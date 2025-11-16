Интересно, какие «все» двери открыты с педагогическим образованием?) ничего против него не имею, но это явно не повод для такого апломба. Тут уже больше от человека зависит.
15+ случаев, когда люди случайно устроили шоу прямо в общем чате
Мы отправляем десятки, а порой и сотни сообщений каждый день. Сложно найти человека, которому не знакомо чувство, когда случайно делаешь опечатку или отправляешь сообщение не тому человеку. Герои нашей сегодняшней подборки решили не мелочиться и устроили настоящий спектакль прямо в общем чате.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС Приколы / VK
- В нашем чате вспыхнул скандал — две соседки сцепились, да одна другую поливала так, что реально уши вяли. Меня это взбесило, и я решила вмешаться тоже, встала на сторону обиженной. И тут резко воцарилась тишина. Думаю: «Ну все, усмирила». А через минуту вижу уведомление: «Вы исключены из чата». Сижу, смотрю на экран, не верю. Это что, меня-то за что? Так моя попытка восстановить справедливость закончилась изгнанием. С тех пор я в этот чат — ни ногой. Пусть сами разбираются. © daryanayuk
- Тетя в очередной раз решила похвастаться в чате своим сынком, который педагогический на красный диплом окончил. Уверяла, что теперь для него открыты все двери и попрекала мою маму: «А твой пошел на психолога. И что теперь? Кто он по жизни? Не майся ерундой, отправляй на педагогический!» Мама деликатно ответила: «Дорогая, пусть мой ребенок занимается тем, к чему душа лежит». И тут встрял я со своим мнением, что ее сынок мне не пример вовсе. Началась заварушка. Разругались все, тетя отправила кучу гневных сообщений о том, какие мы неблагодарные и потребовала вернуть шторы. Зато папа в личные сообщения мне написал: «Красава». © СМС Приколы / VK
- Общаемся в чате бывших одноклассников, только Даня молчит. Как выглядит, чем занят — не знаем. Как-то пришло уведомление, что он скинул фото. Селфи со словами «Ну как? Красавчик?» Ответила, что вполне. И тут высветился входящий видеозвонок. И если селфи меня слегка шокировало, то от видеовызова я выпала в осадок. Не успела понять, как он прекратился. Фотки Данька быстро удалил и стал строчить, что очень извиняется, случайно отправил сообщение не в тот чат. А на видеозвонок он нажал от паники. Фото видела не только я. В итоге выведали, что селфи предназначалось его девушке, мол, он подстригся и решил спросить ее мнения. Порадовались за него. С тех пор иногда пишет в чат.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: MuseStacy / Pikabu
- Соседка вытащила на лестничную площадку огромную спинку дивана и стала написывать в домовом чате, мол, как так можно, уберите свой мусор! Прошло 2 недели. И она снова пошла в чат: «Ну раз человек такой бессовестный, я пошла и сама выкинула эту тяжесть!» Но я-то знаю, что это была она и ее театр. © iamfelicita
- Устроилась на работу пару месяцев назад. И только на этой неделе меня добавили в чат без руководства. Я-то думала, что они, видимо, не как все, обходятся одним общим, но не тут то было. Все самые интересные обсуждения происходят именно в этом чате. Я нашла там ответы на все свои вопросы. Оказалось, что однофамильцы в отделе продаж — все-таки муж и жена, наш менеджер действительно порой задает странные вопросы, а Маша из креативной группы влюблена в заместителя директора. Но мы там не только сплетничаем, вчера вот решили наконец-то приступить к обсуждению корпоратива. Это было интереснее любого фильма, правда, кажется, одним диалогом эта катавасия не закончится.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK
- У меня есть знакомая, которая меняет имя чаще, чем я меняю пароль от почты. До 18 лет была просто Ирой, потом решила, что это слишком банально, и стала Ирэн. Через пару лет опять что-то не срослось, и она превратилась в Ингу. Ну ладно, смирились. А тут недавно пишет в общий чат: «Друзья, теперь я Ванесса! Привыкайте». И снова побежала менять документы. Я уже уверена, что в паспортном столе у нее своя папка и личный менеджер, который держит бланки на готове. Ну а я в телефоне устала ее переименовывать, в итоге записала просто «Ира (3)». Так хоть не запутаюсь, какая версия сейчас в ходу, а то мало ли, вдруг скоро будет четвертая. © Карамель / VK
- Ходили со стажером на переговоры. Отчитываюсь в рабочий чат: «Завтра клиент придет в офис». И тут замдиректора строчит: «Имейте ввиду, это в последний раз! С меня хватит!» В шоке спрашиваем, что случилось. А спустя минуту нам прилетает сообщение с извинениями. Замдиректора просто перепутала рабочий чат с семейным. Ее дети забыли свои тетради дома, и ей пришлось срочно выезжать за ними, чтобы успеть к сдаче заданий.
- Мою тетю добавили в групповой семейный чат. Первым делом она спросила, нет ли у кого занять 10 тысяч. Я ответила ей в личные сообщения, что могу занять. А та выдает, мол, спасибо, не надо. Я в непонятках, а та вдруг объяснила: «Все нормально, мне не нужны деньги. Я попросила только для того, чтобы никто из родственников не просил у меня».
© МНП / Telegram
И ведь сколько лишнего времени и лишних денег у человека, который имя меняет постоянно)) один раз меняла фамилию и задолбалась, а тут регулярно и бессмысленно))
И стало теперь интересно, не пытается ли ходить налево мой собственный умный чайник😂
Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram
- У нас с подругами отдельный чат для «срочной помощи». Периодически, каждая из нас там выговаривается. Как-то подружка написала: «Девочки, только что вышла со свидания. Такое вам расскажу!» Мы еле дождались, пока она доплетется домой. Оказывается, она спросила у парня, что в его понимании идеальное свидание. Он сказал, что какой-нибудь выезд на природу, поход или же наоборот, уютный просмотр фильма с чипсами. Подруга засыпала его своими идеями. Они проспорили часа два. Мало того, в чате мы тоже не сошлись во мнениях. Я сказала, что неплохо отношусь к идее поехать вместе в санаторий. Девочки не согласились, а я что? Забронировала нам с мужем «пенсионерский», как сказали девочки, отдых и хожу довольная.
- В домовом чате что-то бурно обсуждали. Я уж было отключила уведомления, как вдруг глаз зацепился за занятное: «Зайка, я поднимаюсь. Не забудь, как мы договаривались». А это муж соседки! Она — в командировке. Звоню ему, а он в панике вдруг как выпаливает: «Быстрей, помоги придумать что-нибудь! Мы с дочкой сюрпризом жене взяли котенка, а он все норовит убежать, когда дверь открываешь. А я, дурачина, не в тот чат скинул! Жена все узнает!» В итоге все обошлось, но с тех пор это стало нашей подъездной легендой.
- У нашей группы был общий чат. Место проведения экзамена было известно с самого начала, но в расписании сессии значился другой кабинет. Те, кто не посещал пары, об этом естественно не знал. В день экзамена было столько споров и мнений, что даже те, кто был уверен, стали сомневаться. В итоге за 5 минут до экзамена мы как угорелые носились из одного блока в другой. Преподаватель еще и опоздал, так что на экзамен все пришли взмыленные.
- Учились на последнем курсе. Вечером в чате активно обсуждаем предстоящий экзамен. Преподаватель — жесткий, принципиальный тип. У всех паника, даже те, кто учил и на пары ходил есть вопросы. И тут вдруг один из одногруппников скидывает серию сообщений:
— Да, я же тебе рассказывал
— Завтра последний экзамен
— Ну мы с пацанами уже договорились, зайка, ну отпусти!
— Потом в кино пойдем на выходных.
Разрядил обстановку, ничего не скажешь. Не прошло и минуты, как он все стер. Но многие были онлайн, так что стали свидетелями попыток уговорить девушку отпустить его погулять. Над ним подшучивали до самого выпуска. Но они с девушкой, конечно, милашки.
- Мы все готовились к выпускному. Я гладила платье, сестра накручивала мне прическу. Приехала бабушка, помогала маме наводить марафет. Папу отправили купить букет. Перед выходом пытались вспомнить, ничего не забыли ли, когда в чат пришло громогласное сообщение от папы: «А в какую школу-то ехать?»
- Я никогда не перестану напоминать сестре, как она случайно вместо фото отчета скинула нашего кота прямо в рабочий чат. Именно в тот, где было добавлено все начальство. В попыхах удалила только у себя. Но вся суть не в этом. Фото кота так понравилось коллегам, что до сих пор стоит на аватарке чата. Она уже почти год там работает.
А какие сообщения запомнились участникам в ваших общих чатах? Смотрите, какие перлы нашли мы:
Комментарии
Мне кажется, люди в принципе неспособны писать в общий чат по делу... кроме тех, где отправлять сообщения может только админ 😎
Больше трех участников - все, начинается курятник с гифками, анекдотами, открыточками и добраутрами)
У меня общий чат - только моего жилого комплекса, и то, потому что проще иногда туда заглянуть, чем до аварийки дозвониться, когда, например, выключили воду или свет. В остальное время я его не читаю, потому что там вечные баталии по поводу собак, ремонта и детей))
Но однажды зашла. И увидела несколько сообщений-оскорблений. Решила посмотреть, в чем дело, и обнаружила, что это наша машина откатилась чуть назад на парковке, не знаю, почему ручник был не до конца, не я парковалась.
Прикол в том, что машина никому не помешала выехать, никого не задела и никакую дорогу не перекрыла, это была дальняя часть парковки. Просто некоторым машинам пришлось выехать не в том месте с парковки, а через следующий выезд через 10 метров. Всё. Но нашлись комментирующие, которые живут вообще в другой части ЖК (большой очень), нашу парковку не видели, и капсом орали, что вот из-за таких не проедет скорая и пожарная. А там некуда ехать, там ещё три выезда и тупик))
В общем, упражнялись там в оскорблениях и остроумии, пока было за спиной. Когда я спокойно поинтересовалась, все ли в своем уме - так себя вести - почему-то все замолчали. Очень показательно. Больше чат не читаю.