10 летних мелочей в уходе за питомцем, о которых порой забывают даже самые любящие и добрые хозяева
Лето может подарить множество маленьких радостей не только хозяевам, но и их питомцам. Некоторых собак и кошек вывозят поближе к природе на тихую дачу, где они трогательно изучают новый, увлекательный мир, другим домашним животным устраивают долгие прогулки по соседнему парку. Но чтобы теплое лето прошло для четвероногих хорошо и спокойно, лучше внести некоторые изменения в уход за пушистиками.
Стоит немного изменить рацион питомца
«Мой котик наслаждается тенью в летний денек»
Летом, особенно в жару, коты нередко начинают меньше есть, и это вполне нормально. Но если аппетит пушистика вызывает волнение у хозяина, то можно внести некоторые изменения. Например, частично перейти с сухого корма на влажный и давать его небольшими порциями утром и вечером — днем кошки редко бегут к миске, они все-таки ночные создания. Если питомец до этого ел преимущественно сухой корм, то на влажный его лучше переводить постепенно. Чтобы корм быстро не испортился, стоит поставить миску в прохладном месте присыпать пол вокруг пищевой содой, дабы муравьи и другие создания не добрались до лакомства.
«Юки наслаждается кошачьим мороженым»
Если котейка любит фрукты или овощи, можно угостить четвероногого клубникой, киви, огурцом или салатом латуком. Ведь витамины летом нужны не только людям, но и животным. Главное — не переборщить с этой едой. А некоторые котейки любят полакомиться холодными закусками. Для них можно сделать специальное мороженое из кошачьих консервов.
«Облизывание огурца»
- Этим летом наша кошка начала от еды нос воротить. Свекровь приехала в гости, я ей жалуюсь, а она говорит: «Выйди-ка из кухни, а зайдешь, когда позову». Я пожала плечами и вышла, а из-за двери слышу только шуршание. Возвращаюсь — вижу такую картину: наша кошка с хрустом уплетает нарезанный свежий огурец с огорода свекрови, будто всю жизнь только им и питалась. И тут свекровь торжественно выдает: «Та-дам!»
Недостаточно просто менять воду в миске каждый день
«У нас наступили теплые деньки»
Понятно, что в жаркую погоду питомцам надо побольше пить, но иногда даже свежая вода не вызывает у котиков особого интереса. Если любимец неохотно подходит к миске с водой, стоит заменить саму емкость и поискать более широкую и низкую миску — котики любят наблюдать за окружающим пространством в процессе питья. Лучше поставить сразу несколько емкостей в разных точках и подальше от еды. В четвероногих еще сильны инстинкты, и они предпочитают разделять охотничьи угодья и водопой. Если и это не помогает, в жидкость стоит добавить кубики льда или что-нибудь вкусное.
«Моя кошка почему-то предпочитает пить воду из моего стакана, а не из своей миски»
- Уехали семьей в отпуск и в первый раз попросили подружку за нашим котом присмотреть. Немного волновались, строчили ей каждый день, а она в ответ фотки довольного пушистика присылала. Возвращаемся домой, а наш привереда, который воду только из-под крана пил, радостно из миски лакает. Что за чудеса? Начала подругу расспрашивать, а она смеется и говорит: «Жарко было, а он пить не хотел. Ну я тогда начала ему в миску с водой немного жидкости из кошачьих консервов с тунцом подливать. Отлично сработало!» Теперь всегда так делаем.
Четвероногим тоже нужен солнцезащитный крем
«Наш котейка принимает солнечные ванны»
И собаки, и кошки со светлой шерстью вполне могут обгореть на солнце. Поэтому, если питомец проводит много времени на улице, ему понадобится солнцезащитный крем. Надо только выбрать средство, которое подходит для четвероногих. Конечно, всего пушистика покрывать кремом не надо. Необходимо смазать только внутреннюю поверхность ушей и кожу вокруг носа — там, где шерсть растет не так густо.
- Мой котяра обожает валяться на солнышке, и я заметила, что его ушки покраснели. Так что купила специальный солнцезащитный крем для животных и наношу его раз в 15 дней. Средство долго держится на коже, и к тому же оно цветное. Когда крем исчезает, это сразу заметно, и я наношу новую порцию.
Долгие прогулки — не лучший вариант
«Мой пес говорит „нет“ этому лету»
Погожие летние деньки как будто созданы для прогулок на свежем воздухе, но не в самый солнцепек. И дело не только в том, что и хозяину, и питомцу будет слишком жарко. Солнечные лучи к тому же нагревают асфальт, и собаке будет неприятно по нему идти. Так что, прежде чем отправляться на прогулку, стоит приложить ладонь к поверхности дорожки и проверить ее температуру. Если поверхность горячая, долго гулять по ней не стоит — песель может повредить лапки. Чтобы дополнительно обезопасить любимца, можно смазать подушечки лап специальным воском или бальзамом.
