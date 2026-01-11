15 человек, чей полет был настолько захватывающим, что без улыбки не вспомнишь

20 историй, которые так и хочется закончить словами: «Вот это поворот!»
Истории
1 месяц назад
Посадка в самолет — это начало квеста. Сегодня тебе может достаться место в бизнес-классе просто за красивый маникюр, а завтра — сосед, который решит съесть курицу в фольге прямо у тебя под носом. Мы собрали 15 историй от людей, чей полет стал круче любого голливудского блокбастера.
А какой самый странный перекус доставали ваши соседи по креслу? Курица? Яйца? Или, может, кто-то пытался заварить лапшу? Рассказывайте в комментариях!
