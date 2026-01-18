Мы представили, какой финал мог быть у любимых фильмов, если бы известные пары разбежались

Катерина вполне могла бы и отказаться от идеи соединить свою судьбу с Гошей. Ведь если мужчина так реагирует на неприятную правду, ужиться с ним будет непросто. Да, она солгала любимому, но ведь он сам буквально вынудил ее это сделать. А вот Родиону женщина вполне могла бы дать шанс. Нет, она не стала бы вновь завязывать с ним роман, зато позволила бы дочке общаться с отцом. При этом Катерина, несколько разочаровавшись в мужчинах, начала бы жить для себя: ездила бы в отпуск, ходила бы в театры и на выставки. И в конце концов повстречала бы интересного мужчину, которого бы не так волновала ее успешная карьера.