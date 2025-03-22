16 подарков, которые обернулись историями на миллион

Истории
1 час назад

Многие испытывают большую радость и счастье при получении и дарении подарков. Но герои нашей сегодняшней статьи показали, что кроме радости в такие моменты может быть настолько богатый спектр эмоций, что просто сложно удержаться и не поведать такую историю в сети.

  • У моих друзей была мечта — собственный дом. Я рад, что они ее осуществили. В воскресенье планируется новоселье, все приглашены. Я, честно, не мог придумать подарок. Потом думаю: «А куплю я им проектор, чтобы кино смотрели на большом экране!» Это же мечта каждого. Да, они стоят недешево, но я могу позволить себе сделать моим друзьям такой подарок. Ох, уже представляю, как они будут визжать! © Не все поймут / VK
  • Однажды моя бабушка подарила мне спортивный костюм, гель для душа и одеколон. Все было в порядке, пока она не объяснила смысл подарка: «Если ты всем этим воспользуешься, то, возможно, наконец-то сможешь пойти на свидание». © Unknown author / Reddit
  • Муж подарил мне дорогую золотую цепочку. Сразу закрался вопрос: откуда деньги? Спрашиваю, а он просто улыбается: «Неважно, главное — тебе нравится». Через пару дней встречаю нашу знакомую. Она смотрит на меня и вдруг с порога заявляет: «Это моя цепочка! Ты ее украла!» Я в шоке, она орет, и тут мой муж сдается и говорит: «Ну я нашел ее, думал, никто не ищет...» Все, занавес. Пришлось отдавать, извиняться, пытаться объяснить, что я вообще не при делах. В итоге цепочку вернули, а мне на 8 Марта муж купил духи, уже честно купил (надеюсь). Теперь каждый раз уточняю: «Подарок купил или опять где-то нашел?» © Мамдаринка / VK
  • Читала, что мужчинам лучше не намекать о подарке, а сказать напрямую. И вот, скоро праздник, я решилась. Не просто сказала что хочу, а ссылку скинула. Долгожданное утро. Цветы, вкусняшки и вот он, пакетик с подарком. Но он купил «на свой вкус», аргументируя так: «Я же знаю, ты любишь сюрпризы, а если бы я тебе взял то, что ты скинула, сюрприз бы не вышел». © KinariSvetik / Pikabu
  • Впервые увидела свою будущую свекровь. Она залезла в мою дорожную сумку, достала пару моих носков, завязала на них бантик и преподнесла мне в качестве подарка. Я решила, что это шутка и засмеялась. А она обиделась, что я не оценила ее усилий, ведь она пыталась показать, как мне рады в ее семье. © TheBeardItches / Reddit
  • Жили в студенческом общежитии. Как-то гуляли с молодым человеком и попали под сильный ливень. Прятались в цветочном магазине и решили купить тюльпанов. Пришли в общагу - вручили вахтерше букет. Та долго не пускала нас через турникет - все спрашивала, в чем подвох. © bezbashennoe / Pikabu
  • Мой брат как-то подарил мне банку томатного супа. Красиво упаковал, вручил. Смотрел, как я ее открываю, а затем достал настоящий подарок, не завернутый, и сказал что-то вроде: "Ах да, это вообще не часть подарка, но тоже можешь взять". © SnooGoats4736 / Reddit
  • Мой племянник с раннего детства отличался умом и сообразительностью. На четвертый день рождения крестная вручила мальчугану рубашку с вложенным в карман денежным дополнением. Получив подарок, малыш первым делом проверил карманы. Обнаружив купюру, он за ненадобностью отбросил рубашку в сторону и с восторгом произнес: "Какая красивая тысяча!" © HowAboutKsu / Pikabu
  • У нас с мужем день рождения с разницей в один день — у меня 5 марта, у него 6-го. Я давно решила, что в этом году сделаю ему настоящий сюрприз и подарю 50 тысяч на новый компьютер. Долго копила, откладывала каждую свободную копейку, в итоге собрала нужную сумму и спрятала деньги в старый диван, который уже несколько месяцев планировала выбросить. Ну а что, он все равно скоро отправится на свалку, никто туда не полезет, надежное укрытие! И вот прихожу я домой с работы, захожу в гостиную и... замираю. Вместо нашего потрепанного временем дивана стоит новенький, красивый, огромный, а на нем гордо сидит мой муж, сияя, как начищенный самовар. У меня аж в глазах потемнело. «Это что такое?» — сдавленным голосом спрашиваю. А он с довольным лицом: «Ты же давно хотела новый диван! Так вот, нашел в старом диване 50 тысяч, подумал — судьба, и купил! Это тебе подарок на день рождения, дорогая!». В этот момент я осознала, что где-то в этой жизни я явно совершила ошибку... © Карамель / VK
