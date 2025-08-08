Я постоянно вижу к фоткам с длинным ногтями комменты в духе: "А как вы с такими ногтями подтираетесь в туалете?" И у меня встречный вопрос к этим гражданам: а расскажите лучше ВЫ, как вы подтираетесь, если у вас при этом задействованы ногти? У меня, например, они в этом деле не участвуют вообще, и мне капец как интересно, чё вы там в туалете с ними делаете?
15+ комиксов о ежедневной битве, которую женщины ведут с этим миром и с самими собой
Жизнь женщин — это не только моменты радости и успеха, но и ежедневные испытания, которые требуют немалых сил и терпения. На первый взгляд, это могут быть простые, обыденные вещи, но на самом деле они часто становятся источником множества проблем. Мы решили через комиксы показать, с какими трудностями сталкиваются женщины каждый день. Их сюжеты максимально универсальны и близки каждой представительнице прекрасного пола.
Длинные ногти — это не только красота, но и большое испытание в выполнении бытовых задач
Как только решила намазать блеск для губ, ветер портит все твои планы
Принимать душ под адски горячей водой — отдельное удовольствие
Раньше обожала, особенно, в мороз мыться очень-очень горячей водой, которую только могла выдержать, но с возрастом полюбила более прохладную воду.
Все мы знаем как ценно получать комплименты от девушек
Когда планируешь отдых и забываешь про свои месячные
Живите на Севере, где отпуск 52 дня, и можно на всё это время уехать на Юг, вообще, проблемы не вижу.
Когда весь день волосы собраны в тугой хвост, вечером навещает ожидаемая боль
А мне нравилось это ощущение: снимаешь резинку с тугого хвоста, корни волос начинает ломить, и сразу массируешь пальцами всю голову - такой каеф.
Не всегда есть время полноценно готовиться к разным мероприятиям. Но мы, девушки, знаем лайфхаки на все случаи жизни
Расскажите, девушки, а у кого-то в принципе растут волосы в верхней части ног? У меня просто никогда там ничего не росло, только от колена и ниже.
Сделать лучший макияж в своей жизни и остаться дома — главная женская боль
Ну а зачем оставаться дома? Отменилось одно мероприятие, устраиваешь другое))
Смотришь в зеркало, думаешь: «Вот какая красотка». Но как только берешь в руки телефон, чтобы сделать фото — одно разочарование
Какое это облегчение — снимать каблуки, когда весь день была на ногах
А зачем весь день проводить на каблуках? Надеть их на какое-то мероприятие, а после переобуться в обувь на небольшом каблуке или, вообще, без каблука.
Вроде в гардеробе столько вещей, но ничего не можешь выбрать на выход
Никогда этого не понимала и считаю выдуманным сексистким стереотипом: в моём окружении ни у одной женщины нет и не было такой проблемы как "нечего надеть".
Когда 30 минут тратишь на то, чтобы обе стрелки получились ровными
Я раньше без стрелок на улицу не выходила) как-то раз не получилось ровно, другой, третий,.. Глаза уже красные, психую. Взяла и нарисовала себе подводкой очки круглые а-ля Поттер 😆 смыла всё и никуда не пошла
Как только наносишь тональный крем, все вокруг сразу напоминает — твой отпечаток везде!
Наше нижнее белье всегда меняется в зависимости от дня цикла
Когда 3 часа ходишь по магазинам, но так и ничего не покупаешь
Поэтому нахой ходить, ненавижу шопинг. Надо чего-то - погуглила, нашла, где продаётся, пошла и купила, потратив в магазине, от силы, 10 минут. А ещё проще - заказала в инете.
