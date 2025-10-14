14 легких комиксов о негласных правилах настоящей женской дружбы
2 часа назад
У каждой женской дружбы есть свои негласные правила. Поставить лайк и написать комментарий под каждой фоткой. Бесконечно слушать жалобы на бывшего. Поддержать в сложную минуту и порадоваться за достижения друг друга. Мы собрали все эти ситуации в виде комиксов, чтобы показать, насколько многогранна женская дружба.
Подруга — наша спасительница. В любой непонятной ситуации поддержит и успокоит
Уж кому, как не нам, девушкам, знать, как приятно получать комплименты. Поэтому наши подружки всегда готовы поддержать и напомнить, что мы самые лучшие
Когда кажется, что помощи ждать неоткуда, — подруга уже рядом
Настоящая подруга всегда поддержит твое увлечение — даже если сама в нем ничего не понимает
Совместный поход в туалет — неотъемлемая часть женской дружбы
Когда любишь свою подругу — готова фотографировать ее часами, пока не выйдет «тот самый кадр»
Какими же "часами"? Вот на картинке всего час фотографирует, а уже устала и недовольна 😀
-
-
Ответить
Женская дружба — это когда тот, кто ей не нравится, автоматически не нравится и тебе
Когда подруги вместе — официант знает: сейчас начнется битва за закрытие счета
Если парень напишет «выздоравливай», то подруга через пять минут будет у тебя с кучей пакетов и вкусняшек
Порой подруги более щедры на подарки, чем парни и мужья
4 розочки... ИИ явно учился у... Не у японцев и китайцев точно, но и не у нас, славян.
-
-
Ответить
Настоящая подруга не только поддержит, когда тяжело, но и вовремя остановит от глупых поступков
Стандарты для всех одинаковы, но не для тебя: то, что другим нельзя, тебе всегда можно
За каждым идеальным сюрпризом стоит подруга, которая все это организовала
Даже если вкусы разные, подруги всегда поддержат выбор друг друга
А здесь больше комиксов про женщин и их яркую, своеобразную жизнь:
Нам, девченкам ,надо держаться вместе и поддерживать друг друга. Только примитивные завидуют друг другу и строят пакости
-
-
Ответить
