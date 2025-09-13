15 переписок с родителями, которые доказывают, что их чувство юмора — это отдельный вид искусства

Август- это такой месяц, когда люди встречают друг друга вопросом "Кабачок нужен?"

Интересный факт о кабачках! Один кабачок за месяц может сменить до 5 хозяев.

Если за весь август тебе никто не принёс кабачок, то ты совсем одинокий человек.