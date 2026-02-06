18 фото из серии «ожидание и реальность», где все пошло не по плану

Мы привыкли строить планы и рисовать в голове идеальные картинки, но жизнь обожает вносить свои правки. Иногда реальность, мягко говоря, оказывается совсем не такой, как мы ожидали. Заказанный букет внезапно напоминает веник из подсобки, а долгожданный маникюр превращается в какой-то эксперимент без шансов на успех.

«Цветы на день рождения, которые я хотела отправить»

Так это даже не розы. © Melodic_Sail_6193 / Reddit

«Хотела маникюр в стиле поп-арт. И что бы вы думали? Получила ногти в футбольном стиле»

Мне кажется, мастер маникюра неправильно поняла смысл линий. © Scr4p / Reddit

«Решила я, значит, начать вязать крючком»

Теперь у меня слезы на глазах, и болит живот от смеха. © BoopTheCoop / Reddit

«Вот с таким букетом любимый сделал мне предложение!»

«Заказала для своей собаки, которая обожает яркие игрушки, но прислали какую-то бредовую лягушку»

«Занимаюсь вязанием не первый год. Следовала схеме тютелька в тютельку, но, видимо, у Вселенной были на этот счет свои планы»

«Мама попыталась связать шапочку для собаки»

«Заказал милую игрушку и вот что мне пришло вместо нее»

«Заказала накладную челку, называется. Должно было быть круто»

«Показала парикмахеру фото, чтобы она меня подстригла именно так, а она решила все по-своему сделать. Выглядит модно, конечно, но не подходит под мое лицо»

«Поучаствовала в конкурсе по украшению тыкв. Фото для вдохновения и моя работа»

«Теперь у меня есть придверный коврик вместо ковра»

«Моя новая ваза оказалась пластиковой и сплющенной. Честно говоря, я просто не читала описание»

«Худший опыт отдыха за мою довольно долгую жизнь»

«Мы хотели своими руками сделать торт, но что-то пошло не так. Вкус, правда, был отменный»

«Вот какими в моих ожиданиях были наши с малышкой прогулки, а какими оказались. До сих пор мой ребенок для меня — это какая-то загадка»

«Подруга жены заказала украшение, ну и моя решила заказать такое же. А пришло вот что»

«Заказывала торт в местной пекарне. Они сказали, что смогут повторить с фото. В итоге я потеряла дар речи! Теперь это мой любимый провал»