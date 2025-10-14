14 легких комиксов о негласных правилах настоящей женской дружбы

У каждой женской дружбы есть свои негласные правила. Поставить лайк и написать комментарий под каждой фоткой. Бесконечно слушать жалобы на бывшего. Поддержать в сложную минуту и порадоваться за достижения друг друга. Мы собрали все эти ситуации в виде комиксов, чтобы показать, насколько многогранна женская дружба.

Подруга — наша спасительница. В любой непонятной ситуации поддержит и успокоит

Уж кому, как не нам, девушкам, знать, как приятно получать комплименты. Поэтому наши подружки всегда готовы поддержать и напомнить, что мы самые лучшие

Когда кажется, что помощи ждать неоткуда, — подруга уже рядом

Настоящая подруга всегда поддержит твое увлечение — даже если сама в нем ничего не понимает

Совместный поход в туалет — неотъемлемая часть женской дружбы

Бруннера 47 минут назад Она так держит за руку, будто они расстаются навечно - - Ответить

Когда любишь свою подругу — готова фотографировать ее часами, пока не выйдет «тот самый кадр»

Бруннера 45 минут назад Какими же "часами"? Вот на картинке всего час фотографирует, а уже устала и недовольна 😀 - - Ответить

Женская дружба — это когда тот, кто ей не нравится, автоматически не нравится и тебе

Когда подруги вместе — официант знает: сейчас начнется битва за закрытие счета

Если парень напишет «выздоравливай», то подруга через пять минут будет у тебя с кучей пакетов и вкусняшек

Порой подруги более щедры на подарки, чем парни и мужья

Кошачья прислуга 37 минут назад 4 розочки... ИИ явно учился у... Не у японцев и китайцев точно, но и не у нас, славян. - - Ответить

Настоящая подруга не только поддержит, когда тяжело, но и вовремя остановит от глупых поступков

Стандарты для всех одинаковы, но не для тебя: то, что другим нельзя, тебе всегда можно

За каждым идеальным сюрпризом стоит подруга, которая все это организовала