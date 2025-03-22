16 подарков, которые обернулись историями на миллион

Ну и что? Он же с женой спит, поэтому и балует. А твой парень ему никто
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Многие испытывают большую радость и счастье при получении и дарении подарков. Но герои нашей сегодняшней статьи показали, что кроме радости в такие моменты может быть настолько богатый спектр эмоций, что просто сложно удержаться и не поведать такую историю в сети.
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Ну и что? Он же с женой спит, поэтому и балует. А твой парень ему никто
Ох уж эти вечно недовольные повзрослевшие, оборзевшие дети, отец купил билеты, а этой ... подавай вип, мог бы вообще не покупать. Я так понимаю, это ревность чистой воды к новой жене отца