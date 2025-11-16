15+ случаев, когда люди случайно устроили шоу прямо в общем чате

У меня общий чат - только моего жилого комплекса, и то, потому что проще иногда туда заглянуть, чем до аварийки дозвониться, когда, например, выключили воду или свет. В остальное время я его не читаю, потому что там вечные баталии по поводу собак, ремонта и детей))

Но однажды зашла. И увидела несколько сообщений-оскорблений. Решила посмотреть, в чем дело, и обнаружила, что это наша машина откатилась чуть назад на парковке, не знаю, почему ручник был не до конца, не я парковалась.

Прикол в том, что машина никому не помешала выехать, никого не задела и никакую дорогу не перекрыла, это была дальняя часть парковки. Просто некоторым машинам пришлось выехать не в том месте с парковки, а через следующий выезд через 10 метров. Всё. Но нашлись комментирующие, которые живут вообще в другой части ЖК (большой очень), нашу парковку не видели, и капсом орали, что вот из-за таких не проедет скорая и пожарная. А там некуда ехать, там ещё три выезда и тупик))

В общем, упражнялись там в оскорблениях и остроумии, пока было за спиной. Когда я спокойно поинтересовалась, все ли в своем уме - так себя вести - почему-то все замолчали. Очень показательно. Больше чат не читаю.