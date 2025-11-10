17 комиксов, после которых захочется, чтобы осень не заканчивалась

Осенью не обязательно грустить и ждать летних денечков. Осенью можно наслаждаться каждым моментом, каждым днем, каждым порывом ветра и каждым падающим листком. Ведь даже если на улице льет дождь, можно найти много приятного в этой поре года: почитать книгу, сходить в музей, поваляться в кленовых листьях. Главное, одеться потеплее и запастись какао.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта

Осень — это пора не только шарлотки, но и фаршированного перца! Вы ведь тоже его любите?

Кстати, именно осенью самое время поразвлечься и пересмотреть любимый сериал

Обычно у нас столько дел, и мы не успеваем закончить любимую книгу. Зато осенью на это точно найдется время

В мире существует миллион рецептов, но ничто не может превзойти жареную картошечку с осенними грибами

ФинтУшами 3 часа назад сюрприз: не все едят грибы вообще - - Ответить

Да и торты покупать в пору желтых листьев и яблок не имеет смысла

Даже красная помада осенью смотрится не так, как всегда

Если честно, этого момента мы ждем в те самые летние дождливые вечера: включение батарей нужно сделать международным праздником

Досуг осенью необычный. Ну в какую пору года вы еще дойдете до музея? Зимой — холодно, а весной и летом — некогда

ИньЯна 4 часа назад Чего это зимой в музей холодно?))) - - Ответить

А еще мы любим осень за то, что она загадочна. Никто никогда не знает, как одеваться

В детстве нам не всегда разрешали валяться в опавшей листве. Но уж теперь-то мы точно знаем, что самые атмосферные снимки получаются именно так

ФинтУшами 3 часа назад это ж надо найти кучу листьев, которая _вместит_ всю красоту ) - - Ответить

Кстати, если вы собачник, то осень для вас блистает дополнительными красивыми красками

Тревожное Пирожное 4 часа назад Если вы собачник, то осень заблистает новыми красками для любителей поваляться в листьях 😂 - - Ответить

Осень — самое время есть витаминки и заняться несложными физическими упражнениями

Помните, как мы в детстве играли в магазин и платили там вместо бумажных купюр красивыми осенними листьями?

Наверное, гербарий — это одно из самых ярких детских впечатлений

Признайтесь честно: мы просто обожаем осень за то, что можно спрятаться в бесформенной непромокаемой куртке

ФинтУшами 3 часа назад непромокаемая куртка - это хорошо. но прятаться=то в ней зачем? - - Ответить

Летние террасы — это прекрасно. Но мы уже и забыли, как же приятно посидеть в самом заведении

И, конечно же, мы любим осень за то, что она приближает Новый год