Посмотрите, как с годами менялись 18 актрис, сериалы с участием которых когда-то смотрели все поголовно

Теленовеллы и сериалы прошлых лет легко собирали всю семью на диване перед телевизором. Нешуточные страсти, которые кипели на экране, давали тему для обсуждения на всю последующую неделю. Роскошные актрисы, которые сыграли в этих сериалах, продолжают радовать поклонников, удивляя их новыми незабываемыми образами на экране и в жизни. Нам стало любопытно посмотреть, как они выглядели на разных этапах карьеры.