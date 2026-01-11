15 человек, чей полет был настолько захватывающим, что без улыбки не вспомнишь

Посадка в самолет — это начало квеста. Сегодня тебе может достаться место в бизнес-классе просто за красивый маникюр, а завтра — сосед, который решит съесть курицу в фольге прямо у тебя под носом. Мы собрали 15 историй от людей, чей полет стал круче любого голливудского блокбастера.

  • Это было несколько лет назад. Меня ждал шестичасовой перелет, регистрация только в аэропорту и огромная очередь. Мне досталось место в среднем ряду, среди четырех человек, к тому же не у прохода. Я уже села, как ко мне подошла женщина и начала громко доказывать, что это ее кресло. Сверили билеты — одно место, разница только в фамилии. Она продолжала возмущаться, подошла стюардесса. Я молча встала. Стюардесса спросила, лечу ли я одна, и попросила забрать сумку. Оказалось, из-за овербукинга один пассажир летит бизнес-классом. Я пошла вперед, а женщина осталась возмущаться — уже по другому поводу. © Палата № 6 / VK
  • Летел на самолете. Внутренний рейс, но полет занял аж 7 часов. И, конечно же, именно мне достались соседи, которые до этого только поездами путешествовали. Знаете, как я это понял? Все потому что они начали доставать бутерброды и курицу в фольге! Спасибо, что хоть вареных яиц не было! Потом женщина начала донимать меня разговорами, а ее спутник весь полет храпел. © Палата № 6 / VK
  • Летели из отпуска. Посадка была мягкой, но как только шасси коснулись земли, одна женщина начала так бурно и одиноко аплодировать, что все обернулись. Пилот, видимо, услышал это по внутренней связи и с юмором сказал по громкой: «Спасибо, мама».
  • Самолет. Рядом со мной сидит девушка и ее дочка лет двух, играет с куклой. Стюардесса с улыбочкой: «Сразу видно, дочка на папу похожа», — и смотрит на меня. Девушка спокойно отвечает: «Это не ее папа». Я зависаю, делаю удивленное лицо и выдаю: «И я узнаю об этом так? В самолете?» И вдвоем с девушкой как давай ржать. Стюардесса в полнейшем ауте. Дочь играет с куклой, ничего не понимает. Вся в меня. © makajonak
  • Как-то сидел рядом с отцом и его дочкой, которой было лет 5. Папа был очень приятным, мы разговорились, и малышка тоже начала со мной общаться. Она была просто прелесть — такая милая и жизнерадостная. И выложила мне слишком много личной информации. Она сказала что-то вроде: «Я была у бабушки и дедушки, они женаты. Я бы так хотела, чтобы мой папа женился на маме, но они даже не разговаривают друг с другом. Но я все равно хочу, чтобы они были женаты, как бабушка с дедушкой». Ее отец, наверное, готов был сквозь землю провалиться. © lpcoolj1 / Reddit
  • Мое место у окна уже было занято другой пассажиркой. Я говорю ей, мол, это мое место: буква «А» и знак «окно». Она начала надо мной ржать и сказала, что окно пишется с буквы «о», а не с «а». © Halima Emetova / ADME
  • Сзади меня в самолете сидела девочка, которая без умолку твердила своему папе, что потеряла зуб. Отец, заметно раздраженный, пытался его найти. Вдруг какой-то мужчина неподалеку говорит девочке: «Эй, малышка, я слышал, что если зуб выпадает в самолете, то зубная фея дает за него целых 50 баксов!» На что отец тут же отреагировал, повернувшись к дочке: «О, смотри-ка, милая, а зубная фея, оказывается, сидит прямо рядом с нами!» © monkeysolo*** / Reddit
  • Лечу в полупустом самолете, уютно устроилась у иллюминатора, включила на планшете турецкий сериал. Но на самом драматичном месте вдруг вырубилась — устала. Просыпаюсь — планшета нет, сердце в пятки. Уже хочу звать стюардессу, но тут оборачиваюсь, а там сосед-мужчина сидит с моим планшетом и смотрит сериал. Увидел меня, покраснел и извинился: «Вы заснули, уронили планшет на пол, я наклонился поднять, а видео все идет. Серия такая... сильная! И меня затянуло». В итоге досмотрели вместе, а потом еще спорили, за кого должна выйти главная героиня.
