Мы представили, как бы выглядели 19 персонажей наших любимых бразильских сериалов, если бы их снимали сегодня

Бразильские теленовеллы завоевали сердца миллионов зрителей по всему миру. Знойные актеры и актрисы казались нам роскошными заморскими принцами и принцессами. Мы решили пофантазировать на тему того, как бы выглядели персонажи культовых мыльных опер, если бы следовали современным трендам.