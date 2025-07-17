15+ историй о том, как люди рискнули вести дела вместе с близкими

Говорят, деньги портят людей, а бизнес — отношения. Но что, если рискнуть и объединить эти две сферы с теми, кто вам по-настоящему дорог? Мы собрали истории, где близкие люди отважились вести дела вместе. Вы узнаете, чем это обернулось: кто-то потерял все, кто-то нашел золотую жилу, а кто-то просто сделал для себя выводы. Помните, все рассказы носят исключительно анекдотический характер и не являются финансовой или бизнес-консультацией. Каждая ситуация уникальна.