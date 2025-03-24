19 историй о людях, которые могли бы и на коленке бизнес состряпать
Истории
1 час назад
Деловая жилка — это не только полезно, но и заразительно. Истории о необычном и успешном бизнесе привлекают к себе внимание, и дело тут даже не в масштабах. Поэтому сегодня мы собрали для вас истории, которые показывают, что тяга к предпринимательству найдет себе место в любых условиях!
- Мой знакомый начал бизнес по сбору перекати-поля, упаковке его в коробки и отправке с большой наценкой. Недостатка в сырье не было, и его бизнес стал успешным. Все было дело в том, что он выяснил, что это растение часто используется для создания декораций для кино и театров, при изготовлении украшений и в других целях, а бизнес по его сбору и доставке — никем не занятая ниша. © Bigtsez / Reddit
- Знакомый занимается картинами. И вот его сыну, Диме, 15 лет стукнуло, и тот захотел летом денежек выручить. Знакомый предложил ему поработать на картинге и заключил сделку: от суммы сверх обычной летней выручки Дима получит 20 % себе в качестве зарплаты. Дима картинги не любил, но согласился. Бизнес шел так себе, вели его, по сути, наемные работники. И вот Дима приехал на место и обнаружил, что на этаже даже нет места для ожидания. Работники утверждали, что, кто приехал, катается сразу, но стоило поставить 2 диванчика, как появились и люди, ждущие своей очереди. Вслед за этим поставили столики. Вскоре позвонил клиент и спросил, можно ли снять картинг целиком на пару часов для корпоратива. Дима завел 2 канала в соцсетях, поставил 2 автомата — со снеками и кофе. Провели первый небольшой турнир, в итоге про картинг даже написали местные СМИ. К концу летних каникул выручка выросла на 40 %, а Дима получил свои заслуженные 100 тысяч. © ViBo / Pikabu
- Мужа позвали на работу в другой город, пришлось переехать. Просто сидеть на его шее — скучно. А я умею только сажать огород и цветы. Подумала — и разместила в местном чате объявление об озеленении помещений и помощи с комнатными растениями. Легла спать, а утром офигела, потому что увидела какое-то нереальное количество сообщений. Я-то думала, что раз в неделю буду ходить пересаживать цветочки. Уже почти год озеленяю и помогаю с растениями почти 7 дней в неделю. Доход неплохой, с таким даже одной не страшно остаться в чужом городе. © Подслушано / Ideer
- Однажды вышли с супругой подышать на улицу. И внезапно я сказал ей: «Света, а что если создать магазин для торговли вещами б/у? Смотри, у нас дочка растет, скоро коляска уже не нужна будет, куда ее девать? А ведь мы такие не одни... На этом можно заработать». Светка тоже загорелась этой идеей. Пообсуждали. У меня уже было одно ИП, поэтому решил оформить дело на супругу. Жена нашла классное сдаваемое в аренду место. Проходное, центр города, практически готовое, даже стеллажи есть. А я тем временем писал бизнес-план для получения средств от центра занятости. Получили деньги, заехали в помещение. Рисковали всем, что имели: в продажу пошли наш собственный музыкальный центр, детская качалка, домашний кинотеатр. Решил, что торговать нужно всем и сразу — от детских вещей до антиквариата — тогда покупатель будет заходить регулярно, даже просто из любопытства. А оценивали вещи через интернет: находили товар по объявлениям, выясняли среднюю цену, при скупке предлагали треть цены от стоимости нового — зато сразу. © Unknown author / Pikabu
- Когда-то работала в садике. Родители, забирая своих детей, всегда удивлялись их разнообразным прическам. Через полгода уволилась и отправилась в свободное плавание. Сейчас в своем городе я известный стилист, делаю свадебные и вечерние прически, очередь ко мне за 2–3 месяца вперед расписана. Хочу сказать огромное спасибо своим маленьким моделям, без которых этого бы всего, наверное, и не случилось. © Подслушано / Ideer
- Я свои первые деньги зарабатывал, покупая у одноклассника диски с играми и по дороге домой продавая их около другой школы в 2 раза дороже. © Kranderino / Pikabu
- С детства у меня была предпринимательская жилка: еще в школе вязала и шила для одноклассниц вещи на трудовое обучение, за что брала деньги. Мне нравилось заниматься рукоделием. Но родители говорили, что это просто развлечение, и заставили поступить на бухгалтера. Поскольку я была послушной девочкой, отучилась там до конца и получила диплом. Своим «развлечением» сейчас оплачиваю себе жизнь, ведь у меня есть магазинчик вязаных вещей, и заказы у меня регулярные. Родители до сих пор считают, что я неправильным делом занимаюсь. Но вещи у меня покупают, а диплом так и пылится на полочке. © Карамель / VK
Неблагодарное занятие - вязание. Долго, сырье недешевое, и н.а выходе получается слишком дорогое изделие для массового спроса.
