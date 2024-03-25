Да. Это платье уже было в одной из статей, где его сравнивали с платьем Кейт Миддлтон. Обе в честь Клеопатры оделись?
16 случаев, когда звезды повторили легендарные образы коллег и засияли ярче прежнего
У каждой знаменитой красотки есть собственный стиль, но некоторые из них не против порой примерить образы своих коллег по цеху. Делают звезды это, как правило, для костюмированных вечеринок и тематических фотосессий, но и для красных дорожек иногда используют модные фишки легендарных актрис и певиц. А мы потом налюбоваться не можем — и оригинал роскошен, и копия бесподобна.
В 2023 году на своей страничке в соцсети Пэрис Хилтон выложила ролик, в котором предстала в образе Бритни Спирс из клипа на песню «Toxic», и написала: «В честь королевы!»
Как Пэрис Хилтон использовала образ глупой блондинки, чтобы скрыть свою ранимость, вы сможете прочесть в этой статье.
Пользователи сети заметили сходство между образом Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра» и нарядом Айшварии Рай на мероприятии 2023 года. Совпадение?
Лили Коллинз, судя по всему, также решила отдать дань уважения Тейлор, вдохновившись образом актрисы в фильме «Доктор Фауст»
Для выхода на красную дорожку Венецианского кинофестиваля Джорджина Родригес решила воссоздать культовый образ Джулии Робертс в фильме «Красотка»
Это же кино вдохновило и модель Эмили Ди Донато выбрать соответствующий наряд для костюмированной вечеринки
На страничке в соцсети Дженнифер Энистон написала пост в честь Барбры Стрейзанд и сопроводила его своим снимком в образе актрисы из фильма «В чем дело, док?»
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В этом материале мы писали, как мама Ким Кардашьян поставила на ноги шестерых детей и построила семейную бизнес-империю с нуля.
Супермодель Винни Харлоу воспроизвела легендарный портрет Мэрилин Монро 1953 года
А вот этого НЕ НАДО. Если белая женщина имитирует черную , её на сотни маленьких медведей разорвут
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Актриса Ларсен Томпсон поучаствовала в фотосессии, для которой оделась как героиня Сары Джессики Паркер в полнометражном фильме «Секс в большом городе»
В 1996 году Памела Андерсон сыграла эффектную Барб в ленте «Не называй меня малышкой», а 24 года спустя ее образ повторила Кендалл Дженнер
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«Ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер в 2023 году примерила костюм как у Алисии Сильверстоун в комедии «Бестолковые»
Для костюмированной вечеринки Ким Кардашьян решила нарядиться а-ля Шер на «Оскаре» в 1973 году
В 2024 году Дженнифер Лопес появилась на Неделе моды в Париже с бантиком на голове. Все модные издания заметили, что звезду вдохновила легендарная Катрин Денев
А здесь мы рассказывали, благодаря каким приемам Дженнифер Лопес в свои 50 с хвостиком утирает нос молодым красоткам.