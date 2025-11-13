18 комиксов, которые точно поймут мамы и папы подростков
Когда чадо достигает подросткового возраста, многим родителям кажется, что их милого ребенка кто-то подменил. Возможно, на его месте теперь вообще пришелец с другой планеты. Настроение отпрыска может меняться несколько раз в день, равно как и его вкусы и планы. В результате это приводит к неожиданным и забавным ситуациям. Мы попросили нейросеть нарисовать шутливые комиксы о том, каково это — быть родителем подростка.
Сразу понять, что именно расстроило ребенка — непростая задача
Неожиданная тишина в комнате ребенка — тревожный признак. Лучше бы уж музыка грохотала
Возможно, подросшие дети пока не слишком хорошо справляются с домашними делами. Зато знают, как ловко утихомирить родителей
Взгляды подростков на последние тренды в макияже меняются как по щелку пальцев
Иногда понять, что твое чадо уже вернулось домой, можно, просто переступив порог дома
И вечный багет, торчащий вместе с немытой зеленью из коричневого пакета)
Если подросток задает вопрос, это еще не значит, что он хочет услышать на него ответ
Когда дети подрастают, каждый родитель задумывается о том, как бы обустроить вторую ванную комнату
я выросла в комуналке, в которой душа/ванны не водилось в принципе. зато был один туалет. на всех.
Привычная схема «я плачу денежку, а ты помогаешь по дому» с подростками почему-то срабатывает через раз. В лучшем случае
Родительские собрания, которые раньше были скучной рутиной, превращаются в настоящее шоу
Моя мама сходила один раз на собрание, послала их всех лесом, и больше не ходила ))))) прямо им сказала, что если они не способны совладать со мной, то им необходимо пересмотреть свои дипломы ))))
Подобрать подходящую одежду подростку — задача со звездочкой. Проще уж просто выдать деньги на шоппинг
Меня бы до сих пор коробило, если бы я ходила в чём-то, что носит Иванова😂
(Шучу)
Милые семейные фотосессии теперь больше похожи на фотоохоту. Прежде чем уговорить ребенка сфотографироваться, надо его еще и поймать
Если это сто сорок второе фото за двухчасовую прогулку, то я Лешу понимаю)
Наше с детьми понимание, как ведут себя настоящие умницы, теперь сильно различается
Впрочем, далеко не всегда родительские подозрения оправдываются
Понять, что именно подразумевает подросток, говоря о своих планах, иногда непросто
Если подросшего ребенка даже на короткое время лишить доступа к компьютеру и телефону, последствия будут вполне предсказуемыми. Грусть, тоска и масса возмущений
а мы вот так время проводим :) интернет дома нужен, чтоб с родственниками поделиться белочками)
Наши представления об уборке далеко не всегда совпадают с тем, как подростки воспринимают этот процесс
Серьезные разговоры об отношениях могут привести к совершенно неожиданным результатам
Ага, а потом девочка узнает, что мужикам надо пожрать да поиграть, а "только одно" надо только ей :))))
Современные подростки мечтают о загадочных для нас профессиях. Но то, что они кем-то хотят стать, — это уже хорошо
А вам какая ситуация показалась самой жизненной? Может, у вас есть свои истории о всяких неожиданностях, с которыми сталкиваются родители подростков? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Как-то утомила однотипная рисовка и туповато-идиотские лица у персонажей.
А вот для примера, что могут сделать правильные руки в правильной нейросетке:
В этой подборке родители - лентяи или придурки. Потому у них и дети такие.