Мы нарядили мультяшных героинь для новогоднего корпоратива — и вышло вау

Кино
1 день назад
Мультфильмы подарили нам десятки ярких и харизматичных героинь, но мы знаем их в привычных образах. А что если примерить на них современные праздничные наряды? Мы решили провести веселый эксперимент и «подготовили» несколько мультяшных персонажей к новогоднему корпоративу с помощью нейросетей. Получилось настолько эффектно и стильно, что они точно затмили бы всех на вечеринке. Давайте смотреть!

Шамаханская царица

Anima Art Amor
2 недели назад

Южная, скорее всего азербайджанская жгучая красавица - превратилась в милую азиатку))

Аленушка

Настасья

Любава, «Три богатыря и Морской Царь»

Шамаханская царица

Забава

Атаманша

Василиса

Василиса Премудрая

Золушка

Фрекен Бок

Дочь морского царя

Мама дяди Федора

