18 фото пушистиков, которые растопят сердце и напомнят, как быстро летит время — 17.03.2026
Животные
3 часа назад
Иногда очень хочется вернуть и продлить те нежные моменты, когда наши питомцы были совсем крошечными и помещались на ладошке. Когда сравниваешь то, какими они были раньше и стали сейчас, невольно изумляешься, потому что разница порой оказывается огромной. Вот взгляните, к примеру, на роковую черную красотку Лею, в шикарной шубке, или на Мартика, который из лохматого комка превратился в роскошного котяру.
«Моей малышке Лее уже 7 лет»
«Наш путь с самого начала и спустя много бутылочек молока»
- До чего же она красива! © Laney20 / Reddit
«Макарошку нашли сидящим в деталях трактора, когда ему было около 2-х недель. Сейчас ему уже целый год»
«Преображение Дио от непонятного чучела-мяучела до Его Величества»
А этот роскошный красавец — кот автора статьи. На первом фото Мартику ровно месяц, а на втором — почти 14 лет. Ох, и время пролетело...
«Год назад, в День святого Валентина, этот малыш выбрал нас своими людьми»
«Наш котик уже вырос из своей коробки, но все еще считает, что она ему как раз»
«Преображение маленького чудика в представительного джентльмена»
«Вот как изменилась моя Клементина за 7 лет»
«Наши детки растут слишком быстро, и наверное, пора бы уже притормозить»
«Моей малышке исполнилось 12 лет»
«Бенджи начал кричать на меня, как только я привезла его домой, и продолжает делать это вот уже 6 лет»
«Из рыжего комка, найденного за мусорными баками, Арнольд превратися в шикарного парня»
«Твиг (черепаховый котенок) — в день, когда мы его привезли, и сейчас»
-Наташа, мы опять все уронили... но ты не беспокойся, там есть кому убрать)
/на фото справа/
Ответить
«Мой красавчик Тоторо в 8 недель и в 6 лет»
«Наша девочка тогда и сейчас»
- Что за королевская харизма у этой кошки!
«Она так выросла!»
«Ей уже 14 лет, но мы по-прежнему зовем ее котеночком»
Фото на превью FloofingWithFloofers / Reddit