  • Летели с мамой с отдыха, мне было 9 лет. Полет длился 13 часов без пересадок, кресла были вплотную друг к другу, а я умирала со скуки, поэтому решила пойти познакомиться с бортпроводниками. Они со мной разговаривали, кормили разными десертами, которые выдают в самолетах, развлекали. Мама знала, где я и что со мной все хорошо. У меня спросили, была ли я в кабинете пилота, ответила, что нет, но это была моя мечта. Меня тут же повели туда. Я была безумно счастлива! Так было уже темно, они включили подсветку, дали подержать руль и нажать на кнопочки. Посидела в наушниках. Было безумно круто! © Карамель / VK
  • Поднималась по трапу самолета, а передо мной мужик встал и весь трясется. Спросила, что случилось, он ответил, что никогда не летал, боится. Как-то усадили его и полетели. Попали в зону турбулентности. Самолет начало так трясти, что даже летавшим много раз стало страшно. В один миг услышала истошный женский визг. После посадки обратилась к тому мужчине, спросила, слышал ли он, как женщина кричала. Он ответил, что это была не женщина, а он сам. © Словесная интоксикация / ADME
  • Летал по работе в ОАЭ. На борту влюбился в стюардессу. Она была так прекрасна, что я не мог отвести от нее глаз. Мне хотелось сделать ей комплимент, но я постеснялся, поэтому лишь тупо улыбался ей каждый раз, когда она проходила мимо. После ужина я слушал музыку и меня кто-то похлопал по плечу. Это была та самая стюардесса. Я напрягся, подумал, что она заметила мой взгляд, но девушка наклонилась ко мне и прошептала: «У вас очень милая улыбка!» Я был на седьмом небе от счастья и даже после приземления самолета продолжал летать от радости. © Палата № 6 / VK
  • Опаздывала на самолет, до конца регистрации оставалось минут 10. Запыханная подбегаю к стойке, кладу паспорт. Сотрудница улыбается: «Не переживайте, успеем. Кстати, классный маникюр». Говорю, что это в моем селе так делают. И вдруг она с улыбкой протягивает билет в бизнес. Милая, спасибо тебе на всю жизнь! © vera_20may
  • Летела на отдых. Встаю с кресла и случайно врезаюсь в какого-то молодого парня. Говорит: «Я привык, что поклонницы так делают. Дать автограф?» Я отказалась, ведь вообще не знаю, кто он. Он посмеялся. Решила посмотреть в интернете. И тут оказалось, что он то ли прикольнулся, то ли действительно какой-то кумир подростков. Я его не нашла. © Подслушано / Ideer
  • Летела на отдых у окна. Самолет попал в зону турбулентности. И тут чувствую, что мужик слева схватил меня за руку и говорит: «Котик, не переживай, все хорошо!» Я аж обалдела, ведь лечу одна. Смотрю, а он побледнел. И тут я понимаю, что он от волнения перепутал меня со своей женой, которая сидела слева от него. Я молча улыбнулась, чтобы жена его ничего не заметила. Очень впечатлительный мужчина оказался.
  • Сижу в самолете, работаю в телефоне до взлета. Соседка недовольно заглядывает в экран. Потом не поленилась достать из сумки свой телефон и показать мне значок «режим полета», мол, давай выключай свой. Я проигнорировала. Прошло полчаса, мы все еще стоим. Вскоре началась подготовка к полету, я включила соответствующий режим в телефоне и уменьшила яркость, чтобы не лезли в экран. Соседок это злит, они подозвали стюардессу, чтобы она проверила, включен ли у меня режим полета. Та пришла, я показала, что все ок. Весь полет соседки злобно сопели. © sofi.kobzareva

