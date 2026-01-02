15+ персонажей из новогоднего кино, стиль которых заиграл бы по-новому в наши дни
1 час назад
Что, если бы героини наших любимых фильмов одевались в современных бутиках? Мы решили пофантазировать и «переодели» модниц прошлого в наряды из последних коллекций. Спойлер: на Людмилу Прокофьевну в новом образе запал бы не только Новосельцев, но и вся мужская половина офиса, а Оленька Рыжова в новом платье точно бы покорила сердце Самохвалова.
15. Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»
14. Надя — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Если даже считать, что новое платье - комбинация, то все равно оно лучше учительского
.
-
-
Ответить
13. Лида — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
12. Оленька Рыжова — «Служебный роман»
А как же фраза Самохвалова..?
"Что с нами делает время.., помнишь какая она была?"
-
-
Ответить
11. Тетя Маша — «Мама»
10. Катя, мама Вера, Анфиса Павловна и Надя Ерохина — «Девчата»
9. Зина — «Иван Васильевич меняет профессию»
8. Людмила Прокофьевна — «Служебный роман»
7. Надя Клюева — «Самая обаятельная и привлекательная»
6. Виржиния Ренуар — «Ищите женщину»
5. Надежда — «Любовь и голуби»
4. Ассоль — «Алые паруса»
3. Золушка — «Золушка»
2. Варвара Сергеевна Плющ и жена Горбункова — «Бриллиантовая рука»
1. Кира Анатольевна Шемаханская — «Чародеи»
Всем, у кого новогоднее настроение еще не вполне появилось, мы очень настоятельно рекомендуем поскорее его сформировать. А помогут в этом наши материалы:
Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image, Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image
