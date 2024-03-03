Мы решили похулиганить и перенести персонажей сериалов прошлого века в наше время

В мыльных операх прошлого века есть свое особенное очарование. Помимо того, что они вызывают в нас чувство ностальгии, по ним еще здорово наблюдать за тем, какой в то время была мода. Вспомните только эффектные наряды персонажей «Династии», «Дикой розы», «Санты-Барбары», их пышнейшие прически. Но вот нам стало любопытно, и мы решили представить, как могли бы выглядеть герои этих сериалов, если бы действие происходило в наши дни.