Спальное место стоит подготовить к лету
«Кот к лету готов»
И человеку летом порой бывает тяжело уснуть, когда буквально прилипаешь к простыням, что уж говорить о наших пушистых питомцах. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы у четвероногого была прохладная поверхность, на которой он может вольготно раскинуться и расслабиться. Перед уходом на работу надо тщательно зашторить окна, чтобы помещение меньше нагревалось. А лежанка для котика или песеля легко делается из пакета со льдом и легкого покрывала. Если питомец предпочитает отлеживаться днем в ванной на холодном кафельном полу, важно держать дверь в эту комнату все время открытой.
«Нино не слишком нравится летняя жара»
- У меня как-то сломался кондиционер в квартире, и мой бедный пожилой котяра явно был этому не рад. Чтобы пушистику было не так жарко, притащила домой несколько больших пакетов со льдом, положила их в специальный контейнер под нижнюю полку, а на саму полку бросила одеяло. Мой толстопопик сразу сообразил, что нужно делать.
Некоторые игрушки помогут охладиться
«У нас тут наступили жаркие деньки, и наш котик в первый раз в жизни попробовал лед»
Летняя жара вроде бы вообще не располагает к всевозможным активностям — хочется спокойно млеть в каком-нибудь прохладном месте. Котики, например, предпочитают экономить силы и спать подольше. Но если хочется немного повеселить питомца, можно разжиться «холодными» игрушками. Знойным вечером гонять такую штуку значительно приятнее. Ну или просто предложить пушистику покатать по полу кубики со льдом. Так он и лапки охладит, и разомнется немного.
- Каждый раз, когда мы лезем в морозилку, наш пушистик оказывается рядом и молча упрашивает выдать ему кубик льда. Не всегда балуем его, но иногда все-таки даем. И тогда котейка носится с ним по дому.
Стрижка не порадует питомца
Кажется, меховая шубка только усложняет жизнь питомцам в летнюю пору и, если ее сбрить, и кошкам, и собакам будет не так жарко. Но делать это ни в коем случае не стоит. Подшерсток помогает четвероногим поддерживать правильную терморегуляцию, и без него животинкам будет сложнее справиться с жарой. А вот вычесывать пушистиков следует каждый день, чтобы на шерсти не образовывались колтуны и воздух свободно циркулировал, охлаждая кожу. Саму процедуру лучше выполнять рано с утра или вечером, когда еще не так жарко. А чтобы котику или собаке было приятнее, можно уложить питомца на заранее охлажденную лежанку.
Лучше не купать кошек летом
«Моя кошка не любит лето»
На самом деле котам вообще не требуются банные процедуры: они и сами отлично справляются с наведением лоска на свою шерсть. А летом их купать вообще не стоит, особенно длинношерстных. Если подшерсток намокнет, то сохнуть он будет довольно долго, и в теплую погоду это может привести к раздражению на коже. Лучше просто обтереть питомца холодным влажным полотенцем. И толку будет больше, и остудиться ему поможет.
Кондиционер нужен не только людям
Если дома установлен кондиционер, лучше не выключать его на день, когда вы уходите на работу. Да, счет за электричество точно подрастет, но при этом животинкам в доме будет значительно комфортнее. Четвероногие еще хуже нас переносят жару, и им сложнее охладить свое тело, поэтому оптимальная температура в доме для питомцев — 20–24 °C. Хотя со временем животные могут адаптироваться к слишком теплой погоде, лучше принять дополнительные меры, если жара только нагрянула.
Если собака не любит купаться, есть другие способы ее освежить
«Летний прикид нашей собаки»
Некоторые песели не слишком любят плескаться, и в водоем их даже палочкой не заманишь. Если собака не желает охлаждаться в пруду или в бассейне в знойный денек, можно просто смочить ей водой уши и лапы — в тех местах, где шерсть самая тонкая, а сосуды расположены ближе всего к поверхности кожи. Влага постепенно будет испаряться и охлаждать собакена. Кроме того, можно купить специальный жилет для собаки. Он работает значительно лучше, чем влажное полотенце. Последнее, наоборот, может привести к перегреву, если держать ткань на питомце слишком долго.
- Мой песель просто ненавидит надевать эту шлейку, зато когда она оказывается на нем, поведение собаки совершенно меняется. Вместо того чтобы лежать и пыхтеть под кустом, плавясь от жары, он начинает скакать, играть и буквально брызжет энергией. Мы теперь и летом легкие пробежки можем устраивать.
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