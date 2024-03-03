Мы решили похулиганить и перенести персонажей сериалов прошлого века в наше время
Кино
17 минут назад
В мыльных операх прошлого века есть свое особенное очарование. Помимо того, что они вызывают в нас чувство ностальгии, по ним еще здорово наблюдать за тем, какой в то время была мода. Вспомните только эффектные наряды персонажей «Династии», «Дикой розы», «Санты-Барбары», их пышнейшие прически. Но вот нам стало любопытно, и мы решили представить, как могли бы выглядеть герои этих сериалов, если бы действие происходило в наши дни.
Мариана, «Богатые тоже плачут»
Изаура, «Рабыня Изаура»
Роза, «Дикая Роза»
Рикардо, «Дикая Роза»
Иден, «Санта-Барбара»
Круз, «Санта-Барбара»
Джулия, «Санта-Барбара»
Иво, «Дикий ангел»
Мария, «Просто Мария»
Хосе Игнасио, «Просто Мария»
Алексис, «Династия»
Кристал, «Династия»
Саманта, «Династия»
Адам, «Династия»
Одри, «Твин Пикс»
Эд, «Твин Пикс»
Донна, «Твин Пикс»
Да, стоило только сменить этим персонажам прическу и одежду, как они сразу же изменились до неузнаваемости, а кто-то даже стал выглядеть моложе лет на 10.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Спорим, что, глядя на этих 13 детей, вы не сразу узнаете в них своих любимых актеров?
Кино
7 месяцев назад
20+ животных, которые просто пришли на прием к ветеринару, но случайно растопили сердце всему интернету
Животные
1 год назад
Почти 60 лет назад эта женщина стала «Мисс Вселенной», а выглядит так, будто только вчера получила престижный титул
Культура
2 месяца назад
20+ фотографий, авторы которых остались в полном недоумении от увиденного
Народное творчество
4 месяца назад
15+ утренних происшествий, после которых стало понятно, что денек будет тот еще
Народное творчество
2 года назад
18 девушек, которые урвали себе лучших свекровей
19 родителей вспомнили детские высказывания, от которых у них мурашки табуном пробежали
20 животных, которые выбрали себе любимого человека и больше никогда-никогда его не отпустят
Нелепые и странные совпадения, которые оставляют больше вопросов, чем ответов
Народное творчество
3 года назад
18 модниц, которые точно знают, где искать классные вещи
19 человек, которые твердо уверены в том, что все лучшее — котикам
Животные
1 год назад
18 редких вещей, которые встретились людям средь бела дня и заставили их застыть на месте
Фотографы
1 год назад
Подводку нужно было убрать. И в целом макияж поменять