13 комиксов о том, как меняются наши отношения с деньгами, когда мы становимся взрослыми

Всегда так распределяла. С самой первой зарплаты, которую получила в 12, за мойку полов в небольшом магазине по соседству. Как сейчас помню мне нужны были штаны, я на них откладывала три месяца... Платили мне очень мало, а ещё нужно было тетради купить нормальные, а не "наследство предков" которое даже не покупали, а кто то из родственников отдал, перед этим хранил тридцать лет, потому что страницы были хрупкие и под ручкой рвались... И краски в художку, потому что комковатый неоднородный зелёный это злое зло. Как и бумага из вторички розоватая такая с одной стороны что то распечатано.... Благо хоть фонды в художку мама с папой вытягивали)) Люблю их, но с деньгами у них всегда беда.