20 человек показали, как выросли их питомцы, и эту разницу трудно развидеть
Животные
4 часа назад
Если вам кажется, что время летит слишком быстро, просто посмотрите на фотографии выросших питомцев — вот там оно вообще не церемонится. Эти 20 человек показали, в каких красавчиков и красавиц превратились их пушистые карапузы. Ну просто невозможно оторвать взгляд!
«Мы тут нашли старую игрушку нашего кота под холодильником»
«Спасенный малыш с разницей в 2 года»
«Всего полтора года разницы»
- Уверен, что это не тигр? © Upbeat_Cry_3902 / Reddit
«Ей уже 14, а для нас она все равно котеночек»
«Этот малыш сидел под скамейкой — такой одинокий, будто герой грустного мультика. Я тогда был на рабочей машине, и забрать его оказалось целым квестом»
«Год спустя он живет свою лучшую жизнь. Самый добрый и красивый мальчик».
«Из малюсенькой пушинки в его меховое величество...»
- Я буквально ахнул! © SonicStories / Reddit
«8 лет разницы»
«Божечки, они так выросли! Взяла их, когда им был всего месяц»
«Моя девочка отметила 12-летие»
- Как только я увидел фото, сразу заорал: «Вот это лапки!» © kellyk311 / Reddit
«Бенджи начал кричать на меня с самого первого появления в квартире. И с тех пор уже 6 лет не перестает»
«Мой Фил в 8 недель и 5 месяцев»
- Что за величественный хвост! © Snowybutterfly / Reddit
«Фотографии этого ковбоя с разницей в один год»
«Не думаю, что существует что-то пушистее, чем моя красотка»
«Нашли его за мусоркой 3 года назад. Теперь это наш любимый маленький монстр»
- Вторая фотка похожа на картину эпохи Возрождения. © TheDoomKitten / Reddit
«День, когда мы первый раз встретились, и сейчас»
Из маленького дворецкого — в дамского угодника!
«Нашла эту кучу котят в сарае и кормила их из бутылочки с трех дней»
- Женщина, я тебя не знаю, но уже люблю. Просто всего тебе хорошего. © Unknown author / Reddit
«3 и 11 месяцев. Видимо, у нас появился третий кот в виде хвоста»
«Мои малыши в 10 недель и 4 года. Слабо отличить, кто есть кто?»
«Посмотрите, кто наконец дорос до своих ушек!»
Если у вас тоже есть фото до и после, не стесняйтесь делиться ими — пусть мир увидит, какие чудеса творит время с пушистыми друзьями.
Фото на превью Creepy_Craft713 / Reddit
