Нам стало интересно: а что было бы, если крупнейшие персоны современной культуры появились не в своё время? Жили бы при дворе Людовика XIV, позировали бы прерафаэлитам или блистали бы в эпоху джаза? Мы пофантазировали, как могли бы выглядеть известные женщины, если перенести их в самые разные исторические эпохи — от античности до модерна. Получилось неожиданно и очень красиво.

Мэрилин Монро блистала бы при дворах как Ричарда Львиное Сердце, так и Марии-Антуанетты. Ну, а в лихие 80-е эта восхитительная блондинка вообще зажгла бы

AI-generated image , AI-generated image , AI-generated image Шанталь 15 минут назад Очень даже вписывается в разные Эпохи 💯

Ей всё идёт! - - Ответить

В эру Возрождения очаровательная Одри Хепберн потеснила бы Джоконду на месте музы Да Винчи. А в Древней Месопотамии ей даже могли начать поклоняться

AI-generated image , AI-generated image Ana.Rok 15 минут назад Для загадочной Моны Лизы у нее слишком живое лицо. Да и контраста многовато - - Ответить

Натали Портман изящнейшим образом подошли как Наполеоновский ампир, так и статус жены фараона в Древнем Египте

Утонченная Грейс Келли блистала бы на балах времен Регенства и вдохновляла бы Шекспира в Елизаветинской Англии

Безвременная красота Вивьен Ли позволила нам плавно переместить ее из феодальной Японии в Древнюю Грецию, а затем — в Европу времен Крестовых Походов

AI-generated image , AI-generated image , AI-generated image Юлия 32 минуты назад Как-то очень уж упростили эту шикарную внешность - - Ответить

Роскошные черты Софи Лорен пришлись к месту практически везде — от Империи Великих Моголов до Флорентийского Ренессанса или времен Великого Гэтсби

AI-generated image , AI-generated image , AI-generated image Шанталь 4 минуты назад Для меня лично Софи Лорен никогда не была красавицей.У нее прекрасная фигура и безупречный макияж и это всегда путали с красотой,а по чертам лица она вовсе не красавица.

У неё огромный рот,маленький подбородок и очень маленькие глазки для большого лица.

Для первого фото слева вполне подходит,т.к.у индианок именно такие черты лица. - - Ответить

Черты Мадонны так и просились на обложку детективного романа эпохи «нуар». Однако и в виде средневековой принцессы певица весьма хороша, залюбуешься

AI-generated image , AI-generated image Шанталь 2 минуты назад Мадонна вообще не была красавицей никогда.Более менее подходит 40- е годы... - - Ответить

Думается нам, что утонченная красота Шарлиз Терон могла бы сделать ее музой как для творцов в Древней Греции, так и в ревущих Двадцатых

AI-generated image , AI-generated image Шанталь 2 минуты назад Красивая,статная и ей всё идёт. - - Ответить

Полагаем, Адель не перестала бы сочинять и петь свои чарующие песни хоть в эру хиппи, хоть в конце 21-го века

AI-generated image , AI-generated image

Элизабет Тейлор будто бы сошла со страниц викторианского романа, аж мурашки по коже! Да и в Тюдоровской эпохе она выглядит совершенно своей

AI-generated image , AI-generated image Шанталь 1 минута назад Элизабет Тейлор родилась красивой,но на этих подборках НЕ то....увы мимо... - - Ответить

Что в эпоху викингов, что в эпоху вестернов — Леди Гага ни за что не растеряла бы свой золотой голос, знаем точно

AI-generated image , AI-generated image Светлана Юричко 8 минут назад Правое фото вообще жесть, но может быть в эпоху викингов она была бы грубоватой. - - Ответить

Скарлетт Йоханссон замечательно влилась в роль римской патрицианки, не находите? А родись она в 1910-е — вполне могла застать родной Нью-Йорк еще строящимся

AI-generated image , AI-generated image Шанталь только что У Скарлетт никакая внешность и микроскопический рост...

Просто статистка😉 - - Ответить

Нам кажется, Эмма Стоун непременно нашла бы себя во времена суфражисток. И была бы одной из первых, кто открыл бы огонь в первобытную эпоху планеты Земля

AI-generated image , AI-generated image

