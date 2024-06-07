Взгляните, как менялись со временем 15+ актрис нашего любимого кино
Кино
1 час назад
Волшебная сила кино заключается в том, что мы можем вернуться назад во времени. Для этого надо всего лишь пересмотреть наши любимые старые фильмы. Мы решили немножко поностальгировать и вспомнить актрис, чей творческий путь начался много десятилетий назад. В нашем материале вы сможете увидеть, как эти звезды менялись в течение жизни.
Нина Маслова
Нонна Мордюкова
Элина Быстрицкая
Надежда Румянцева
Людмила Гурченко
Ирина Купченко
Алиса Фрейндлих
Лариса Гузеева
Людмила Артемьева
© Барышня-крестьянка / Мосфильм, © Снегурочка для взрослого сына / Кинофабрика Копейкина, Ivanov Sergey/East News
Ирина Алферова
Татьяна Лютаева
Елена Сафонова
Нина Гребешкова
Ирина Розанова
Елена Яковлева
Наталья Селезнева
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Фото на превью Ivanov Sergey/East News, Снегурочка для взрослого сына / Кинофабрика Копейкина, Барышня-крестьянка / Мосфильм
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