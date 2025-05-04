14 историй, которые бы не случились без традиции выезжать на природу
Теплой весной и летом многим удается вырваться с палатками в лес, сходить в поход, или хотя бы шашлыки пожарить. Вот только иногда такие путешествия не обходится без сюрпризов.
- Ходили на шашлыки, одна из девчонок взяла с собой своего котенка. Все с ним нянчились. Но веселье пропало, когда незаметно для хозяйки пропал котенок. Истерика, крики — все бегают по лесу и ищут животинку. А потом в один момент поняли, что не хватает не только пушистого, но и одного из парней. Начали ему названивать, но в лесу со связью проблемы. И вот, восхищенные крики, радость, сама же хозяйка нашла свое чудо. Как все и догадывались, оно оказалось у того самого парня. Он удобно умастился под деревом в обнимку с пушистым комком и сопел в две дырочки. Когда уникума разбудили, то он честно признался, что всегда мечтал поспать в обнимку с котенком, но стеснялся, так как это нарушило бы его образ мачо. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Я впервые отправился с детьми в лес. Они очень нервничали, но я уверял их, что там нет ничего страшного. Сразу же после одного из моих заверений мы услышали, как за палаткой что-то шевелится. Они начали плакать, и я сказал, что это либо ветер, либо енот, который живет немного поодаль. В этот момент что-то обрушилось на верхнюю часть палатки. Мы все были в ужасе, я даже закричал. А это был наш кот. Моя жена выпустила его на улицу, и он пустился в лес. Он был молод, никогда раньше не видел палатки и запрыгнул на нее прямо над нами. Это было несколько лет назад, а мои дети до сих пор вспоминают, как это было страшно и как папа кричал. © joeltheconner / Reddit
- Я был один в походе в глуши. Когда я проснулся утром, кто-то заварил чашку чая и частично выпил ее посреди ночи. Нигде никого не было видно. © Magnus_40 / Reddit
- Я тот человек, к которому все ездят на дачу на шашлыки. Часто я и беру на себя организацию: еда, маринад, как поедем и так далее. Все довольны, но ровно до того момента, как начинается деление чека. И тут единицы за копейку не удавятся! «Это я не ел, пил я другое». «Мне кажется, слишком много на человека, я сам пересчитаю». Как отдыхать в чужом доме, так милое дело, а как поделить траты — так грабеж. Бесят нахлебники. Потом удивляются, а чего на шашлыки не едем. © Подслушано / Ideer
- Выбрались мы значит на сплав с супругой. Давно хотели и поехали. Три дня на воде. Ну в общем прикольно. Идем зигзагом от берега до берега. Заходим значит на длинный такой поворот и на берегу, вокруг которого река делает тот самый поворот, стоят две машины и мангал с шашлычником. Играет музычка один из всей команды отдувается за мясо. Ну мы мимо плывем, радостно крича, мол, угости шашлычком. Он возьми, да и подайся в нашу сторону с щипцами с ароматным кусочком мяса.
Наш матрос, недолго думая, с левого заднего баллона спрыгивает и бежит за угощением (благо мелко, чуть выше бедра). Остальные матросы гребут против течения. Матрос с мясом в одной руке начинает двигаться в нашу сторону и проваливается в воду. Пытаясь плыть с одно рукой, гордо держа ее над водой, спасая еще горячий кусок мяса. Доплывает до катамарана. Отдав горячий кусок мяса на палубу, матрос благополучно запрыгивает на баллон и мы продолжаем грести в закат, дружно вспоминая этот маневр. Прикольно получилось, а главное — спонтанно. © LokkiX / Pikabu
О, я из другой стороны баррикад). Не ем мясо, сама покупаю сыр для жарки и шампики. Но меня пытался шашлычник подобный скинуться na мясо. Мол мою порцию кто-то другой съест. Я таки отказалась от столь щедрого предложения.