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- В 90-х с подружкой собрали свои запасы девчачьих вещей (открыточки, бусины, блесточки, красивые пуговки) и сложили в красивый мешочек. Предварительно переписали каждый предмет на маленькие бумажечки, свернули их красиво, сложили в коробку. Отнесли все это добро в школу и устроили беспроигрышную лотерею. Даешь денежку, тянешь бумажку — получаешь приз. Успех у этого предприятия был колоссальный, как, собственно, и втык от завуча и родителей. © Goreotumaeva / Pikabu
- Я ходил в школу с мальчиком, чей отец изобрел бутылку для кетчупа, которую можно было сжимать. Они были очень обеспеченными, но не выставляли это напоказ, за что я их уважал. Определенно, это был один из самых необычных способов разбогатеть, с которым я сталкивался. © accountofyawaworht / Reddit
- Около 4 лет назад я заметила, что у нас слишком быстро заканчиваются пакеты с зип-застежкой. Оказалось, что моя 10-летняя дочь смешивала мармеладных мишек и червячков с испанскими специями и соусом шамой [мексиканская приправа из сухофруктов и перца чили — прим. ADME] и продавала их в школе по $ 5 за пакет. Она зарабатывала около 100-150 долларов в неделю. Сейчас ей скоро исполнится 15, я помогла ей построить свой кондитерский бизнес, и ее конфеты продаются в магазинах нашего города. © TheWizardry90 / Reddit
- Когда мои дети были маленькими, я придумала себе подработку. Так как я живу на одном месте уже почти 20 лет, знакома со многими родителями из своего района. Поэтому раз в месяц для пап и мам я устраивала свободный пятничный вечер и присматривала за детьми всю ночь. Брала за это по $ 50 за одного ребенка. У меня дома есть качели на дереве, мы с детьми смотрим фильмы, ужинаем и я подаю им десерт, а спать они ложатся в спальных мешках. Детям все это нравится, и человек 8-10 всегда с радостью остается у меня ночевать. Утром я кормлю их завтраком, а потом приходят родители и забирают их. © FurryFreeloader / Reddit
- Я пошел во второй класс, и в городе открылся коммерческий магазин, в котором были фотографии Брюса Ли, Чака Норриса и других. Мой дед был фотографом, а я в тот период жизни тоже увлекался этим делом. План возник моментально. Я купил 3 фото, перефотографировал, а дед отретушировал их и размножил. После чего я продавал их в школе. Бизнес пер, пока не пришли с жалобами родители двух одноклассников, которые таскали без спросу деньги у родителей. После этого меня как «спекулянта» перед строем полчаса позорила завуч. © Uralmso / Pikabu
- Году эдак в 2005 мама продала спешно пару киосков: в одном продавались фрукты и овощи, а в другом — всякая чепуха вроде брелоков, заколок, резинок и игрушек. Ну овощи и фрукты частично сами поели, остальное сбагрили со скидкой знакомым. А вот всякие женские побрякушки остались, и я, который тогда учился в 5-м классе, решил носить их на продажу одноклассникам. Спрос был большой. Позже начали подтягиваться дети из других классов. В среднем я выручал от 7 до 12 сотен — крутяк для школоты. Позже о моей торговле прознали учителя, начали выгонять из классов, но это мне только на руку было: в коридоре покупателей было больше. А потом маму вызвали к директору. Директор заявила:
— Сделайте что-то с вашим сыном. Это же неприемлемо. Даже если не мешает учебе.
А мама на это ответила:
— Действительно, нужно что-то сделать. Пойдем, купим ему компьютер в качестве поощрения. Он почти уже заработал на него.
Так у меня появился первый комп. © wakerss1 / Pikabu
- Мы с сестрой росли бедно, родители денег нам особенно не давали. В четвертом классе сестренка придумала продавать в школе фенечки, сделанные своими руками, чтобы собрать немного денег на карманные расходы. Правда, ей это быстро надоело, и тогда она спросила совета у учительницы труда. Та решила помочь: показала сестре, как пользоваться эпоксидным клеем и обрабатывать дерево. Сейчас у сестры небольшая мастерская, где она делает и украшения ручной работы, и всякие другие прикольные штуки для декора дома. © Карамель / VK
- Знакомый парень учился еле-еле. В этом году школу закончил. Но предпринимательская жилка у него была на таком уровне, что я диву давалась. Продать может все! Еще учась в школе, раскрутил свой бизнес по покупке б/у вещей, которые он ремонтировал, отстирывал, приводил в порядок. Вещи скупал брендовые, но в не очень хорошем состоянии. Поэтому доставались они ему фактически за копейки. Приводил в порядок и продавал в 2-3 раза дороже. Доход имел в среднем 200 тысяч в месяц. © Маргарита Игоревна / Рабочие истории / VK
- C юности мечтала открыть свою кондитерскую. Вот только дома мои десерты есть любили, а поддерживать меня — нет. Мама твердила, что предприниматель из меня будет никудышный, куда мне. И родители загнали меня в педагогический. Я и ревела, и кричала, и возмущалась, но они не слушали. И тогда я, как только мне исполнилось 18, первым делом побежала забирать документы из института. Мама такой скандал устроила... Даже вспоминать не хочу. До сих пор не общаемся! А прошло 4 года. Я уехала в другой город, знакомые помогли найти хорошую работу, жилье. Работаю, но о своей мечте не забыла. Откладываю каждый месяц деньги на будущее дело. И я уверена, что все получится! А даже если не получится, я не расстроюсь, лучше попробовать и обломаться, чем не попробовать и всю жизнь жалеть! © Рабочие истории / VK
- Решил заняться бизнесом и купил два обыкновенных уличных автомата — как для кофе, только кофе они не делали. Они вообще ничего не делали и ничего не продавали. Единственное, что в них было, — это отсек для монет и купюр. На табличке так и было написано: «Автомат ничего не выдает, но вы можете подарить ему свои деньги». Звучит глупо, но за неделю автоматы могли насобирать несколько тысяч. Я до сих пор понятия не имею, зачем люди кидали деньги в автомат. © Палата № 6 / VK
- Была домохозяйкой много лет и в прошлом году начала бизнес — начала мастерить такие штучки из кожи. Началось все после того, как я сделала себе пару, и люди постоянно спрашивали, где я их взяла! © sarakathleenz / Reddit
Наблюдать за успехами других людей не только приятно, но и полезно для собственного развития. Если вам интересна эта тема, то предлагаем несколько похожих материалов:
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