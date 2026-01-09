20 уморительных историй о том, как обычная поездка на природу вышла из-под контроля
1 час назад
Природа — это не только свежий воздух и красивые закаты, но и место, где в глухой чаще случайно сталкиваешься с бывшей, а на вершине горы невинная на первый взгляд козочка прошерстит ваши съестные запасы и слопает все вкусняшки.
- Отдыхали на природе. Морозец, снег хрустит! Развели костер, и один парень пошел за хворостом. 10 минут его нет, 20 нет. Вдруг возвращается красный весь и шепчет: «Уходим быстро». Мы дали деру, а то мало ли: медведи, волки. Лишь в машине он раскололся. Оказалось, пошел за хворостом, заплутал, наткнулся на туристическую стоянку. А там в компании друзей его бывшая. Как тесен мир! Испугался, что она подумает, будто он за ней следит, вот и решил свернуть весь поход.
- Ехал как-то по трассе и решил на пять минут заглянуть в лес, проверить, есть грибы или нет. Набрел на лисички, но какого-то цвета непривычного. Я их собрал и решил, что дома разберусь. Вдруг слышу, что за кустами кто-то ходит. Обрадовался, что грибник. Обхожу кусты и говорю: «Добрый день, не могли бы вы мне подска...» — и замер как вкопанный. Оказалось, вышел я прямо к филейной части здоровенного лося. Он в холке с меня ростом. У меня ноги ватными стали. Простояли мы так пару секунд, глядя друг на друга, а потом я начал медленно пятиться назад. Лось жевал и наблюдал. Отойдя на несколько метров, я так дунул оттуда, как еще никогда не бегал... © Алексей Яковлевич / Dzen
- Я поднялась на гору и встретила там самую наглую овцу в мире — она поджидала туристов прямо на вершине. Обычно животные пугливы или просто не обращают на туристов внимания. Но эта овца подходила к людям и выхватывала еду прямо из их рук. Она украла у нас яйцо, чипсы, яблоко и батончик! Забрала бы и бутерброд, если бы я не была начеку. © Expression-Little / Reddit
- Отдыхали на озере в конце мая. День выдался солнечный. Лес, красота, сосны, валуны, звенящая тишина. Я прилегла на огромном замшелом валуне, наслаждаюсь, улыбаюсь, но не с кем поделиться этими ощущениями. Тут поворачиваю голову, а на соседнем камне греется здоровенная змеюка с ровно таким же блаженным выражением лица. Посмотрели друг на друга. Она уползла, а я стекла с камня, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Единение с природой — оно такое! © Подслушано / Ideer
- Ходили как-то с сыном по грибы. Надо было перейти из ельника в березняк, и мы потопали короткой дорогой по затопленному лугу. Земля качается, сапоги хлюпают, но ноги не проваливаются. Стелится туман. Прям как в мультике про ежика. Сын вдруг шепчет: «Стой, там чьи-то ноги!» Я всматриваюсь, а в тумане-то и правда ноги лошадиные! © Валерий Владимирович / Dzen
- Муж со своим братом как-то решили взять детей в поход в лес. Ночевка в палатках, еда на костре, рыбалка, озеро. Планировали объяснять детям, как выживать в лесу. Вернулись вечером в тот же день. Палатку умудрились сломать, когда устанавливали, а костер не смогли разжечь, потому что ветки были мокрые. Муж с братом злобненькие и уставшие, а детям понравилось — они в озере покупались. © Мамдаринка / VK
Мокрые ветки? А розжиг не взяли? Ну любое масло тоже использовать можно. Не говоря о горючем.
- Поехали мы с друзьями на природу. Все как положено: мангал, мясо, гитара. Я решил по малой нужде отойти. Нашел место подальше, и тут слышу голос: «Здравствуйте, лесная охрана. Что тут происходит?» Я чуть под землю не провалился. А дядька невозмутимо выдает: «Вы это, отошли бы немного дальше, а то тут камеру недавно поставили, кабанов снимали, а вы прям напротив нее». © Не все поймут / VK
- Когда мне было пять лет, мы с семьей часто ходили в походы. Я обычно убегал вперед по тропинке, прятался за камень или дерево и выпрыгивал, чтобы «напугать» родителей. В очередной раз я побежал вперед. Залез на холм и спрятался за деревом. Слышу, приближаются. Выпрыгиваю, чтобы эффектно испугать своих, а там не мои! Просто какие-то незнакомцы. В панике пытаюсь остановиться, хватаюсь за ветку — в итоге повисаю вниз головой прямо перед ними. Все вокруг от души посмеялись. © ignorantwanderer / Reddit
- Самое смешное для меня в походах — каждый раз, когда я, запыхавшись, пытаюсь справиться с крутым подъемом, мимо меня спокойно и легко, словно просто прогуливаясь, проходит какой-нибудь старичок или старушка лет восьмидесяти, двигаясь в два раза быстрее меня. © freddythedinosaur1 / Reddit
- Иду я как-то по лесу с корзиночкой. Тащу опята, рыжики и немного зонтиков. Область у нас холмистая, лес густой, на машине не добраться. До дороги 12 км. Спускаюсь в овраг, скользко. Внизу ручеек, через него типа мостик. Я аккуратно иду, смотря вниз, а тут голову поднимаю и — мама родная — утыкаюсь взглядом в огромного лося. В трех метрах от меня стоит. В рост как две коровы, рога — больше метра каждый. Смотрит на меня. Октябрь! У них гон! Меня пробивает адреналин. Все, что смогла произнести: «Мама!» Лось вздрогнул и рванул через дебри. Я — на четвереньки и ползком прямо по грязи через этот овраг. А лосяка вырулил опять на дорожку и, виляя хвостиком медленно, пошел вверх. Сзади него на четвереньках ползу я. И так метров 400. Поднявшись наконец, я схватила корзинку и дала деру по полю. © Ольга К / Dzen
