пришла по карнизу аж из соседнего подъезда :)

И самое смешное, упорно продолжала ходить еще месяц, сидела за окном и смотрела что я делаю 😂