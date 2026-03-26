15+ снимков, которые говорят об истории семьи больше, чем сухие архивные справки
Иногда кажется, что современные тренды — это что-то принципиально новое, но стоит открыть старый мамин альбом, как выясняется: «культовые позы» и необычные наряды были в моде еще десятилетия назад. Наши бабушки отказывали на свиданиях самим королям рок-н-ролла, а прадедушки сплавляли гигантские бревна по рекам так уверенно, будто это обычная прогулка. Эти люди умели проживать каждый момент на полную мощность, оставляя нам в наследство не просто снимки, а настоящие легенды.
«Мои родители. Вместе уже 60 лет и все так же любят друг друга»
«Моя мама в 1987-м. Она клянется, что это совсем не субкультура эмо»
- И она совершенно права! Извинись. © justatreehugger123 / Reddit
«Одно платье через поколения. Моя прабабушка в 1913, бабуля в 1944 и я в 2010»
Офигенное платье. Гораздо лучше современных "баба на чайнике". Я бы хотела в таком платье под венец идти. А то, что и другие женщины рода в нем выходили замуж - очень круто. Вот что такое память
«Мои бабушка с дедушкой сразу после свадьбы. Они просто потрясающие!»
«Мои бабуля с дедулей в 1940-е»
«Где-то в 1950-е мои бабушка с дедушкой сняли такое селфи»
«Мои прадедушка с прабабушкой. Это начало прошлого века»
Мужской костюм до сих пор выглядит элегантно, чего не скажешь о женском)
«Моя двоюродная бабушка. Великолепная и стильная представительница 1940-х»
Вау! Во первых, я хочу себе такой же комбинезон. Во вторых, чтобы на мне так же круто смотрелась помада. Ну и по молочи - всего лишь такую же прическу, такую же привлекательную внешность и харизму. Она шикарна
«Элвис Пресли приглашал мою двоюродную бабушку на свидание. Но она гордо отказалась, потому что считала, что у парней ветер в голове»
«Моя двоюродная бабушка Вайолет. Это 1910 год, она увлекалась отнюдь не женскими делами. Зато прекрасно играла на фортепьяно и изумительно готовила»
Она похожа на Джулию Робертс. А ещё она теперь мой кумир. В те годы вести такой образ жизни - вот это сила духа
- Она выглядит так, будто ей место в первом классе на «Титанике». © meowski_rose / Reddit
«Мои бабушка с дедушкой в 1949 году. Она была подружкой невесты на чьей-то свадьбе. Они только обручились»
«Семья моего отца полтора месяца плыла в Австралию за новой жизнью»
«Мой прапрадед владел лесозаготовительной компанией. Бревна сплавляли по реке. А теперь все эти земли стали национальным парком»
«Развлечения моего дедули в молодости»
«Мой дедушка работал официантом»
«Тут моей маме 15 лет. И она сидит в культовой позе подростка тех лет»
Я не была подростком в 60х, но в свои 00е так же болтала с подружками по телефону
«Далекое лето 1937 года. Моя бабушка Дороти веселится со своей лучшей подругой Джейн»
«Мои родители на одном из их первых свиданий»
Надеюсь, они прожили вместе очень долго и очень счастливо. Прям видно между ними магнетическое притяжение
«Это 1948 год, моя бабуля усердно учится в университете. Дедушка всю жизнь проносил это фото в своем бумажнике»
48 год и учится в университете! Молодец, бабуля! Видимо, она действительно была очень умная. В те годы не так много женщин могли получать высшее образование
У вас не возникло желания перетрясти старые альбомы и полюбоваться на своих бабушек и дедушек в молодости? Если да, показывайте в комментариях свои находки.
И тут еще несколько статей о том, как прекрасны были предыдущие поколения:
Комментарии
Очень крутые фотки! Я испытываю иррациональную ностальгию по тем временам. По фотографиям кажется, что все было как-то проще. Люди счастливее и добрее.