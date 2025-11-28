20 человек показали, как выросли их питомцы, и эту разницу трудно развидеть

Если вам кажется, что время летит слишком быстро, просто посмотрите на фотографии выросших питомцев — вот там оно вообще не церемонится. Эти 20 человек показали, в каких красавчиков и красавиц превратились их пушистые карапузы. Ну просто невозможно оторвать взгляд!

«Мы тут нашли старую игрушку нашего кота под холодильником»

«Спасенный малыш с разницей в 2 года»

«Всего полтора года разницы»

«Ей уже 14, а для нас она все равно котеночек»

«Этот малыш сидел под скамейкой — такой одинокий, будто герой грустного мультика. Я тогда был на рабочей машине, и забрать его оказалось целым квестом»

«Год спустя он живет свою лучшую жизнь. Самый добрый и красивый мальчик».

«Из малюсенькой пушинки в его меховое величество...»

«8 лет разницы»

«Божечки, они так выросли! Взяла их, когда им был всего месяц»

«Моя девочка отметила 12-летие»

Как только я увидел фото, сразу заорал: «Вот это лапки!» © kellyk311 / Reddit

«Бенджи начал кричать на меня с самого первого появления в квартире. И с тех пор уже 6 лет не перестает»

«Мой Фил в 8 недель и 5 месяцев»

Что за величественный хвост! © Snowybutterfly / Reddit

«Фотографии этого ковбоя с разницей в один год»

«Не думаю, что существует что-то пушистее, чем моя красотка»

«Нашли его за мусоркой 3 года назад. Теперь это наш любимый маленький монстр»

Вторая фотка похожа на картину эпохи Возрождения. © TheDoomKitten / Reddit

«День, когда мы первый раз встретились, и сейчас»

Из маленького дворецкого — в дамского угодника!

«Нашла эту кучу котят в сарае и кормила их из бутылочки с трех дней»

Женщина, я тебя не знаю, но уже люблю. Просто всего тебе хорошего. © Unknown author / Reddit

«3 и 11 месяцев. Видимо, у нас появился третий кот в виде хвоста»

«Мои малыши в 10 недель и 4 года. Слабо отличить, кто есть кто?»

«Посмотрите, кто наконец дорос до своих ушек!»