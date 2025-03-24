19 историй о людях, которые могли бы и на коленке бизнес состряпать

Деловая жилка — это не только полезно, но и заразительно. Истории о необычном и успешном бизнесе привлекают к себе внимание, и дело тут даже не в масштабах. Поэтому сегодня мы собрали для вас истории, которые показывают, что тяга к предпринимательству найдет себе место в любых условиях!