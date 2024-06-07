Взгляните, как менялись со временем 15+ актрис нашего любимого кино

Кино
1 час назад

Волшебная сила кино заключается в том, что мы можем вернуться назад во времени. Для этого надо всего лишь пересмотреть наши любимые старые фильмы. Мы решили немножко поностальгировать и вспомнить актрис, чей творческий путь начался много десятилетий назад. В нашем материале вы сможете увидеть, как эти звезды менялись в течение жизни.

Нина Маслова

Нонна Мордюкова

Элина Быстрицкая

Надежда Румянцева

Людмила Гурченко

Ирина Купченко

Алиса Фрейндлих

Лариса Гузеева

Людмила Артемьева

Ирина Алферова


Татьяна Лютаева

Елена Сафонова

Нина Гребешкова

Ирина Розанова

Елена Яковлева

Наталья Селезнева

Статья закончилась, но хочется продолжить чтение? На этот случай у нас есть материалы, которые могут вам понравиться:

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