Посмотрите, как с годами менялись 18 актрис, сериалы с участием которых когда-то смотрели все поголовно

Знаменитости
2 часа назад

Теленовеллы и сериалы прошлых лет легко собирали всю семью на диване перед телевизором. Нешуточные страсти, которые кипели на экране, давали тему для обсуждения на всю последующую неделю. Роскошные актрисы, которые сыграли в этих сериалах, продолжают радовать поклонников, удивляя их новыми незабываемыми образами на экране и в жизни. Нам стало любопытно посмотреть, как они выглядели на разных этапах карьеры.

Вероника Кастро («Дикая Роза»)

Наталья Орейро («Дикий ангел»)

Алисса Милано («Зачарованные»)

Глория Пирес («Секрет Тропиканки»)

Джоан Коллинз («Династия»)

Dia_Mak
1 час назад

В молодости широко расставленные глаза и их цвет - очень красиво и интересно. Со зрелого возраста уже, как у белки из Ледникового периода

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Сибилл Шепард («Детективное агентство „Лунный свет“»)

Кортни Кокс («Друзья»)

Dia_Mak
1 час назад

Уже давно знакома ее "новая" внешность, она же продолжает много сниматься. Но привыкнуть невозможно - другое лицо, все черты изуродовала себе

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Эрика Элениак («Спасатели Малибу»)

Даниела Эскобар («Клон»)

Виктория Руффо («Просто Мария»)

Тори Спеллинг («Беверли-Хиллз 90210»)

Мерьем Узерли («Великолепный век»)

Джованна Антонелли («Клон»)

Вера Фишер («Клон»)

Луселия Сантус («Рабыня Изаура»)

Dia_Mak
1 час назад

Даже ведь не симпатичная, просто была очень раскованная (if you know what I mean)

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Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»)

Алена
1 час назад

Я ее запомнила в "Крике", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", и в "Проклятии". Вполне вписывалась в эти почти ужастики.

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Летисия Спилер («Нежный яд»)

Робин Райт («Санта-Барбара»)

Еще несколько занимательных статей для любителей сериалов прошлых лет:

Фото на превью The Line / Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions, Gecenin Kraliçesi / O3 Medya, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Комментарии

Уведомления
Конфуз
2 часа назад

Как же мне понравилась Узерли в роли Хюррем! Она так лицом играет! Не скорбной мордой или выпученными глазами, как сейчас "играет" американская школа, а именно выражения лица

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