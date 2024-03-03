Мы решили похулиганить и перенести персонажей сериалов прошлого века в наше время

Кино
17 минут назад

В мыльных операх прошлого века есть свое особенное очарование. Помимо того, что они вызывают в нас чувство ностальгии, по ним еще здорово наблюдать за тем, какой в то время была мода. Вспомните только эффектные наряды персонажей «Династии», «Дикой розы», «Санты-Барбары», их пышнейшие прически. Но вот нам стало любопытно, и мы решили представить, как могли бы выглядеть герои этих сериалов, если бы действие происходило в наши дни.

Мариана, «Богатые тоже плачут»

Изаура, «Рабыня Изаура»

Роза, «Дикая Роза»

Рикардо, «Дикая Роза»

Иден, «Санта-Барбара»

Круз, «Санта-Барбара»

Джулия, «Санта-Барбара»

Иво, «Дикий ангел»

Мария, «Просто Мария»

Хосе Игнасио, «Просто Мария»

Алексис, «Династия»

Кристал, «Династия»

Саманта, «Династия»

Адам, «Династия»

Одри, «Твин Пикс»

Эд, «Твин Пикс»

Донна, «Твин Пикс»

Да, стоило только сменить этим персонажам прическу и одежду, как они сразу же изменились до неузнаваемости, а кто-то даже стал выглядеть моложе лет на 10.

Фото на превью Los ricos también lloran / Televisa S.A. de C.V. and co-producers, Santa Barbara / Dobson Productions and co-producers

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