- Снимал комнату у бабушки лет семидесяти. Думал будет типичный вариант: типа тапочки, борщ, телек на всю громкость. Но нет. В первые же выходные она врывается ко мне в комнату с криком: «Собирайся, поехали на природу, хватит сидеть в телефоне». Я в шоке, но собираюсь. Приезжаем, а там еще трое таких же «пенсионеров», только один с гитарой, другая с колонкой, третий жарит мясо. А моя хозяйка включает музыку и орет: «Мы под это на танцах в подвале зажигали, когда твоя мама под стол ходила». Они начали рассказывать, как в молодости гоняли на байках, шили себе джинсы из занавесок и тусили. С тех пор каждые выходные я с ними, как родной. Эти старики круче любых тусовок. © Не все поймут / VK
- Сижу на работе, пятница, разговорились с коллегой про теплицы поликарбонатные. Ну, я в теме, в прошлый год покупал, ставил. Слово за слово, перешли на тему дачи, и тут сослуживец неожиданно зовет на дачу мяса пожарить, с утра в субботу. Мясо, так мясо, нет проблем. Понятно, что раз суббота и утро, надо будет до мяса с чем-то подсобить, вероятно, что с теплицей. Тоже не проблема. Приезжаю в затасканной одеже, а там уже поляна накрыта, баня топится и еще пара мужиков. До воскресенья мы парились и ели шашлык. Никакой теплицы не было и в помине. Приехал домой со странным ощущением, как будто меня обманули, но в хорошем смысле. © Plusec / Pikabu
- В 2003 я отдыхал в палаточном лагере, и проект «Ведьма из Блэр» был еще свеж в моей памяти. Мне тогда было около 20 лет. Около 2-3 часов ночи нас разбудил звук, похожий на плач маленького ребенка, который бегал вокруг нашей палатки и пытался залезть внутрь. Я был очень напуган. Наконец я решил открыть палатку, а там оказался ребенок, которому было не больше 3 лет, напуганный до полусмерти и только в подгузнике.
У меня в голове пронеслось множество мыслей, но в основном — как, черт возьми, мне с этим справиться. Я не могу ходить от кемпинга к кемпингу, офис рейнджеров закрыт, а я стою там посреди ночи и держу на руках чужого ребенка. Мы решили вызвать полицию, решив, что так будет безопаснее всего, и тут по тропе идет женщина и спрашивает: «Как ты выбрался?» Ребенок говорил: «Мама, мама...» И направился прямо к ней. Она невозмутимо сказала спасибо и ушла. © khoelzeman / Reddit
- Собрались мы как-то в конце лета с девушкой культурно сделать шашлык в парке. Купили самый дешевый одноразовый мангал. Забрались довольно глубоко, выбрали хорошую полянку, куда явно народ забредает очень редко. Разложили мангал, сделали шашлык. И вот уже собираемся уходить, собрали весь мусор в пакеты, готовимся заливать мангал, чтобы его тоже вынести. И тут на нашу полянку выходит пара, лет по 50, прилично одетые:
— Ребят, мы тут к вам присоседимся, если можно.
— Можно, но мы уже уходим.
— А вы мангал хотите выбросить?
— Ну да.
— Оставьте нам, пожалуйста, мы у огня хотим посидеть.
— Хорошо, но когда посидите, унесите его, пожалуйста в мусор, не оставляйте валяться.
— Конечно, конечно, ребята, все уберем за собой, не переживайте.
И мы ушли, но GPS полянки я сохранил на будущее, уж больно хорошо сидели. А вчера срезали дорогу тем парком, и решили сделать крюк на полянку. Парк, конечно, по весне то еще болото, но мы дошли. На полянке ржавым, но несломленным так и стоял наш мангал. © steel35 / Pikabu
- Жарили мы с друзьями шашлыки на природе. Мой парень раздает всем шампуры, доходит очередь до меня — там жареные сосиски, но явно что-то не так. Я смотрю на них несколько секунд, и как закричу: «Да!» И бросаюсь ему на шею. Подумаете, что я дурочка какая-то? А нет. Просто на одной из сосисок было надето обручальное кольцо. И я теперь невеста. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Для меня было открытием, что можно пригласить людей нна шашлыки нна дачу и внезапно ещё припахать их вместо рабсилы. Разве это не заранее оговаривается? Лично со мной такого не случалось, славате, я только о таком слышала. Но если бы мне такое заявили по факту, я бы сразу уехала. Не зря говорят, что простота хуже воровства.