- Пошли с парнем в поход. Идем по тропинке к озеру, а впереди видим вереницу людей на лошадях на экскурсии. Парень говорит: «Давай свернем с тропы». Я согласилась, думаю, ну как раз поем. Отошли метров на десять, и я достаю из рюкзака пакет с морковкой. Проходит группа, и один из коней, учуяв запах моркови, сходит с тропы и направляется к нам. Мой любимый в панике бросился наутек. Пришлось мне спрятать морковь обратно в рюкзак, а любителя морковки на тропу возвращал гид это группы, потому что наездницу конь слушать наотрез отказывался. © Lady_Ange / Reddit
- Много лет назад мы с мамой отправились в поход, с нами была собака — терьер весом около 16 кг. Был уже вечер. И вдруг собака срывается с места и несется куда-то. Оказалось — погнала черного медведя. Милая и ласковая собачка, в которой нет ни капли агрессии, взяла и загнала его на дерево. © MeanSecurity / Reddit
- Как-то выехали мы в ночь неводом порыбачить. Прибыли на место, закинули невод, протянули его и вытащили на берег. Рыба какая-то попала, мусор всякий, ил. ну, вытряхиваем мы все лишнее и видим — пакет грязный, веревочкой завязанный. На вид не пустой. Открываем и глазам своим не верим — там напитки в бутылках и банках. Мы так смеялись! Видимо, другие рыбаки остужали их, опустив пакет в воду на берегу, но плохо привязали и его смыло в воду, а мы выловили. © Коми Зырянин / Dzen
- Не так давно была в походе. Выползла под утро из палатки, смотрю — енот стоит. Взяла печеньку и решила его угостить. Держу ее и зову зверюшку, мол, угощайся. Он подбежал, взял печенюшку, схватил наш чайник и сбежал в лес. Чайник-то не особо жалко, можно воду и в котелке нагреть. Но больше другое интересует: чего он убежал-то? Я бы ему и здесь чаю налила. Или ему больше дома нравится? Типа, заварит чай, будет есть печенье и думать о том, как ловко человека обманул. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Собрались мы с ребятами на шашлыки. Заехали в магазин затариться, и подошел к нам парень: «О, вы на шашлыки? Круто! Сто лет не ездил». Один из наших и говорит, мол, а поехали с нами тогда. Тот согласился. В дороге сидел тихо, а на выезде вдруг попросил заехать к нему домой, мол, срочно надо кое-что взять. Заехали. Вернулся он через 5 минут, а в руках — гитара. Оказалось, играет и поет он просто чудесно. Мы сидели у костра, жарили шашлыки и несколько часов подряд пели песни. Это было невероятно. Такое чувство, будто именно его нам и не хватало. © nuralchinov
- Коллега как-то рассказывал. Дальше с его слов. Летом работал пастухом на дальнем лугу. И была там избушка, где я хранил продукты и иногда ночевал. И вот иду как-то к этой избушке и вижу, что дверь нараспашку и выходит из избенки какой-то мужик в шубе. А на дворе-то июль, солнце светит — жара! Тут наконец дошло — это же медведь! К счастью, косолапый насытился вкусняшками из избушки и тихо-мирно ушел. © Алексей Ситников / Dzen
- Эту поездку на природу я запомнила на всю жизнь. Жарили шашлыки и сосиски — все было вроде как обычно. Вдруг мой парень раздает всем шампуры, доходит очередь до меня. Он протягивает мне жареные сосиски, и я сначала несколько секунд удивленно на них смотрела. А потом как закричу — и прыгаю ему на шею. На одной из сосисок было надето кольцо. И я теперь невеста. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Одна из моих незабываемых историй — как мы собрались на однодневное восхождение. Вечером приехали в лагерь. Смотрим, а рядом тусит компания молодежи, человек так тридцать. Шумели до глубокой ночи. Утром встали рано, чтобы успеть до тумана и не сбиться с дороги. Наши соседи тоже выползают на трясущихся ногах и достают из палатки пылесос. Оказалось, это был тимбилдинг продавцов пылесосов. И они по очереди волокли в рюкзаке на высоту три тысячи метров этого тяжеленного монстра, чтобы с ним красиво сфоткаться. © Тревожное Пирожное / ADME
- Когда были мелкие, пошли с друзьями на природу. Взяли палатку, магнитофон, развели костер и купались в реке. Один друг пошел в кусты и вдруг как заорет! Мы побежали толпой на крик и полночи потом ржали от увиденного: он замер, как статуя, а на нем сидит огромный шершень! К счастью, все обошлось — насекомое посидело пару минут и улетело по своим делам. © Подслушано / Ideer
- Мы с женой были в походе и дошли до узкой тропы. Навстречу нам шла пара. Когда они поравнялись с нами, мы прижались к стене, чтобы их пропустить. В этот момент у меня громко заурчал живот, мы как раз собирались пообедать. Женщина вдруг резко остановилась, схватила мужа за руку и в панике прошептала: «Дорогой, по-моему, я слышала пуму!» © blahdre / Reddit
Еще больше занимательных историй, случившихся во время обычных, казалось бы, поездок, можно прочитать в этих наших материалах:
А на какой части тела сидел шершень, так, что надо было прям замереть и не двигаться и чуть ли не дышать?..
