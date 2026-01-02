15+ персонажей из новогоднего кино, стиль которых заиграл бы по-новому в наши дни

Кино
1 час назад
15+ персонажей из новогоднего кино, стиль которых заиграл бы по-новому в наши дни

Что, если бы героини наших любимых фильмов одевались в современных бутиках? Мы решили пофантазировать и «переодели» модниц прошлого в наряды из последних коллекций. Спойлер: на Людмилу Прокофьевну в новом образе запал бы не только Новосельцев, но и вся мужская половина офиса, а Оленька Рыжова в новом платье точно бы покорила сердце Самохвалова.

15. Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»

14. Надя — «Ирония судьбы, или С легким паром!»

13. Лида — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

12. Оленька Рыжова — «Служебный роман»

YPOLYANA777
43 минуты назад

А как же фраза Самохвалова..?
"Что с нами делает время.., помнишь какая она была?"

-
-
Ответить

11. Тетя Маша — «Мама»

10. Катя, мама Вера, Анфиса Павловна и Надя Ерохина — «Девчата»

9. Зина — «Иван Васильевич меняет профессию»

8. Людмила Прокофьевна — «Служебный роман»

7. Надя Клюева — «Самая обаятельная и привлекательная»

6. Виржиния Ренуар — «Ищите женщину»

5. Надежда — «Любовь и голуби»

4. Ассоль — «Алые паруса»

3. Золушка — «Золушка»

2. Варвара Сергеевна Плющ и жена Горбункова — «Бриллиантовая рука»

1. Кира Анатольевна Шемаханская — «Чародеи»

Всем, у кого новогоднее настроение еще не вполне появилось, мы очень настоятельно рекомендуем поскорее его сформировать. А помогут в этом наши материалы:

Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image, Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image

Комментарии

Уведомления

Похожее