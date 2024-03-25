16 случаев, когда звезды повторили легендарные образы коллег и засияли ярче прежнего

У каждой знаменитой красотки есть собственный стиль, но некоторые из них не против порой примерить образы своих коллег по цеху. Делают звезды это, как правило, для костюмированных вечеринок и тематических фотосессий, но и для красных дорожек иногда используют модные фишки легендарных актрис и певиц. А мы потом налюбоваться не можем — и оригинал роскошен, и копия бесподобна.

В 2023 году на своей страничке в соцсети Пэрис Хилтон выложила ролик, в котором предстала в образе Бритни Спирс из клипа на песню «Toxic», и написала: «В честь королевы!»

Как Пэрис Хилтон использовала образ глупой блондинки, чтобы скрыть свою ранимость, вы сможете прочесть в этой статье.

Пользователи сети заметили сходство между образом Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра» и нарядом Айшварии Рай на мероприятии 2023 года. Совпадение?

Лили Коллинз, судя по всему, также решила отдать дань уважения Тейлор, вдохновившись образом актрисы в фильме «Доктор Фауст»

AF Archive / Cinetext Bildarchiv / Mary Evans Picture Library / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News Katie M. 1 час назад Очень красиво. - - Ответить

Для выхода на красную дорожку Венецианского кинофестиваля Джорджина Родригес решила воссоздать культовый образ Джулии Робертс в фильме «Красотка»

Это же кино вдохновило и модель Эмили Ди Донато выбрать соответствующий наряд для костюмированной вечеринки

© Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / AP / East News Evan Agostini / Invision / AP / East News

На страничке в соцсети Дженнифер Энистон написала пост в честь Барбры Стрейзанд и сопроводила его своим снимком в образе актрисы из фильма «В чем дело, док?»

Подписчики Ким Кардашьян могли полюбоваться ее танцем со змеей в образе Сальмы Хайек из фильма «От заката до рассвета»

В этом материале мы писали, как мама Ким Кардашьян поставила на ноги шестерых детей и построила семейную бизнес-империю с нуля.

Супермодель Винни Харлоу воспроизвела легендарный портрет Мэрилин Монро 1953 года

Эльза Хоск поделилась с подписчиками собственным снимком в образе Натали Портман из киноленты «Близость»

Сара Мишель Геллар примерила образ Марго Робби из фильма «Отряд самоубийц»

Актриса Ларсен Томпсон поучаствовала в фотосессии, для которой оделась как героиня Сары Джессики Паркер в полнометражном фильме «Секс в большом городе»

В 1996 году Памела Андерсон сыграла эффектную Барб в ленте «Не называй меня малышкой», а 24 года спустя ее образ повторила Кендалл Дженнер

В наряде и аксессуарах Ани Тейлор-Джой на премьере картины «Эмма» пользователи сети разглядели отсылки к образу Одри Хепберн в фильме «Моя прекрасная леди»

© My Fair Lady / Warner Bros. , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

«Ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер в 2023 году примерила костюм как у Алисии Сильверстоун в комедии «Бестолковые»

Для костюмированной вечеринки Ким Кардашьян решила нарядиться а-ля Шер на «Оскаре» в 1973 году

Richard Markell / Courtesy Everett Collection / EAST NEWS , 0000003 / Reporter / East News O_о 8 минут назад Кардашьян в образе Саркисян - - Ответить

В 2024 году Дженнифер Лопес появилась на Неделе моды в Париже с бантиком на голове. Все модные издания заметили, что звезду вдохновила легендарная Катрин Денев

AFP / EAST NEWS , Ivanka Voisin / Starface / STARFACE PHOTO / East News