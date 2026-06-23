10 летних мелочей в уходе за питомцем, о которых порой забывают даже самые любящие и добрые хозяева

Кажется, меховая шубка только усложняет жизнь питомцам в летнюю пору и, если ее сбрить, и кошкам, и собакам будет не так жарко. Но делать это ни в коем случае не стоит. Подшерсток помогает четвероногим поддерживать правильную терморегуляцию, и без него животинкам будет сложнее справиться с жарой. А вот вычесывать пушистиков следует каждый день, чтобы на шерсти не образовывались колтуны и воздух свободно циркулировал, охлаждая кожу. Саму процедуру лучше выполнять рано с утра или вечером, когда еще не так жарко. А чтобы котику или собаке было приятнее, можно уложить питомца на заранее охлажденную лежанку.