  • На день рождения коллега, который давно не давал проходу, подарил мне золотое кольцо. Коллега этот был старше меня почти на 20 лет, женат и с ребенком. У меня к нему не было даже симпатии, и уже не знала, как от него отвязаться. Получив подарок, я заорала: «Ура! Я согласна! Наконец-то ты уходишь от жены!» Выражение его лица было незабываемо. С того дня за километр меня обходит, даже по работе через кого-то просит сделать что-либо. А кольцо в ломбарде в 30 тысяч оценили. © Подслушано / Ideer
  • Жена рассказывала про подругу. Частный дом. Женщина готовится к празднованию 8 Марта. В разводе, маленький ребенок. Приятные хлопоты, поздравления, подарки. И тут неприятность — калитка сломалась. Сначала растерялась, потом догадалась позвонить однокласснику. Тот приехал со сварочным аппаратом и все починил. Денег не взял. На прощание сказал: «Все тебе цветы дарят, а я вот калитку отремонтировал». Подруга до сих пор этот случай вспоминает. © PolAnd1234 / Pikabu
  • Подарила куклу племяннице на день рождения. Хоть и дорогая, но стоит каждой копейки. Красивые волосы, качественно прорисована, еще и всякие зверюшки, обувь, сумочки в комплекте. Малышка за три секунды распаковала ее, начала переодевать и распускать волосы. И тут бабушка внезапно говорит: «Ты что, осторожнее. Зачем ты ее уже всю растрепала, она же новая и много денег стоит». Ох уж эта привычка старших людей все хранить и откладывать на потом. Говорю ребенку: «Не слушай бабушку. Делай с ней что хочешь, играй. Наслаждайся своим подарком». Говорила это и задумалась над тем, что умению жить здесь и сейчас, а не откладывать все на потом, надо учиться с детства. © Мамдаринка / VK
  • На мое 15-летие дедушка подарил мне пару монеток. Я, конечно, поблагодарила, но быстро забыла про них, так как на фоне других подарков дедушкин выглядел невзрачно. Прошло больше 10 лет, и у меня наступили тяжелые времена. Уволили с работы, за квартиру платить нечем. От безнадеги решила продать что-нибудь и наткнулась на те монетки. Они оказались дорогими, настолько, что я смогла себе купить скромную квартиру, и еще даже немного осталось! © Подслушано / Ideer
  • Папа подарил нам с парнем билеты на Цирк дю Солей. А заодно и себе с женой взял. Да вот незадача — наши места были по отдельности. «Я просто в разные дни покупал!» — отмахнулся батя. Ну окей. А вчера он вдруг проболтался за ужином, что те самые билеты, которые он нам «подарил», на самом деле были их первоначальными местами. А себе с женой они взяли VIP билеты: лучшие места, отдельные туалеты, бесплатные напитки и другие привилегии. Я, мягко говоря, была в шоке и сказала, что это вообще не подарок: просто его жена захотела билеты получше, поэтому нам и оставили «объедки». На что папа ответил, что я могу не идти, если меня это так задевает, а его жена добавила, что мне пора «научиться повзрослеть». Они постоянно устраивают себе всякие дорогие развлечения, и я прекрасно знаю, что они могли бы позволить себе купить нам с парнем такие же VIP билеты. Но, конечно, только жена заслуживает таких королевских привилегий. © TAleftout123 / Reddit
  • Свекровь подарила мне книгу «Поделки из кошачьей шерсти». Это был такой ехидный способ в очередной раз заявить, что я сумасшедшая кошатница, хотя у меня всего два пушистика. Я решила ее проучить. Потому взяла и сделала для нее прекрасную шапочку, раз уж она так «вдохновляет» меня на творчество. И это еще далеко не все. После ее недельного визита, который я героически пережила, она «порадовала» меня детским замком для духовки, хотя детей у меня нет. Поэтому мой совет вам: просто сдавайте такие подарки в благотворительный магазин или продавайте. Я точно знаю, что свекровь прекрасно осознает, насколько бесполезны ее презенты. Ей бы только повод найти, чтобы рассказать всем, какая я неблагодарная. Так что без лишних слов, складываю прямо в пакет и в секонд-хенд! © Helpful_Guitar8850 / Reddit
  • Муж — неисправимый романтик. За это я его и полюбила. Ведь когда в университете у нас не было денег и у меня был день рождения, он пришел ко мне с красивой коробочкой. Открываю, а там кусок асфальта и записка: «Я не могу подарить тебе то, что хочу, но запах мокрого асфальта ты любишь, я знаю!», а рядом с коробочкой была еще одна коробочка — ромашковый чай и еще одна записка: «Твои любимые цветы. Пусть так, но я очень хотел их тебе подарить». В общем, поэтому он мне и понравился. © Палата № 6 / VK

Если вам понравилась эта статья, то вот вам подборка статей о подарках, которые хоть немножко поднимут ваше настроение и согреют сердце:

Комментарии

Уведомления
Немудрая Сова
17 часов назад

Ох уж эти вечно недовольные повзрослевшие, оборзевшие дети, отец купил билеты, а этой ... подавай вип, мог бы вообще не покупать. Я так понимаю, это ревность чистой воды к новой жене отца

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