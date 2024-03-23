Мы представили, как бы выглядели 19 персонажей наших любимых бразильских сериалов, если бы их снимали сегодня
Кино
35 минут назад
Бразильские теленовеллы завоевали сердца миллионов зрителей по всему миру. Знойные актеры и актрисы казались нам роскошными заморскими принцами и принцессами. Мы решили пофантазировать на тему того, как бы выглядели персонажи культовых мыльных опер, если бы следовали современным трендам.
Эдуарда, «Во имя любви»
Марселу, «Во имя любви»
Нанду, «Во имя любви»
Кларита, «Секрет тропиканки»
Малу, «Секрет тропиканки»
Ракел, «Секрет тропиканки»
Ну, где логика? Лицо у девушки и так вытянутое, зачем еще этот кок сверху?
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Леонсио, «Рабыня Изаура»
Малтус, «Неукротимая Хильда»
Летисия, «Тропиканка»
Асусена, «Тропиканка»
Так это ж образ "простушки" в начале сериала, наверное. Ей до правого образа еще весь сериал развиваться надо
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Нисси, «Нежный яд»
Жука, «Новая жертва»
Ирен, «Новая жертва»
Камилли, «Земля любви, земля надежды»
А это образ начала 20 века, кажется. С чего бы там плохо крашенные соломы распускать?
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Донья Жура, «Клон»
Жади, «Клон»
Иветти, «Клон»
Латифа, «Клон»
Маиза, «Клон»
А вот так бы выглядели герои и героини любимых голливудских фильмов нашего детства и юности, если бы их снимали сегодня.
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