- Приехали сегодня на дачу пожарить шашлычка. Мангал поставили на предварительно очищенное от сухой травы место, приготовили лопату и емкость с водой. Развели огонь, насаживаем на шампуры мясо и ждем, когда прогорят дрова и можно будет раскладывать шашлычок над углями. Идиллию прервал стук в калитку. Открываем, пришла соседка:
— Вы шашлык жарите? А не могли вы по-соседски и наш шашлык у себя пожарить, а то у нас мангала нет?
— Не вопрос! Приходите этак через часик.
Соседка приходит через 3 часа, когда мы уже залили мангал и помыли шампуры. В руках у нее кастрюля с мясом и десяток неочищенных луковиц:
— Вот принесла! Можете насаживать, но насаживайте поплотнее и не пережаривайте сильно, лук пожарите потом, когда снимете мясо. Когда будет готово, у нас на калитке звонок, так что звоните подольше, мы в доме сидим за столом и можем не услышать — музыка играет!
— А может вам и лаваш испечь?
— Ой! А вы и лаваш делаете? Нам штук семь, если не трудно!
Я вышел за калитку и долго искал на своем заборе вывеску «Шашлычная». © poechali / Pikabu
- Мне было около 8, я не хотел спать в палатке с сестрой, поэтому спал на раскладушке под звездами. Проснулся от того, что медведь обнюхивал меня. Меня практически парализовало от страха, медведь оставил меня и пошел обнюхивать окрестности в поисках еды. Он наделал достаточно шума, чтобы разбудить моих родителей, которые потом отпугнули его. Сразу после этого я перенес свою раскладушку в палатку сестры. © ___okaythen___ / Reddit
- Мы с женой нажарили шашлыка. Гости у нас, по-моему, были. И осталось его еще целая кастрюля. Жена и предложила, давай на ночь оставим на крыльце, а чтобы собака, которая участок охраняет не съела — накроем крышкой, поставим под стул. Когда утром вышел на улицу — увидел совершенно довольную псину и пустую кастрюлю. 50 килограмм счастья даже не шевелились, просто валялись на снегу кверху лапами и улыбались самой ехидной собачьей улыбкой. © Migellle / Pikabu
- У знакомого есть интересный тесть. Теперь со слов знакомого. Подваливает ко мне тесть недавно:
— Слушай, а давно мы сабантуйчик не устраивали? Вон у вас же есть двоюродные родственники. Давай в субботу встретимся у тебя дома. Посидим, шашлычок пожарим. У тебя же дом большой и беседка для шашлыка есть.
— Ну давай.
Через 3 дня:
— Слушай, а вы же оба работаете в субботу
— Ну да, часов до 5 вечера.
— Блин, поздновато, но ничего. Зато встретимся, посидим, шашлычок там же.
Еще через 3 дня:
— Слушай, а давай ты нам ключи от дома дашь, а мы пораньше придем и все приготовим заранее?
— Ну давай.
Утром субботы:
— Слушай, а давай мы без вас посидим, а вам шашлычка оставим?
— Блин, а посуду за вами не помыть еще?
— Ну че ты, че ты. Дождемся вас и начнем. © Graff2052 / Pikabu
А вот еще подборка историй об отдыхе и курьезных случаях на природе.
Комментарии
Думаете, что палатка защитит от медведя? Палатки там, где ходят медведи не ставят, ночуют в машинах или зимовьях. Умерьте фантазию.
" а чтобы собака, которая участок охраняет не съела — накроем крышкой, поставим под стул."
Люди - клинические дебилы? Или настолько городские, что скотинки деревенской не видели?