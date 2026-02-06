18 фото из серии «ожидание и реальность», где все пошло не по плану
Мы привыкли строить планы и рисовать в голове идеальные картинки, но жизнь обожает вносить свои правки. Иногда реальность, мягко говоря, оказывается совсем не такой, как мы ожидали. Заказанный букет внезапно напоминает веник из подсобки, а долгожданный маникюр превращается в какой-то эксперимент без шансов на успех.
«Цветы на день рождения, которые я хотела отправить»
- Так это даже не розы. © Melodic_Sail_6193 / Reddit
«Хотела маникюр в стиле поп-арт. И что бы вы думали? Получила ногти в футбольном стиле»
- Мне кажется, мастер маникюра неправильно поняла смысл линий. © Scr4p / Reddit
«Решила я, значит, начать вязать крючком»
- Теперь у меня слезы на глазах, и болит живот от смеха. © BoopTheCoop / Reddit
«Вот с таким букетом любимый сделал мне предложение!»
- Хороший мужик, надо соглашаться! © haubenmeise / Reddit
«Заказала для своей собаки, которая обожает яркие игрушки, но прислали какую-то бредовую лягушку»
Кстати, у нас есть еще одна классная статья про «счастливчиков», которые заказали товар онлайн и получили сюрприз века.
«Занимаюсь вязанием не первый год. Следовала схеме тютелька в тютельку, но, видимо, у Вселенной были на этот счет свои планы»
«Мама попыталась связать шапочку для собаки»
Язычок, язычок! Видимо, пёселю нравится т.к. он улыбается) А вот что ему нравится — тупость людей, их эмоции или сама шапка — вопрос.
«Заказал милую игрушку и вот что мне пришло вместо нее»
«Заказала накладную челку, называется. Должно было быть круто»
«Показала парикмахеру фото, чтобы она меня подстригла именно так, а она решила все по-своему сделать. Выглядит модно, конечно, но не подходит под мое лицо»
«Поучаствовала в конкурсе по украшению тыкв. Фото для вдохновения и моя работа»
- Боже, ну и умора получилась! © Fancy_Possible9891 / Reddit
«Теперь у меня есть придверный коврик вместо ковра»
«Моя новая ваза оказалась пластиковой и сплющенной. Честно говоря, я просто не читала описание»
«Худший опыт отдыха за мою довольно долгую жизнь»
«Мы хотели своими руками сделать торт, но что-то пошло не так. Вкус, правда, был отменный»
«Вот какими в моих ожиданиях были наши с малышкой прогулки, а какими оказались. До сих пор мой ребенок для меня — это какая-то загадка»
«Подруга жены заказала украшение, ну и моя решила заказать такое же. А пришло вот что»
«Заказывала торт в местной пекарне. Они сказали, что смогут повторить с фото. В итоге я потеряла дар речи! Теперь это мой любимый провал»
И порой остается только глубоко вздохнуть, улыбнуться и признать: сюрпризы — это тоже часть нашей жизни. Но согласитесь, что именно такие моменты запоминаются лучше всего. Наверняка и у вас есть несколько примеров. Будем рады обсудить в комментариях.