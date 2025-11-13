18 комиксов, которые точно поймут мамы и папы подростков

Когда чадо достигает подросткового возраста, многим родителям кажется, что их милого ребенка кто-то подменил. Возможно, на его месте теперь вообще пришелец с другой планеты. Настроение отпрыска может меняться несколько раз в день, равно как и его вкусы и планы. В результате это приводит к неожиданным и забавным ситуациям. Мы попросили нейросеть нарисовать шутливые комиксы о том, каково это — быть родителем подростка.

Сразу понять, что именно расстроило ребенка — непростая задача

Неожиданная тишина в комнате ребенка — тревожный признак. Лучше бы уж музыка грохотала

Возможно, подросшие дети пока не слишком хорошо справляются с домашними делами. Зато знают, как ловко утихомирить родителей

Взгляды подростков на последние тренды в макияже меняются как по щелку пальцев

Иногда понять, что твое чадо уже вернулось домой, можно, просто переступив порог дома

Руконожка Ай-Ай 1 день назад И вечный багет, торчащий вместе с немытой зеленью из коричневого пакета) - - Ответить

Если подросток задает вопрос, это еще не значит, что он хочет услышать на него ответ

Бруннера 6 часов назад Подростки всегда считают себя пупом земли - - Ответить

Когда дети подрастают, каждый родитель задумывается о том, как бы обустроить вторую ванную комнату

Pantika 12 часов назад я выросла в комуналке, в которой душа/ванны не водилось в принципе. зато был один туалет. на всех. - - Ответить

Привычная схема «я плачу денежку, а ты помогаешь по дому» с подростками почему-то срабатывает через раз. В лучшем случае

Anna Tarasova 7 часов назад Что удивляться тогда откуда теперь ожирение у народа))) - - Ответить

Родительские собрания, которые раньше были скучной рутиной, превращаются в настоящее шоу

Nika Jaekyun 3 часа назад Моя мама сходила один раз на собрание, послала их всех лесом, и больше не ходила ))))) прямо им сказала, что если они не способны совладать со мной, то им необходимо пересмотреть свои дипломы )))) - - Ответить

Подобрать подходящую одежду подростку — задача со звездочкой. Проще уж просто выдать деньги на шоппинг

Джина Котова 8 часов назад Меня бы до сих пор коробило, если бы я ходила в чём-то, что носит Иванова😂

(Шучу) - - Ответить

Милые семейные фотосессии теперь больше похожи на фотоохоту. Прежде чем уговорить ребенка сфотографироваться, надо его еще и поймать

Руконожка Ай-Ай 1 день назад Если это сто сорок второе фото за двухчасовую прогулку, то я Лешу понимаю) - - Ответить

Наше с детьми понимание, как ведут себя настоящие умницы, теперь сильно различается

ФинтУшами 1 день назад что изменилось то? всегда было, кот из дома - мыши в пляс - - Ответить

Впрочем, далеко не всегда родительские подозрения оправдываются

Enigmatique 3 часа назад От таких родителей свалит при первой возможности, токсики. - - Ответить

Понять, что именно подразумевает подросток, говоря о своих планах, иногда непросто

Если подросшего ребенка даже на короткое время лишить доступа к компьютеру и телефону, последствия будут вполне предсказуемыми. Грусть, тоска и масса возмущений

Muereske 7 часов назад а мы вот так время проводим :) интернет дома нужен, чтоб с родственниками поделиться белочками) - - Ответить

Наши представления об уборке далеко не всегда совпадают с тем, как подростки воспринимают этот процесс

Серьезные разговоры об отношениях могут привести к совершенно неожиданным результатам

Конфуз 11 часов назад Ага, а потом девочка узнает, что мужикам надо пожрать да поиграть, а "только одно" надо только ей :)))) - - Ответить

Современные подростки мечтают о загадочных для нас профессиях. Но то, что они кем-то хотят стать, — это уже хорошо