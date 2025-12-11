Мы узнали, как выглядели бы 13 именитых женщин, если бы они представляли другие эпохи и культуры

Интересное
1 час назад
Мы узнали, как выглядели бы 13 именитых женщин, если бы они представляли другие эпохи и культуры

Нам стало интересно: а что было бы, если крупнейшие персоны современной культуры появились не в своё время? Жили бы при дворе Людовика XIV, позировали бы прерафаэлитам или блистали бы в эпоху джаза? Мы пофантазировали, как могли бы выглядеть известные женщины, если перенести их в самые разные исторические эпохи — от античности до модерна. Получилось неожиданно и очень красиво.

Мэрилин Монро блистала бы при дворах как Ричарда Львиное Сердце, так и Марии-Антуанетты. Ну, а в лихие 80-е эта восхитительная блондинка вообще зажгла бы

AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

В эру Возрождения очаровательная Одри Хепберн потеснила бы Джоконду на месте музы Да Винчи. А в Древней Месопотамии ей даже могли начать поклоняться

AI-generated image, AI-generated image
Ana.Rok
15 минут назад

Для загадочной Моны Лизы у нее слишком живое лицо. Да и контраста многовато

-
-
Ответить

Натали Портман изящнейшим образом подошли как Наполеоновский ампир, так и статус жены фараона в Древнем Египте

AI-generated image, AI-generated image

Утонченная Грейс Келли блистала бы на балах времен Регенства и вдохновляла бы Шекспира в Елизаветинской Англии

AI-generated image, AI-generated image

Безвременная красота Вивьен Ли позволила нам плавно переместить ее из феодальной Японии в Древнюю Грецию, а затем — в Европу времен Крестовых Походов

AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

Роскошные черты Софи Лорен пришлись к месту практически везде — от Империи Великих Моголов до Флорентийского Ренессанса или времен Великого Гэтсби

AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image
Шанталь
4 минуты назад

Для меня лично Софи Лорен никогда не была красавицей.У нее прекрасная фигура и безупречный макияж и это всегда путали с красотой,а по чертам лица она вовсе не красавица.
У неё огромный рот,маленький подбородок и очень маленькие глазки для большого лица.
Для первого фото слева вполне подходит,т.к.у индианок именно такие черты лица.

-
-
Ответить

Черты Мадонны так и просились на обложку детективного романа эпохи «нуар». Однако и в виде средневековой принцессы певица весьма хороша, залюбуешься

AI-generated image, AI-generated image

Думается нам, что утонченная красота Шарлиз Терон могла бы сделать ее музой как для творцов в Древней Греции, так и в ревущих Двадцатых

AI-generated image, AI-generated image

Полагаем, Адель не перестала бы сочинять и петь свои чарующие песни хоть в эру хиппи, хоть в конце 21-го века

AI-generated image, AI-generated image

Элизабет Тейлор будто бы сошла со страниц викторианского романа, аж мурашки по коже! Да и в Тюдоровской эпохе она выглядит совершенно своей

AI-generated image, AI-generated image

Что в эпоху викингов, что в эпоху вестернов — Леди Гага ни за что не растеряла бы свой золотой голос, знаем точно

AI-generated image, AI-generated image

Скарлетт Йоханссон замечательно влилась в роль римской патрицианки, не находите? А родись она в 1910-е — вполне могла застать родной Нью-Йорк еще строящимся

AI-generated image, AI-generated image
Шанталь
только что

У Скарлетт никакая внешность и микроскопический рост...
Просто статистка😉

-
-
Ответить

Нам кажется, Эмма Стоун непременно нашла бы себя во времена суфражисток. И была бы одной из первых, кто открыл бы огонь в первобытную эпоху планеты Земля

AI-generated image, AI-generated image

А здесь вы найдете 14 героев известных картин, которых мы также «перенесли» в разные временные эпохи.

Фото на превью AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее