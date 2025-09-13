15 переписок с родителями, которые доказывают, что их чувство юмора — это отдельный вид искусства
Переписки
39 минут назад
Родители любят нас, поддерживают и, конечно, постоянно смешат своими легендарными фразочками. Мы собрали переписки с мамами и папами, которые точно за словом в карман не полезут. Читайте и делитесь своими примерами комичным диалогов с родителями.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Сыночка, посылаем тебе как ты и просил 20 долларов. И помни, что 20 пишется с одним нулём, а не с тремя !!!🤣🤣🤣
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Август- это такой месяц, когда люди встречают друг друга вопросом "Кабачок нужен?"
Интересный факт о кабачках! Один кабачок за месяц может сменить до 5 хозяев.
Если за весь август тебе никто не принёс кабачок, то ты совсем одинокий человек.
14.
15.
А вот и еще несколько статьей с комичными переписками:
