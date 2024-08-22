Посмотрите, как с годами менялись 18 актрис, сериалы с участием которых когда-то смотрели все поголовно
Теленовеллы и сериалы прошлых лет легко собирали всю семью на диване перед телевизором. Нешуточные страсти, которые кипели на экране, давали тему для обсуждения на всю последующую неделю. Роскошные актрисы, которые сыграли в этих сериалах, продолжают радовать поклонников, удивляя их новыми незабываемыми образами на экране и в жизни. Нам стало любопытно посмотреть, как они выглядели на разных этапах карьеры.
Вероника Кастро («Дикая Роза»)
Наталья Орейро («Дикий ангел»)
Алисса Милано («Зачарованные»)
Глория Пирес («Секрет Тропиканки»)
Джоан Коллинз («Династия»)
В молодости широко расставленные глаза и их цвет - очень красиво и интересно. Со зрелого возраста уже, как у белки из Ледникового периода
Сибилл Шепард («Детективное агентство „Лунный свет“»)
Кортни Кокс («Друзья»)
Уже давно знакома ее "новая" внешность, она же продолжает много сниматься. Но привыкнуть невозможно - другое лицо, все черты изуродовала себе
Эрика Элениак («Спасатели Малибу»)
Даниела Эскобар («Клон»)
Виктория Руффо («Просто Мария»)
Тори Спеллинг («Беверли-Хиллз 90210»)
Мерьем Узерли («Великолепный век»)
Джованна Антонелли («Клон»)
Вера Фишер («Клон»)
Луселия Сантус («Рабыня Изаура»)
Даже ведь не симпатичная, просто была очень раскованная (if you know what I mean)
Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»)
Я ее запомнила в "Крике", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", и в "Проклятии". Вполне вписывалась в эти почти ужастики.
Летисия Спилер («Нежный яд»)
Робин Райт («Санта-Барбара»)
Еще несколько занимательных статей для любителей сериалов прошлых лет:
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Комментарии
Как же мне понравилась Узерли в роли Хюррем! Она так лицом играет! Не скорбной мордой или выпученными глазами, как сейчас "играет" американская школа, а именно выражения лица