12 часов назад
18 комиксов, которые точно поймут мамы и папы подростков

Когда чадо достигает подросткового возраста, многим родителям кажется, что их милого ребенка кто-то подменил. Возможно, на его месте теперь вообще пришелец с другой планеты. Настроение отпрыска может меняться несколько раз в день, равно как и его вкусы и планы. В результате это приводит к неожиданным и забавным ситуациям. Мы попросили нейросеть нарисовать шутливые комиксы о том, каково это — быть родителем подростка.

Сразу понять, что именно расстроило ребенка — непростая задача

Неожиданная тишина в комнате ребенка — тревожный признак. Лучше бы уж музыка грохотала

Возможно, подросшие дети пока не слишком хорошо справляются с домашними делами. Зато знают, как ловко утихомирить родителей

Взгляды подростков на последние тренды в макияже меняются как по щелку пальцев

Иногда понять, что твое чадо уже вернулось домой, можно, просто переступив порог дома

Если подросток задает вопрос, это еще не значит, что он хочет услышать на него ответ

Когда дети подрастают, каждый родитель задумывается о том, как бы обустроить вторую ванную комнату

Pantika
12 часов назад

я выросла в комуналке, в которой душа/ванны не водилось в принципе. зато был один туалет. на всех.

Привычная схема «я плачу денежку, а ты помогаешь по дому» с подростками почему-то срабатывает через раз. В лучшем случае

Родительские собрания, которые раньше были скучной рутиной, превращаются в настоящее шоу

Nika Jaekyun
3 часа назад

Моя мама сходила один раз на собрание, послала их всех лесом, и больше не ходила ))))) прямо им сказала, что если они не способны совладать со мной, то им необходимо пересмотреть свои дипломы ))))

Подобрать подходящую одежду подростку — задача со звездочкой. Проще уж просто выдать деньги на шоппинг

Милые семейные фотосессии теперь больше похожи на фотоохоту. Прежде чем уговорить ребенка сфотографироваться, надо его еще и поймать

Наше с детьми понимание, как ведут себя настоящие умницы, теперь сильно различается

Впрочем, далеко не всегда родительские подозрения оправдываются

Понять, что именно подразумевает подросток, говоря о своих планах, иногда непросто

Если подросшего ребенка даже на короткое время лишить доступа к компьютеру и телефону, последствия будут вполне предсказуемыми. Грусть, тоска и масса возмущений

Muereske
7 часов назад

а мы вот так время проводим :) интернет дома нужен, чтоб с родственниками поделиться белочками)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
Наши представления об уборке далеко не всегда совпадают с тем, как подростки воспринимают этот процесс

Серьезные разговоры об отношениях могут привести к совершенно неожиданным результатам

Конфуз
11 часов назад

Ага, а потом девочка узнает, что мужикам надо пожрать да поиграть, а "только одно" надо только ей :))))

Современные подростки мечтают о загадочных для нас профессиях. Но то, что они кем-то хотят стать, — это уже хорошо

А вам какая ситуация показалась самой жизненной? Может, у вас есть свои истории о всяких неожиданностях, с которыми сталкиваются родители подростков? Делитесь в комментариях.

А если вам нравятся наши комиксы, вот еще несколько свежих статей:

Комментарии

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Как-то утомила однотипная рисовка и туповато-идиотские лица у персонажей.

А вот для примера, что могут сделать правильные руки в правильной нейросетке:

Комментарий с изображением на AdMe.Media
