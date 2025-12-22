Южная, скорее всего азербайджанская жгучая красавица - превратилась в милую азиатку))
Мы нарядили мультяшных героинь для новогоднего корпоратива — и вышло вау
Мультфильмы подарили нам десятки ярких и харизматичных героинь, но мы знаем их в привычных образах. А что если примерить на них современные праздничные наряды? Мы решили провести веселый эксперимент и «подготовили» несколько мультяшных персонажей к новогоднему корпоративу с помощью нейросетей. Получилось настолько эффектно и стильно, что они точно затмили бы всех на вечеринке. Давайте смотреть!
Шамаханская царица
Аленушка
Настасья
Любава, «Три богатыря и Морской Царь»
Шамаханская царица
Забава
Атаманша
Василиса
Василиса Премудрая
Золушка
Фрекен Бок
Дочь морского царя
Мама дяди Федора
