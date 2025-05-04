14 историй, которые бы не случились без традиции выезжать на природу

Для меня было открытием, что можно пригласить людей нна шашлыки нна дачу и внезапно ещё припахать их вместо рабсилы. Разве это не заранее оговаривается? Лично со мной такого не случалось, славате, я только о таком слышала. Но если бы мне такое заявили по факту, я бы сразу уехала. Не зря говорят, что простота хуже воровства.