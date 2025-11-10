Всегда так распределяла. С самой первой зарплаты, которую получила в 12, за мойку полов в небольшом магазине по соседству. Как сейчас помню мне нужны были штаны, я на них откладывала три месяца... Платили мне очень мало, а ещё нужно было тетради купить нормальные, а не "наследство предков" которое даже не покупали, а кто то из родственников отдал, перед этим хранил тридцать лет, потому что страницы были хрупкие и под ручкой рвались... И краски в художку, потому что комковатый неоднородный зелёный это злое зло. Как и бумага из вторички розоватая такая с одной стороны что то распечатано.... Благо хоть фонды в художку мама с папой вытягивали)) Люблю их, но с деньгами у них всегда беда.
13 комиксов о том, как меняются наши отношения с деньгами, когда мы становимся взрослыми
Деньги — неотъемлемая часть нашей жизни. Но пока мы молоды и берем их у родителей, то совсем по-другому относимся к тратам и финансам. Только с возрастом приходит осознание, что действительно имеет значение и как правильнее нужно распоряжаться деньгами.
Если раньше получение зарплаты всегда предвещало кутеж, то сейчас — только срочное планирование трат
В молодости в центре нашего внимания милые платья и сладости. Во взрослом возрасте у всех нас уже другие приоритеты
Это наверное со стороны смешно, но я в магазин кроме основного списка беру ещё один с тем, что я куплю по акции, если будет. Туалетная бумага первая в списке))) Туда входит всё, что мы используем постоянно, от мыла и шампуня определенных марок, до крупы и муки. Специально жду акцию, чтоб большую партию купить. Некоторые позиции получается купить дешевле чем со склада,а ведь я обновляю их прайсы каждый месяц))). В итоге получается очень не много тратить на жизнь. Раза в три меньше, чем знакомые, если в пересчёте на человека.
Если в прошлом все мы мечтали о дорогих подарках и неожиданных сюрпризах, то сейчас — лучше денег ничего не будет
В детстве все мы мечтаем поскорее стать взрослыми, чтобы нас никто ничем не ограничивал. Но кто мог подумать, что в будущем мы сами станем себе строгим родителем
С возрастом приоритеты незаметно меняются — то, что раньше казалось важным, теперь теряет смысл
В молодости никто сильно не беспокоится о будущем. Но с возрастом начинаешь понимать, что лишние деньги под подушкой уж точно не помешают
У меня наоборот. За 40 лет жизни домашняя еда порядком поднадоела, и порой хочется почувствовать себя "королевой", поэтому обед в рестике бывает по велению сердца, а не когда нашлась лишняя купюра. А ужин у нас как правило лёгкий, такое в ресторанах не подают.
С возрастом у нас вырабатывается иммунитет к милым вещам. Теперь нас никто не обманет
У меня парк кружек есть кому обновлять. К тому же выживших можно убрать, чтоб в следующем году достать в сезон наиболее подходящий узору))
С возрастом понятие роскоши и достатка меняется: если в молодости оно измеряется брендами одежды и аксессуарами, то позже — здоровьем
Я извиняюсь, но зачем они ему зубы проверяли как коню перед покупкой? Да и хорошо сделанные зубы совершенно не видно что не свои.
В молодости мы и не представляем, что половину вещей, которые продаются в магазинах или кафе, можно приготовить самому
В кафе как раз и ходят, чтоб немножко отстраниться от дома и быта. И голову проветрить))
В молодости мы гонимся за внешней роскошью и хотим впечатлять других, но с возрастом начинаем понимать, что деньги уж можно тратить более разумно
Мы часто обижаемся на родителей, даже не подозревая, в будущем будем такими же
Я иногда ловлю себя на мысли, что говорю, как моя мама. Сразу себя одергиваю. Потому что помню, как может ранить слово.
А еще порой сама себе напоминаю мою бабушку-тёзку. Вот это вообще печалька. Нет, она в каких-то аспектах была крута, до 85 лет в трезвом уме и крепкой памяти, но её авторитаризм на грани самодурства - не дай бог такой быть... Надеюсь, мне только ум и память перейдут, а не характер...
Когда мы молоды, то тратим родительские деньги не задумываясь. Но с возрастом, когда уже начинаем зарабатывать самостоятельно, учимся считать каждую копейку
жаль, у меня никогда не было тех самых родительских денег, чтоб хоть чуть-чуть иметь возможность потратить бездумно. а ведь иногда так хочется))
Если в молодости мы больше хотим удивить всех новым телефоном или одеждой, то во взрослом возрасте уж точно не потратим огромные деньги на такое
Комментарии
Не почувствовала изменения финансовых приоритетов с возрастом. Как считала, так и считаю, что неправильно экономить на мелочах ради покупки пылесоса. Сколько раз надо не съездить на такси ради этого? Вообще, если приходится копить на вещи, это как-то совсем депрессивно. Ладно бы крупное что-то - жилье, авто. Для вещей, в конце концов, придумали кредитки.