15+ персонажей из новогоднего кино, стиль которых заиграл бы по-новому в наши дни

Что, если бы героини наших любимых фильмов одевались в современных бутиках? Мы решили пофантазировать и «переодели» модниц прошлого в наряды из последних коллекций. Спойлер: на Людмилу Прокофьевну в новом образе запал бы не только Новосельцев, но и вся мужская половина офиса, а Оленька Рыжова в новом платье точно бы покорила сердце Самохвалова.